Walka o tytuł coraz bardziej gorąca!

W finale czterysta pięćdziesiątek, ponownie świetnym startem popisał się Ken Roczen, który objął prowadzenie. Jednak nie na długo, bo na piaszczystej sekcji dopadł go Jason Anderson. Linie przejazdu obu zawodników przecięły się i Roczen wylądował na ziemi. Anderson świetnie wyglądał na pozycji lidera, ale cały czas na plecach siedział mu Eli Tomac, który bez wahania wykorzystał błąd Jasona. Tomac nie oddał prowadzenia już do mety i wygrał swój pierwszy wyścig na Yamasze. Anderson dowiózł drugie miejsce, a podium dopełnił Chase Sexton.

