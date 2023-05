„Ten moment, gdy Adaś nas dogania i można mu pomachać, jest magiczny”

10. edycja Wings for Life World Run za nami . Jak zwykle, na starcie nie zabrakło znanych twarzy ze świata sportu, mediów, kultury czy rozrywki. Wielu z nich od lat wspiera ideę Światowego Biegu i pomaga zwracać uwagę na wydarzenie, inni – dołączyli całkiem niedawno. Wszyscy mówią zgodnie: Takiej atmosfery nie ma na żadnej innej biegowej imprezie na świecie. Sprawdźcie, co niektórzy z nich mówili 7 maja 2023 roku w Poznaniu.

Monika Pyrek

Była lekkoatletka, dwukrotna wicemistrzyni świata w skoku o tyczce

Drużyna Moniki Pyrek - Wings for Life World Run © Dorota Szulc

Na 10. rocznicę celowałam w 10 km, taka idealna celebracja urodzin. Ale jakoś mnie mocniej „popchnęło” i udało się pokonać prawie 12 km. W sumie trochę zaskoczenie, bo jestem po kontuzji kolana. Pokonały mnie narciarskie wyczyny i prawie rok nie biegałam, więc nie byłam pewna tej „dychy”. Ale okazało się, że czy trenuję, czy nie, to między 10 a 12 zawsze „zrobię” (śmiech). To moja 10. edycja Wings for Life World Run. Jako jedna z nielicznych osób startowałam we wszystkich i jestem z tego dumna. Najbardziej wyjątkowa była chyba ta pierwsza, bo nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, jak to jest - biec bez mety. Pamiętam, że na ostatnich metrach tak mocno uciekałam, że padłam i długo nie mogłam wstać. Zapłaciłam frycowe i w kolejnych latach byłam już spokojniejsza.

W tym roku są przepiękne medale, cieszę się, że mam jeden na pamiątkę.

Uwielbiam ten bieg, atmosfera, szczytny cel, goniący nas Adam. Ten moment, gdy Adaś nas dogania i możesz mu pomachać, jest po prostu magiczny. Jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to niech koniecznie to zrobi. No i wielkie podziękowania dla ludzi w Poznaniu, którzy od lat nas wspierają, pozdrawiają, dopingują. Wielki szacunek dla Was.

Beata Sadowska

Dziennikarka i prezenterka

Beata Sadowska - Wings for Life World Run 2023 w Poznaniu © Marcin Kin

Celowałam w wynik między 10 a 15 km, a udało się przebiec ponad 16 km, więc jak zwykle atmosfera dodała mi skrzydeł. Taka już tradycja tego biegu. To była wielka frajda, fantastyczne przeżycie, zawsze w Wings for Life World Run biegam z uśmiechem na ustach i nie inaczej było tym razem.

Jestem częścią Światowego Biegu od pierwszej edycji, to mój 10. start, ale chyba po raz pierwszy miałam wrażenie, że cały czas biegłam w tłumie – biegaczy i kibiców. To też pokazuje, jak ten bieg się zmienił, jak ważnym wydarzeniem jest dla Poznania.

No i obok mnie ludzie na wózkach, razem z nami. To coś niesamowitego, ciarki na plecach. To jest ta najważniejsza historia, bo oczywiście wielu z nas przyjeżdża tu dla wydarzenia sportowego, ale nad tym wszystkim jest ten najważniejszy cel, żeby ci ludzie na wózkach mogli kiedyś wstać i pobiec razem z nami.

Jakim jestem typem biegacza? Od wielu już lat biegam sercem. Spójrzcie, nie mam na ręku zegarka! Biegam dla siebie, dla dobrego samopoczucie, a tutaj w Poznaniu, także dla innych. I jestem na finiszu jak dziecko, gdy słyszę, że krzyczą „na prawą stronę, Adam jedzie!”, to ja daję „w długą” jak na 60 metrów w podstawówce, ile fabryka dała. Sprint na końcu przed Adamem musi być. Obowiązkowo.

Adam Kszczot

Lekkoatleta, były wicemistrz świata i mistrz Europy na dystansie 800 m

Miałem ogromne szczęście debiutować w jubileuszowej 10. edycji Wings for Life World Run i muszę przyznać, że było to super doświadczenie. Przebiegłem 25 km z uśmiechem na ustach. Ten bieg jest wyjątkowy, bo daje szczęście. Tu nie ma rozpaczy na mecie, nie ma stresu o wynik na trasie, jest zabawa i świetna atmosfera. Mnóstwo ludzi na trasie wspierało nas cały czas, szczęście wylewało się na nas i niosło do przodu. Biegi masowe tak mają, że planujesz sobie jakieś tempo, ale nagle patrzysz i okazuje się, że biegniesz minutę szybciej. To właśnie ludzie dookoła, atmosfera tak działają. To jest normalne.

Ten bieg jest trochę jak wielki koncert, ale taki, w którym nie jesteś tylko na widowni, ale jesteś też częścią spektaklu, jednym z blisko 8000 aktorów na ulicach i ponad 200 tys. na całym świecie. No i te świetne wyniki Polaków – gratulacje dla wszystkich!

Łukasz Czepiela

Pilot akrobacyjny i wyścigowy

Łukasz Czepiela © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Na trasie było cudownie, choć przyjechałem do Poznania z praktycznie zerowym przygotowaniem, bo po powrocie z dużego projektu z Dubaju [Łukasz jako pierwszy pilot na świecie wylądował samolotem na dachu wieżowca – red.], mój grafik eksplodował i nie było czasu na treningi.

Chciałem dobić do 15 km, ale udało się przekroczyć 16,5 km, więc jestem zadowolony.

Porównanie latania z bieganiem? Latanie to jest skupienie na celu, takie mocno tunelowe myślenie. Bieganie to są emocje na zewnątrz, ludzie niosą do przodu, jesteś częścią czegoś większego. W Poznaniu na trasie myślałem kilka razy, że padnę, ale atmosfera, kibice popchnęli mnie dalej. Niesamowite, co adrenalina robi z ludzkim ciałem, niby nie masz już siły, ale nagle, na tych ostatnich metrach, znajdujesz w sobie rezerwy, żeby dać z siebie jeszcze trochę, jeszcze te parę metrów.

A tutaj jest dodatkowa motywacja, bo jest charytatywny cel, zbieranie środków na leczenie rdzenia kręgowego i pomoc ludziom na wózkach.

Żałuję tylko, że nie startujemy już na Malcie, bo tam, mogłem zrobić przy okazji pokaz samolotem. Tutaj, w centrum miasta, jest za blisko lotniska Ławica i nie możemy niestety robić pokazów, ale i tak jest super!

Andrzej Bargiel

Skialpinista

Na wózku - Janek Grzegorzewski, po prawej - Andrzej Bargiel © Bartek Woliński for Wings for Life World Run

Dla mnie start w Wings for Life World Run to okazja do spotkania ze znajomymi, bardzo fajnie jest zobaczyć biegowych przyjaciół i zrobić coś wspólnie. Niesamowicie potrzeba inicjatywa – pomagamy tym, którzy biegać nie mogą. Ruszamy się, biegamy, mamy super energię, wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. Fajnie jest naładować się pozytywnymi emocjami w tak szczytnym celu, dlatego, mimo że mieszkam na Podhalu, zawsze z wielką chęcią przyjeżdżam do Poznania.

Tadeusz Błażusiak

Legenda motocyklowego enduro

Taddy Błażusiak © KTM

Byłem w Poznaniu symbolicznie, niestety ze względu na niedawny zabieg barku, nie mogłem sobie pozwolić na start. Musiałem Ale chciałem pojawić się w Poznaniu, zobaczyć znajome twarze, uścisnąć dłoń przyjaciół i przejść choć kilkaset metrów. Ta impreza jest rewelacyjna, startowałem w poprzednich latach kilka razy w Polsce i Hiszpanii. Niesamowita atmosfera, wspaniali kibice, kolorowy tłum ludzi „zarażonych” bieganiem. Ale kluczowy jest cel – jeszcze 10 lat temu wyleczenie przypadków przerwanego rdzenia kręgowego wydawało się niemożliwe, a dziś nie brzmi to już jak science-fiction, także dzięki badaniom finansowanym ze środków z Wings for Life World Run.

Alan Andersz

Aktor

Ten bieg jest wyjątkowy, bo daje nadzieję ludziom, którzy utracili ją dawno temu. Zbieramy „hajs” na szczyty cel i to jest piękne. Natomiast, jeśli spojrzymy na imprezę po prostu jako event sportowy, to jest to wyjątkowa okazja, by pobiec w biegu, gdzie nie ma klasycznej mety i gdzie jest wyjątkowa atmosfera. Tak uśmiechniętego biegu nie ma chyba nigdzie indziej na świecie. Nie ma ciśnienia, jest świetna energia i wszyscy się świetnie bawią. I o to chodzi w bieganiu.

Paweł Skóra

Zawodnik freestyle football

Paweł Skóra - Wings for Life World Run © Dorota Szulc

Tak jak przed rokiem i dwoma laty na trasie żonglowałem piłką. Nie widziałem jeszcze oficjalnych wyników, ale mam nadzieję, że udało się poprawić 11,2 km z poprzedniej edycji. Oczywiście z powodu dużego tłoku nie było mowy o żonglowaniu bez przerwy, momentami ścisk był za duży i musiałem łapać piłkę w ręce. W tym roku dodatkowym utrudnieniem był też wiatr. Ale nie o takie rekordy tu chodziło, liczył się udział, to, że mogłem swoją obecnością sprawić, że bieg był bardziej kolorowy i różnorodny. No i wspomóc szczytny cel, bo przecież on jest tu najważniejszy. Atmosfera w Poznaniu jest wspaniała, ale… ja przez większość czasu patrzę się jednak w dół – na piłkę i kawałek ziemi pod stopami. Nie odczuwam więc tej atmosfery tak w stu procentach. Ale zdążyłem na przykład zauważyć kilka fajnie przebranych osób, m.in. obok mnie biegł ktoś w stroju pingwina. Dodatkowy bonus też dla osób, które krzyczały do mnie „strzel gola!” (śmiech).

Sofia Ennaoui

Lekkoatletka, biegaczka na 1500 metrów

Jestem w Poznaniu, ale ze względu na zbliżający się sezon startowy, nie mogłam sobie pozwolić na udział w biegu. Jak dla mnie, to nieco za długie dystanse (śmiech). Ale przyjechałam razem z moim sponsorem Bankiem PKO BP, który jest też partnerem imprezy i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona. Dużo rzeczy w tym biegu jest niesamowitych. Po pierwsze, szczytny cel, po drugie – atmosfera, wszędzie widzę uśmiechniętych ludzi, po trzecie – brak mety i unikalna formuła. Fajnie, że Adam Małysz ma w tym biegu taka rolę. Mocno kibicowałam mojej przyjaciółce Asi Jóźwik, liczyłam, że pokona ponad 20 km i nie zawiodłam się.