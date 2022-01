AMA Supercross 2022: Co wydarzyło się w San Diego?

Supercross vs Motocross Dla jednych takie same, dla innych zupełnie różne …

Problemy lidera wykorzystali Michael Mosiman oraz Hunter Lawrence, którzy stoczyli zacięty bój o wygraną. Ostatecznie zwycięsko z tego pojedynku wyszedł, piekielnie szybki tego dnia, Mosiman, dla którego był to pierwszy triumf w profesjonalnej karierze! Starszy z braci Lawrence do samego końca wściekle atakował zawodnika Red Bull Troy Lee GasGas Racing, ale niewielkie błędy podczas dublowania rywali zmusiły go do zadowolenia się drugą pozycją. Zawodnik HRC Hondy nie krył na podium frustracji, więc podczas kolejnej rundy z pewnością da z siebie wszystko, żeby wskoczyć na najwyższy stopień podium.