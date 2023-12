W przededniu zmian – sezon 2023 F1 w wykonaniu Scuderii AlphaTauri

, dla którego miał to być dopiero trzeci sezon w Formule 1. Towarzyszyć mu miał Nyck de Vries, który w 2022 r. zachwycił wszystkich, zdobywając punkty w GP Włoch. Był to debiut Holendra w F1 wymuszony koniecznością zastąpienia Alexa Albona w Williamsie. AlphaTauri szybko zgłosiła się po młodego zawodnika, zatrudniając go jako etatowego kierowcę na sezon 2023.

Jego ostatni sezon na czele włoskiej ekipy należy zapisać ustępującemu szefowi na plus, ponieważ po problematycznym początku był w stanie – często podejmując trudne decyzje – dać zespołowi impuls do dalszego rozwoju i poprawiania swoich rezultatów. Dobrze współpracował także z Red Bullem, od którego pozyskano niektóre komponenty auta – czy to w formie gotowych części, czy pewnych koncepcji inżynieryjnych, które zrealizowano rękami specjalistów z AlphyTauri. Przez kolejne 2 sezony członkowie AlphaTauri i Red Bulla będą mogli liczyć na jego podpowiedzi, ponieważ będzie pełnił funkcję „dyżurującego konsultanta” i doradzał im, bazując na swoim doświadczeniu. W tym okresie będzie mógł robić cokolwiek zechce, zarówno pod względem zawodowym, jak i prywatnym, o ile nie będzie to kolidowało z aktywnościami Formuły 1.