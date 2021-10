Alternatywne uniwersa League of Legends

Jeśli całe lore League of Legends nie jest wam obce lub jakimś cudem historie głównego świata was nie porwały, w grze istnieje

W świecie Elizji panuje matriarchat. Na czele każdego z pięciu królestw stoją potężne królowe, Janna, Katarina, Qiyana, Rell i Diana. W ramach Koronacji, czyli turnieju wyłaniającego królową wszystkich królowych, muszą co roku zmierzyć się w walce z potworami. Jednocześnie dzięki udziałowi, moc herbów, a jednocześnie danego królestwa, się zwiększa. Również raz w roku, każda kraina, Aurai, Calamitia, Eozja, Ixtal i Schema wybiera nową królową. Każda z aktualnych władczyń ma swój własny cel, by ukształtować według swojej wizji własne królestwo, pomóc mieszkańcom, czy, jak w przypadku Diany, udowodnić, że Herby odpowiadają woli narodu, a nie samej władczyni.

Losy Evelynn, Ahri, Akali i Kai'Sy można śledzić na instagramie, poznać historię wzlotów i upadków dziewczyn w drodze na szczyt. W 2020 roku dołączyła do nich Seraphine, młoda, uzdolniona wokalistka, zwerbowana przez Ahri. Ale to nie jedyni muzycy w tym uniwersum.

True Damage to projekt stworzony przez Akali. W przeciwieństwie do K/DA grają w bardziej hip-hopowym stylu, a w skład wchodzą Ekko, Qiyana, Senna i Yasuo. Oba bandy wydały teledyski i posiadają swój merch.

