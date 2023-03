Po 8 latach Roczen i Suzuki znowu razem na szczycie Supercrossu!

Wygrana Roczena była niezwykle emocjonalna nie tylko dla samego zawodnika, ale również dla jego zespołu. To była pierwsza wygrana Suzuki w królewskiej klasie AMA Supercrossu od 2016 roku, kiedy to również Roczen dowiózł japoński motocykl na najwyższy stopień podium. Dla 29-letniego Niemca był to ogromny powód do radości, bo przecież dopiero w połowie grudnia podpisał kontrakt z Progressive Ecstar Suzuki i tak na prawdę aż do 7 rundy cały zespół ciężko pracował przeprowadzając co tydzień masę testów do późnych godzin.