nie mógł sobie wymarzyć, bo wieczór podczas inauguracyjnej rundy sezonu 2022 należał do Polaka. To jednak nie było łatwe zadanie, bo chętnych do zwycięstwa na ciasnym i bardzo technicznym torze w Salt Lake City było wielu. Stawka w tym roku w USA jest piekielnie mocna, bo na starcie zameldował się m.in. debiutujący w serii Jonny Walker, broniący tytułu Colton Haaker, zdrowy już Cody Webb, czy fenomenalny w ostatnim czasie Trystan Hart.

W pierwszym wyścigu po zgarnięciu holeshota Taddy kontrolował wyścig z pozycji lidera i pewnie dowiózł prowadzenie do mety mimo szalonej pogoni Trystana Harta z drugiego rzędu.

Wygrana sprawiła, że w drugim wyścigu Błażusiak musiał startować z przedostatniego pola (przez defekt motocykla na starcie zabrakło Cody'ego Webba). Polak spokojnie rozpoczął ten wyścig, aby uniknąć chaosu pierwszych zakrętów, ale gdy tylko zobaczyć dla siebie okazję, odpalił tryb rakietowy i szybciutko przedarł się najpierw na pierwszą, a następnie na drugą pozycję. Pod koniec wyścigu zaczął się już nawet zbliżać do prowadzącego Harta, ale zgaśnięcie motocykla na kamieniach pozbawiło go szans walki o zwycięstwo w tym biegu.

W trzecim, ostatnim wyścigu Taddy ruszając z drugiej pozycji ponownie zaliczył holeshota obejmując prowadzenie i zaczął budować sobie przewagę nad drugim Trystanem. Pod koniec wyścigu Kanadyjczyk zaczął się zbliżać do Polaka i na ostatnim okrążeniu rzucił się z ostrym atakiem na wjeździe na sekcję kamieni, ale Błażusiak znalazł miejsce aby przecisnąć się obok Harta i wygrał ostatni wyścig przypieczętowując zwycięstwo w całych zawodach.

