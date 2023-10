Co prawda na starcie podczas inauguracji

Wieczór na stadionie Aniołów Wiatru od początku szedł po myśli Jonnego Walkera, który wykręcił najszybszy czas Hot Lap. W pierwszym wyścigu zawodnik Bety szybko przebił się na drugą pozycję wywierając presję na prowadzącym Harcie. Anglikowi nie udało się wyprzedzić Kanadyjczyka aż do ostatniego zakrętu przedostatniego okrążenia, kiedy dosiadający KTM Trystan przewrócił się i oddał prowadzenie Jonnemu Walkerowi.

Trzeci i ostatni wyścig był już formalnością w wykonaniu Jonnego Walkera, który szybko objął prowadzenie i dowiózł je do mety zgarniając hat-trick na Endurocrossie w Everett. Tym samym Brytyjczyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej i obrał najlepszą drogę do obrony zeszłorocznego tytułu.

