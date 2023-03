F1 technicznie: Analiza bolidu AlphaTauri AT04

Poszycie o zmienionym kształcie nie dałoby żadnych korzyści, gdyby nie znajdował się pod nim sprawny i wydajny układ napędowy. Jednostka przygotowana przez inżynierów Red Bulla i Hondy została dostosowana do wymogów aerodynamicznych m.in. poprzez zmianę ułożenia i ukształtowania elementów układu chłodzenia. Oprócz tego jedną z największych w ogóle zmian w porównaniu do AT03 jest adaptacja tylnego zawieszenia z ubiegłorocznego RB18. Nie są to oczywiście elementy przełożone wprost z jednego auta do drugiego, ale podobieństwo między nimi jest bardzo duże, ponieważ inżynierowie z Faenzy postanowili zastosować identyczne rozwiązanie jak to, które dało Red Bullowi duże korzyści aerodynamiczne - zmieniono bowiem układ drążka amortyzatora biegnącego pomiędzy wahaczami i wpływającego na ukierunkowanie strumienia przepływającego tędy powietrza. AT03 miał tylne zawieszenie z drążkiem wleczonym, podczas gdy AT04 posiada drążek pchany. Mechanicznie nie stanowi to zupełnie żadnej różnicy, jako że w obu przypadkach amortyzatory pracują dokładnie tak samo. Drążek pchany ułatwia jednak obsługę i konserwację tej części samochodu, ponieważ dostęp do amortyzatorów leżących nad skrzynią biegów jest znacznie lepszy niż w sytuacji, gdy znajdują się one pod nią. Jest to bowiem tylko przypadkowa korzyść, a prawdziwy powodem zastosowania takiego, a nie innego układu są właśnie względy aerodynamiczne. Ukształtowanie sidepodów i beam wingu, czyli elementu łączącego tylne skrzydło ze skrzynią biegów sprawia, że korzystniej było użyć drążka pchanego. Jest to istotne, ponieważ pozwoli modelowo AT04 wygenerować więcej docisku z obszaru podłogi i dyfuzora niż miało to miejsce w przypadku jego poprzednika.