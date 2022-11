Jonny Walker Mistrzem AMA Enducross 2022!

Świetny start zaliczył w nim Jonny Walker, który szybko objął prowadzenie, a Trystan Hart wkrótce zdołał go dogonić i zacząć wywierać presję. Jonny zaczął popełniać błędy, które bez skrupułów wykorzystał Trystan obejmując prowadzenie. Hart dowiózł pierwsze miejsce do mety, jednak druga pozycja Walkera wystarczyła, żeby to on zdobył tytuł mistrza AMA Endurocross 2022 i to w swoim debiutanckim sezonie!