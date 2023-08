Z toru do gabloty – bolid AlphaTauri w Polsce

Showcary w Formule 1

Do działań promocyjnych zespoły wykorzystują zazwyczaj bolidy pokazowe, tzw. showcary. W zależności od wymogów danego wydarzenia są to działające, jeżdżące egzemplarze lub makiety zbudowane albo na bazie prawdziwych aut, albo od podstaw do roli wystawowej. W ubiegłym roku, a więc w trakcie trwania pierwszego sezonu po wielkiej rewolucji technicznej na całym świecie wystawiane były bolidy w aktualnych barwach poszczególnych zespołów mające unaocznić fanom Formuły 1 nową koncepcję techniczną. Z oczywistych względów były to całkowicie sztuczne makiety, które miały niewiele wspólnego nie tylko z prawdziwymi samochodami na sezon 2022, ale nawet w ogóle z bolidami F1. Były bowiem pozbawione najbardziej podstawowych elementów, takich jak kokpity.

AlphaTauri AT02

Do Polski trafiły 2 egzemplarze AT02, które na pierwszy rzut oka różnią się przede wszystkim ukształtowaniem nosa. Dla uproszczenia nazwiemy je odpowiednio „moblinym” i „stacjonarnym”, gdyż jeden z nich podróżuje po 10 miastach naszego kraju, podczas gdy drugi można oglądać w Warszawie. W „mobilnym” nos jest zaokrąglony i odpowiada specyfikacji wyścigowej. W „stacjonarnym” natomiast obecny jest niewielki występ na jego czubku analogiczny do tego, co na początku 2021 r. mogliśmy oglądać na renderach opublikowanych przez zespół AlphaTauri podczas prezentacji nowej konstrukcji. Ponieważ więcej osób będzie miało okazję obejrzeć egzemplarz „mobilny”, to właśnie jemu poświęcony jest niniejszy tekst.

Model AlphaTauri AT02 to samochód, którym Yuki Tsunoda i Pierre Gasly jeździli w sezonie 2021. Francuz zdołał za jego kierownicą zająć 3. miejsce w GP Azerbejdżanu, stając na podium obok Sergio Pereza, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w barwach Red Bulla i Sebastiana Vettela, który z ekipą „Czerwonych Byków” wywalczył 4 mistrzowskie tytuły. Zdobyte przez AT02 142 punkty pozwoliły ekipie zając 6. pozycję w klasyfikacji konstruktorów (najwyższą w historii ekipy, wliczając także lata startów jako Toro Rosso), natomiast Gasly i Tsunoda znaleźli się odpowiednio na 9. i 14. lokacie w klasyfikacji kierowców. Konstrukcja miała nawet potencjał na 5. miejsce w generalce, ponieważ zastosowane rozwiązania techniczne i sprawny, a zarazem rozważny rozwój czyniły ją naprawdę szybką – zwłaszcza w kwalifikacjach.

Z technicznego punktu widzenia AT02 był kontynuacją całkiem udanego modelu AT01, wykorzystującą wiele podzespołów pochodzących z Red Bulla RB16 wykorzystywanego w sezonie 2020, a nawet z jeszcze starszego modelu RB15. Części te były tak efektywne, że po pewnym liftingu mogły być z powodzeniem używane przez kilka lat. Wspomnieć należy tu przede wszystkim o tylnym zawieszeniu dosłownie przełożonym z AT01 oraz przednim inspirowanym rozwiązaniami z RB16. Oba te podzespoły obecne są również w wystawowym egzemplarzu bolidu podróżującym obecnie po Polsce.

Prawdziwy samochód a showcar

AlphaTauri AT02 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Czym zatem różni się prezentowane w naszym kraju auto od tego, które w 2021 r. ścigało się po torach całego świata? Na pierwszy rzut oka malowaniem, gdyż nosi ono aktualny schemat kolorystyczny AlphyTauri wraz z numerami i nazwiskami aktualnych kierowców stajni z Faenzy, a więc Yukiego Tsunody i Daniela Ricciardo. Zajmijmy się jednak kwestiami technicznymi.

Przede wszystkim jest to makieta pozbawiona silnika, a więc zupełnie nienadająca się do jazdy. Brakuje w niej również innych elementów niezbędnych w prawdziwym bolidzie, takich jak różnego rodzaju czujniki i elektronika. Co ciekawe, na widocznej z tyłu skrzyni biegów (prawdopodobnie również sztucznej) dostrzec można rurę wydechową i tzw. wastegates, czyli mniejsze rurki po jej bokach. Brązowoniebieskie odbarwienia sugerują, że elementy te pochodzą bezpośrednio z prawdziwych bolidów, ponieważ w taki właśnie sposób metal zmienia swój kolor pod wpływem wysokiej temperatury.

Wystawowy AT02 - widoczna rura wydechowa i brak silnika © Jakub Winiewski

W przeciwieństwie do pokazywanych na całym świecie makiet „porewolucyjnych” aut prezentowany samochód ma kokpit i kierownicę, a także liczne mniejsze i większe części aerodynamiczne z oryginalnego egzemplarza AT02. Pod względem realizmu można więc śmiało stwierdzić, że jest to świetny model w skali 1:1 posiadający wszystkie zewnętrzne elementy prawdziwego auta, a pozbawiony tego, czego i tak albo nie widać, albo jest niepotrzebne. Pewnym wyjątkiem są tu koła, ponieważ znajdziemy na nich dekle wprowadzone dopiero w sezonie 2022 oraz opony zupełnie inne niż te używane podczas wyścigów. Na pierwszy rzut oka ogumienie wygląda podobnie, jednak są to opony wystawowe, które w żadnym razie nie zapewniłyby takich osiągów jak te z prawdziwych zawodów.

Wielokrotnie podczas przedsezonowych prezentacji nowych bolidów zdarzało się, że dany zespół pokazywał makietę z bardzo uproszczonym dyfuzorem. Nic w tym dziwnego, gdyż to ten element generuje najwięcej docisku, zatem nikt nie chce, aby konkurenci podejrzeli jego rozwiązania. Prezentowany w Polsce AT02 posiada pełny dyfuzor ze wszystkimi kierownicami strug obecnymi w wyścigowej wersji samochodu. Zwiększa to realizm całego auta, a jednocześnie nie jest żadną szkodą dla zespołu, jako że obecne samochody wyglądają zupełnie inaczej i wykorzystują inne elementy.

Podczas letniej trasy wystawowej w Nowym Targu, Kosakowie, Gdańsku, Nowych Bagienicach, Szczytnie, Nidzicy, Nieporęcie, Radomsku, Kielcach i Wrocławiu można z bliska obejrzeć bolid w specyfikacji bardzo podobnej (oczywiście z zewnątrz) do tej wykorzystywanej w wyścigach. Fani Formuły 1 z pewnością będą mieli na co popatrzeć, a kto wie – być może to właśnie od tej wystawy rozpocznie się wyścigowa przygoda przyszłego kierowcy Red Bulla?

