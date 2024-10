2. runda Endurocross 2024: Hart nadal na szczycie, Olszowy wygrywa wyścig!

(FMF KTM) kontynuował popis niezwykłej formy to największym bohaterem tego wieczoru został bez wątpienia

przeniosła się na południowy zachód Stanów Zjednoczonych do

Indoor Enduro of Champions 2024: Walker zwycięża, …

Elektryzujący powrót Błażusiaka do Mistrzostwa Świata …

Piekielnie mocna stawka na starcie w Prescott Valley zwiastowała ostrą rywalizację o każdy punkt. Jako lider klasyfikacji generalnej do Arizony przyjechał Trystan Hart, który zamierzał wzmocnić swoją przewagę. Ostre tempo od samego początku zawodów narzucił jednak Colton Haaker na Husqvarnie zaliczając najszybsze okrążenie podczas kwalifikacji Hot Lap. Swoją prędkością zaimponował ponownie Olszowy uzyskując drugi czas, przed trzecim Jonnym Walkerem na Triumphie.

Piekielnie mocna stawka na starcie w Prescott Valley zwiastowała ostrą rywalizację o każdy punkt. Jako lider klasyfikacji generalnej do Arizony przyjechał Trystan Hart, który zamierzał wzmocnić swoją przewagę. Ostre tempo od samego początku zawodów narzucił jednak Colton Haaker na Husqvarnie zaliczając najszybsze okrążenie podczas kwalifikacji Hot Lap. Swoją prędkością zaimponował ponownie Olszowy uzyskując drugi czas, przed trzecim Jonnym Walkerem na Triumphie.

Piekielnie mocna stawka na starcie w Prescott Valley zwiastowała ostrą rywalizację o każdy punkt. Jako lider klasyfikacji generalnej do Arizony przyjechał Trystan Hart, który zamierzał wzmocnić swoją przewagę. Ostre tempo od samego początku zawodów narzucił jednak Colton Haaker na Husqvarnie zaliczając najszybsze okrążenie podczas kwalifikacji Hot Lap. Swoją prędkością zaimponował ponownie Olszowy uzyskując drugi czas, przed trzecim Jonnym Walkerem na Triumphie.

W pierwszym wyścigu rywalizację zdominował jednak Trystan Hart szybko obejmując prowadzenie i nie oddając już go do samej mety. Haaker po widowiskowej walce z Walkerem, ostatecznie odparł ataki Brytyjczyka i zajął drugie miejsce.

W pierwszym wyścigu rywalizację zdominował jednak Trystan Hart szybko obejmując prowadzenie i nie oddając już go do samej mety. Haaker po widowiskowej walce z Walkerem, ostatecznie odparł ataki Brytyjczyka i zajął drugie miejsce.

W pierwszym wyścigu rywalizację zdominował jednak Trystan Hart szybko obejmując prowadzenie i nie oddając już go do samej mety. Haaker po widowiskowej walce z Walkerem, ostatecznie odparł ataki Brytyjczyka i zajął drugie miejsce.

Ten wyścig zdecydowanie nie poszedł po myśli Dominika Olszowego, który po upadku na sekcji z pociętym drewnem nie mógł znaleźć swojego rytmu i dojechał dopiero na dziewiątym miejscu. Dało mu to jednak miejsce w pierwszym rzędzie na starcie do kolejnego starcia.

Ten wyścig zdecydowanie nie poszedł po myśli Dominika Olszowego, który po upadku na sekcji z pociętym drewnem nie mógł znaleźć swojego rytmu i dojechał dopiero na dziewiątym miejscu. Dało mu to jednak miejsce w pierwszym rzędzie na starcie do kolejnego starcia.

Ten wyścig zdecydowanie nie poszedł po myśli Dominika Olszowego, który po upadku na sekcji z pociętym drewnem nie mógł znaleźć swojego rytmu i dojechał dopiero na dziewiątym miejscu. Dało mu to jednak miejsce w pierwszym rzędzie na starcie do kolejnego starcia.

Drugi wyścig z pewnością na długo zostanie w pamięci Dominika oraz polskich kibiców. Olszowy doskonale wykorzystał swoją szansę popisując się najlepszym startem i obejmując prowadzenie, podczas gdy jego najwięksi rywale musieli przedzierać się z końca stawki. Polak dosiadający Rieju utrzymywał równe tempo i unikał błędów zachowując zimną krew, nawet mimo ostrych ataków ze strony Harta, Haakera i Walkera na ostatnich okrążeniach dowożąc prowadzenie do mety. Zwycięstwo Olszowego to nie tylko jego pierwszy wygrany wyścig w królewskiej kategorii AMA Endurocross, ale również historyczny sukces marki Rieju, która nigdy wcześniej nie triumfowała w tak prestiżowej serii.

Drugi wyścig z pewnością na długo zostanie w pamięci Dominika oraz polskich kibiców. Olszowy doskonale wykorzystał swoją szansę popisując się najlepszym startem i obejmując prowadzenie, podczas gdy jego najwięksi rywale musieli przedzierać się z końca stawki. Polak dosiadający Rieju utrzymywał równe tempo i unikał błędów zachowując zimną krew, nawet mimo ostrych ataków ze strony Harta, Haakera i Walkera na ostatnich okrążeniach dowożąc prowadzenie do mety. Zwycięstwo Olszowego to nie tylko jego pierwszy wygrany wyścig w królewskiej kategorii AMA Endurocross, ale również historyczny sukces marki Rieju, która nigdy wcześniej nie triumfowała w tak prestiżowej serii.

Drugi wyścig z pewnością na długo zostanie w pamięci Dominika oraz polskich kibiców. Olszowy doskonale wykorzystał swoją szansę popisując się najlepszym startem i obejmując prowadzenie, podczas gdy jego najwięksi rywale musieli przedzierać się z końca stawki. Polak dosiadający Rieju utrzymywał równe tempo i unikał błędów zachowując zimną krew, nawet mimo ostrych ataków ze strony Harta, Haakera i Walkera na ostatnich okrążeniach dowożąc prowadzenie do mety. Zwycięstwo Olszowego to nie tylko jego pierwszy wygrany wyścig w królewskiej kategorii AMA Endurocross, ale również historyczny sukces marki Rieju, która nigdy wcześniej nie triumfowała w tak prestiżowej serii.