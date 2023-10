Brytyjczyk zaliczył perfekcyjny sezon potwierdzając, że tytuł z zeszłego roku to nie był przypadek. Na drugą rundę do Prescott Valley Jonny jedzie więc jako lider klasyfikacji generalnej i główny cel wszystkich rywali.

"Na pierwszej rundzie nie było idealnego wyniku, ale jazda była Ok. Za względu na długą przerwę od startów jeszcze trochę betonowało mi ręce na początku, ale później było już lepiej. Wynik mógł być lepszy, ale wiemy, co trzeba poprawić, więc ciśniemy dalej. Motocykl był trochę za miękko ustawiony, także teraz go trochę utwardziliśmy. Przeprowadziliśmy też trochę testów, więc jestem dobrej myśli. Po jednej rundzie za wcześnie na jakieś duże zmiany, także jedziemy do Prescott robić swoje".

