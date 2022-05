"Ten bieg naprawdę dodaje skrzydeł"

. Ambasadorzy biegu Wings for Life World Run co roku biegną i pomagają szerzyć szczytną ideę biegu. Sprawdźcie, co niektórzy z nich mówili po tegorocznej edycji:

Przebiegłem 8,5 km i jestem w szoku, bo poprzednio było 7, więc udało się solidnie poprawić życiówkę. Dla mnie to spore osiągnięcie, bo choć jestem lekkoatletą, to przecież nie biegam w mojej konkurencji. Biegliśmy razem z drużyną Inpostu i ekipa poniosła mnie w końcówce do lepszego wyniku. Następnym razem powalczę o dyszkę! Wrócę na pewno, bo Wings for Life World Run ma super atmosferę. Sam z siebie nigdy bym nie pobiegł takiego dystansu, ale tutaj emocje i pozytywna energia tłumu niesie cię do większego wysiłku i bicia rekordów. Mam ogromny szacunek do ludzi na wózkach, o kulach, którzy startują i walczą o swoje małe zwycięstwa. To jest fajna zjednoczona ekipa.

