Mówią ambasadorzy Wings for Life World Run: Atmosfera, energia, nadzieja

Sofia Ennaoui

Biegaczka średniodystansowa, specjalistka od 1500 m

Nie mogłam w tym roku startować, ale byłam na starcie, „zbijałam piątki”, kibicowałam. Nie mogłam odpuścić, bo zawsze przyciąga mnie tutaj niesamowita atmosfera. Ten bieg to nie tylko rywalizacja, to przede wszystkim akcja charytatywna, która wspiera niezwykłe wartości. To hasło „Biegniemy dla tych, którzy nie mogą” jest po prostu niesamowite i idealnie oddaje ideę. To właśnie ten cel jest tym, co najbardziej przyciąga do Wings for Life World Run.

Sofia Ennaoui na starcie w towarzystwie uczestników na wózkach © Bartek Woliński

Natalia Bukowiecka

Multimedalistka olimpijska, świata i Europy na 400 m

To mój pierwszy raz w Wings for Life World Run i jest fantastycznie, więc myślę, że będę zaglądać w kolejnych edycjach! Rewelacyjne emocje, niesamowita atmosfera, poczułam adrenalinę i energię innych uczestników. Ten bieg to wspaniała inicjatywa, cieszę się, że mogę być częścią tego wydarzenia. Nie przebiegłam za dużo, symboliczne kilkaset metrów, bo sezon startowy za pasem i musiałam się oszczędzać, ale tu nie chodzi o kilometry, chodzi o dobrą zabawę, atmosferę i wsparcie szczytnego celu. Ale myślę, że to nie było moje ostanie słowo. Musiałam zejść z trasy, nim Adam Małysz w ogóle ruszył więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wystartuję i pobiegnę… ja wiem, co najmniej 15 km i dam się złapać Adamowi (śmiech).

Justyna Święty-Ersetic

Lekkoatletka, multimedalistka olimpijska, świata i Europy na 400 m

Podobnie jak Natalia Bukowiecka pobiegłam symboliczne kilkaset metrów, ze względy na zbliżające się starty, nie mogłam sobie pozwolić na start na serio. Ale jestem zachwycona, atmosfera jest re-we-la-cyj-na! Już dziś mogę powiedzieć, że to na pewno nie był mój ostatni raz, chcę wrócić. Mam nadzieję, że kiedyś, jak już odwieszę kolce, to uda mi się pobiec na poważnie. Ta atmosfera jest świetna, tłum uśmiechniętych ludzi, wszyscy życzliwi, pomocni, nie ma presji wyniku, liczy się dobra zabawa i gest, szczyty cel. Ta impreza wyróżnia się na mapie imprez biegowych. Po pierwsze, ma inną formułę, nie ma innych biegów, gdzie nie ma klasycznej mety. Dzięki temu o tym biegu jest głośno, ale też dlatego, że odbywa się jednocześnie na całym świecie. No i cel, szukanie metody leczenie przerwanego rdzenia kręgowego. Wszystko to sprawia, że serducho bije naprawdę mocno!

Paweł Januszewski

Dyrektor sportowy Wings for Life World Run w Polsce, mistrz Europy, brązowy medalista ME na 400 m ppł

Zawsze mam ochotę być z drugiej strony, wyrywa mnie, żeby pobiec. Ale patrząc z góry na ten tłum też czuję adrenalinę i wielkie szczęście, że obserwuję tę imprezę z bliska od lat. Mam wrażenie, że takiej atmosfery w Poznaniu na starcie jeszcze nie było. Niesamowita atmosfera i energia. Jeśli ktoś zobaczył imprezę biegową dziś po raz pierwszy i pomyślał, że tak wyglądają wszystkie, to muszę rozczarować… taka atmosfera jest tylko u nas. Luz, uśmiech, kolorowa masa ludzi i szczytny cel. To zaszczyt i przyjemność być częścią Wings for Life World Run.

Bartłomiej Topa

Aktor, głos w aplikacji mobilnej Wings for Life World Run

Miłem przerwę, nie biegałem ostatnio, dlatego celowałam bezpiecznie w 5 km, wyszło 7,5 km, więc jestem zadowolony. Atmosfera wspaniała, uśmiechy, radność, entuzjazm, dookoła mnóstwo zdeterminowanych ludzi, w takich warunkach aż chce się biegać.

Maja Kuczyńska, Bartłomiej Topa i Adam Małysz © Damian Kramski

Maja Kuczyńska

Mistrzyni świata w indoor skydivingu 2025 w konkurencji solo freestyle

Przebiegłam 11 km, więc jestem z siebie dumna, bo przed rokiem było 8 km. Biegło się nieco łatwiej, bo poprzednio było upalnie, a teraz znacznie chłodniej, co sprzyjało lepszym wynikom. W Wings for Life World Run biorę udział od 2017 roku, ale nie jestem typem biegaczki, raczej jestem tutaj dla atmosfery i szczytnej idei. Chodzi bardziej o wsparcie i kibicowanie. Magia tego biegu polega też na tym, że odbywa się na całym świecie w tym samym czasie. Mam znajomych w wielu krajach, którzy startują np. wstając o 3 nad ranem. Ta jedność ludzi na całym świecie łączy nas jako taka fajna wspólnota. A poza tym, wiadomo, atmosfera – mnóstwo ludzi, przybijanie piątek, kolory i uśmiechy.

Jan Folga

Startuje na wózku, przed laty zawodnik motocrossu, po wypadku nie poddał się i uprawia różne sporty na wózku

Czekałem na ten bieg cały rok, bo to jest bieg dobrych emocji. Na innych biegach zawsze czuć stres, napinkę na wynik, a w Poznaniu jest meksykańska fala na starcie, śpiewaliśmy szanty, jest luźna atmosfera, wszyscy się wspierają. To jest bieg, gdzie przebywanie RAZEM, z innymi ludźmi, jest na pierwszym planie, jest ważniejsze niż własne cele i ambicje. I to jest piękne. „Biegniemy dla tych, którzy nie mogą” brzmi hasło biegu. I dla mnie ma to znaczenie dosłowne, bo ja jeżdżę na wózku, ale jak każda taka osoba, marzy mi się, że kiedyś wstanę i będę mógł znów biec o własnych siłach. Być może to tylko marzenie, ale piękne marzenie.

Jan Folga na trasie Wings for Life World Run 2025 w Poznaniu © Bartek Woliński

Anna Płoszyńska

Startuje na wózku, sparaliżowana po upadku na obozie sportowym, aktywnie uprawia sport, była też II wicemiss świata w konkursie piękności

W tym roku musiałam ze sobą walczyć, bo moja wrodzona natura fighterki podpowiadała, że muszę śrubować najlepszy wynik, ale jestem w zaawansowanej ciąży i jednak musiałam się oszczędzać. Biegłam razem z mężem i Antosiem w brzuchu i tak wspólnie pokonaliśmy ok. 10 km. Ten bieg to jest magia w czystej postaci. Jak zawsze była niesamowita atmosfera, wspaniali kibice na trasie, z transparentami, wspierający, przybijający piątki, dodający energii. Mimo, że biegliśmy „delikatnie”, to i tak czuliśmy emocje i adrenalinę. Zabawa i atmosfera są ważne, ale najważniejszy jest szczytny cel. Mam nadzieję, że medycyna kiedyś pójdzie do przodu na tyle, że ludzie tacy, jak ja będą mogli pobiec samodzielnie.

Monika Pyrek

Była znakomita zawodniczka w skoku o tyczce, medalistka MŚ i ME

Kontuzja pleców sprawiła, że ostatni raz biegałam… dokładnie rok temu na Wings for Life World Run. Miałam długą przerwę, zero przygotowań, przyjechałam z zamiarem, żeby iść na trasie, ale tu jest tak wspaniała atmosfera, że nie da się iść (śmiech)! Pobiegłam prawie 11 km i jestem bardzo zadowolona, bo to jest chyba mój drugi najlepszy wynik, a startowałam dotąd we wszystkich edycjach. Może zero przygotowań to jest recepta na sukces? Haha! Atmosfera jak zawsze wspaniała. To chyba jedyny bieg uliczny, w którym ludzie na trasie nie są źli, że miasto zablokowane, ale szczerze nam kibicują i się uśmiechają.

Monika Pyrek na starcie Wings for Life World Run 2025 © Aleksandra Szmigiel

Damian Kornienko PLKD

Gracz i streamer EA FC (dawniej FIFA)

To był mój debiut w Wings for Life World Run i muszę przyznać, że było to najlepsze biegowe doświadczenie w moim życiu! Na początku byłem lekko przerażony, bo startowałem z pierwszej linii i obawiałem się, że mnie stratują. Ale nie było aż tak źle, jak na pierwszy poważny bieg w życiu, poszło całkiem dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Każdy powinien tego spróbować! Ten bieg ma wspaniałą atmosferę, każdy czuje wsparcie i poczucie, że robi coś wartościowego wspólnie z innymi. Polecam!

Damian PLKD Kornienko - debiut w Wings for Life World Run © Aleksandra Szmigiel

Tadeusz Błażusiak

Legenda sportów motocyklowych, sześciokrotny mistrz świata SuperEnduro

Startowałem z myślą o 10 km, ale dobrze się biegło i skończyło się na 15 km. Biegłem razem z Łukaszem Czepielą, Dawidem Godźkiem i Andrzejem Bargielem, choć Andrzej potem nas zostawił, bo biegł szybszym tempem. Jak zawsze, atmosfera jest wspaniała, ten bieg jest kolorowy, pełen dobrej energii. Idea biegu jest bardzo bliska mojemu sercu, bo pochodzę ze sportów motorowych, gdzie urazy rdzenia kręgowego się zdarzają, znam osobiście kilka takich osób. Mam nadzieję, że pieniądze zebrane dzięki Fundacji Wings for Life doprowadzą kiedyś do przełomu w medycynie.

Dawid Godziek

Czołowy zawodnik freestyle MTB, zdobywca PŚ MTB Freestyle w konkurencji slopstyle z 2024 roku

Dobrze mi się biegło w tym roku, dobra pogoda, nie za ciepło. Kibice jak zwykle dali radę, wyjątkowo dużo było ich w tym roku na trasie. Przebiegłem 12 km, więcej nie było sensu, bo nogi już miałem „zbetonowane”, a wracam do treningów rowerowych po kontuzji i operacji łąkotki, więc musiałem się nieco oszczędzać. Atmosfera jak zwykle super, fajnie było spotkać wiele znajomych twarzy. Badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, to jest coś bardzo ważnego dla sportów ekstremalmych, które także ja uprawiam.

Dawid Godziek i Taddy Błażusiak podczas Wings for Life World Run 2025 © Bartek Woliński

Andrzej Bargiel

Skialpinista, pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2

Mega atmosfera, jak zawsze. Dla mnie to zawsze fajna okazja, żeby spotkać się ze znajomymi z teamu Red Bulla, właściwie to jedyna taka okazja w ciągu roku, żeby zobaczyć się na żywo z większością z nas. Przebiegłem 22 km. Czy to mój rekord? O nie, kiedyś z Przemkiem Pawlickim [żużlowcem – red.] „pocisnęliśmy” 35 km. Czy mółgbym więcej? Pewnie tak, na co dzień biegam po górach i mam zapasy mocy, ale gdybym poszedł na maksa miałbym pewnie super zakwasy. Dlatego raczej ten start traktuję treningowo, na luzie. Ten bieg jest niezwykły przez swoją wspaniałą energię, na trasie są tłumy kibiców, całe rodziny, zbijają piątki, dopingują, wspierają. Cieszę się, że my jako Polacy się ruszamy. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że to jest bieg, który daje nadzieję. Przerwany rdzeń kręgowy to jest wielka medyczna zagadka do rozwikłania, nie da się tego zrobić bez mocnego i długoterminowego zaangażowania. Mam nadzieję, że dzięki wsparciu Wings for Life World Run nastąpi kiedyś przełom w badaniach.

Maja Włoszczowska

Dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w MTB cross-country, była mistrzyni świata

Pierwszy Wings for Life World Run za mną. Wszystko cudownie, tylko po co to bieganie? Żart! Oczywiście fajnie było „przepalić się”, żałuję, że tylko 10 km, ale obowiązki sprawiły, że musiałam zejść z trasy i jechać na lotnisko. Fantastyczna atmosfera na starcie, bardzo dużo dobrej energii, jestem pod wrażeniem, jak wszyscy szybko biegają! Budujące, że w narodzie jest taka wola, żeby się ruszać i żeby brać udział w biegach charytatywnych. Przypomnijmy, że całość wpłat idzie na badania nad poszukiwaniem metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Takich osób, które ucierpiały w różnego rodzaju wypadkach jest bardzo dużo. Bieg na pewno przyczyni się do spotęgowania działań fundacji i tych badań. Cieszę się, że mogłam być tego częścią i mam nadzieję, że do zobaczenia za rok.