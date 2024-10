, która w ten weekend okazała się nie tylko światową stolicą halowego enduro, ale również niesamowitych emocji! Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali odpowiedzi na pytania: czy Trystan Hart jest w formie do obrony tytułu, jak spisze się Jonny Walker w debiucie za oceanem na Triumphie i czy Dominik Olszowy poradzi sobie z presją jazdy z biało-czerwoną flagą jako jedyny Polak w stawce.

Olszowy, jadący w barwach fabrycznego zespołu Rieju, wykorzystał perfekcyjnie swoją szansę, zaliczając świetny start w pierwszym wyścigu. Trzymając się blisko Trystana Harta, pewnie dowiózł do mety doskonałe drugie miejsce wysyłając sygnał, że może być czarnym koniem tego sezonu.

