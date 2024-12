Jak grać Ambessą, nowym championem w League of Legends?

Fani Arcane, serialu Netflix, który opowiada historię Zaun, Piltover i ich mieszkańców (w tym Jinx, Vi, Singeda, Jayce'a, Viktora, Heimerdingera czy Caitlyn), doskonale zdają sobie sprawę: Ambessa Medarda jest potężna. Po pierwsze, jest Noxianką, a wszyscy wiemy, że przetrwanie w Noxus, między Swainem, Kledem czy Dariusem, to nie lada wyczyn. Po drugie, jest generałem. I po trzecie, nie waha się używać sprytu, co daje naprawdę potężne combo.

W grze zestaw Ambessa także wykorzystuje wszystkie te cechy, tworząc wybuchową mieszankę wojownika i asasyna. Widząc pełny potencjał tej bohaterki, już zaczynamy się zastanawiać, czy zostanie wybrana podczas Red Bull League of Its Own, które odbędzie się 15 grudnia w Accor Arena w Paryżu. I choć nie chcemy wyprzedzać faktów, jest bardzo prawdopodobne, że spośród drużyn takich jak T1, G2, Karmine Corp czy Gentle Mates ktoś spróbuje szczęścia.

01 Umiejętności Ambessy

Pasyw: Krok Smoczego Ogara

Opis : Wydanie polecenia ataku lub ruchu podczas używania umiejętności spowoduje, że Ambessa wykona krótki doskok, gdy umiejętność zostanie użyta, a jej następny atak zyska dodatkowy zasięg, obrażenia i prędkość ataku oraz zwróci energię.

Q: Przebiegły Zamach / Rozdzierające Uderzenie

Opis: Ambessa tnie Bliźniaczymi Smoczymi Ogarami w półokręgu przed sobą, zadając dodatkowe obrażenia wrogom, którzy zostaną trafieni ostrzami. Trafienie wroga zmieni na krótko następne użycie tej umiejętności w cięcie Bliźniaczymi Smoczymi Ogarami na wprost w linii, które zadaje dodatkowe obrażenia pierwszemu trafionemu wrogowi.

W: Wyrzeczenie

Opis: Ambessa zyskuje tarczę, krótko się przygotowuje, a następnie uderza w ziemię, by zadać obrażenia pobliskim wrogom. Jeśli osłaniając się, zablokuje obrażenia niepochodzące od stworów, umiejętność zada większe obrażenia.

E: Rozszarpanie

Opis: Ambessa tnie swoimi Bliźniaczymi Smoczymi Ogarami wokół siebie, zadając obrażenia i spowalniając wrogów. Zainicjowanie Kroku Smoczego Ogara podczas używania tej umiejętności spowoduje ponowne uderzenie pod koniec doskoku.

R: Publiczna Egzekucja

Opis: Ambessa miga do najdalszego wrogiego bohatera w wybranym kierunku i przygważdża go po dotarciu do niego. Następnie uderza wrogiem o ziemię, aby zadać mu obrażenia i go ogłuszyć.

02 Analiza Ambessy

Jeśli jesteś zbyt leniwy, by zagłębiać się słowo po słowie w opis każdej umiejętności nowego bohatera, rozumiemy. Ale nie martw się: najważniejszą rzeczą na początku przygody z Ambessą jest zrozumienie jej pasywu. Jest to coś pomiędzy Kalistą a Sylasem. Ambessa za każdym razem, gdy używa umiejętności, zyskuje ładunek, który stakuje się do 3 razy. Każdy z nich zapewnia z kolei nieco większy zasięg naszym atakom oraz przywraca energię.

Nie oznacza to jednak, że musimy rzucać zaklęcia za każdym razem, gdy tylko są one dostępne. Podobnie jak Lee Sin, Ambessa do rzucania swoich umiejętności używa energii, która ładuje się poprzez autoataki. Aby zadać jak najwięcej obrażeń, musimy najpierw użyć jednej z umiejętności, następnie użyć autoataku, po czym aktywować kolejną umiejętność.

Q Ambessy, Przebiegły Zamach/Rozdzierające Uderzenie, może zostać użyte dwukrotnie. Najpierw po łuku, a następnie w linii prostej. Jeśli nie trafisz w nic za pierwszym razem, nie będziesz mógł użyć go ponownie, więc uważaj, aby nie atakować rywala, jeśli nie jesteś pewny trafienia. Q to pierwsza umiejętność, którą powinieneś wybrać na 1. poziomie.

Po wbiciu 2. levela zdecyduj się na W, które daje nam naprawdę potężną tarczę, pozwalającą nie tylko zaabsorbować obrażenia, ale także uderzyć w rywali i to z dodatkową mocą, jeżeli udało nam się zblokować przy jej pomocy jakiekolwiek uderzenie w naszym kierunku.

E - Rozszarpanie - to atak obszarowy, który spowalnia wrogów wokół Ambessy. Z kolei za pomocą R (które nie działa na zasadzie point'n'click, to ważny szczegół), Ambessa rzuca się na wroga z dużej odległości. W przypadku Matriarchini Wojny możemy używać naprawdę zabójczych kombinacji, jak choćby autoatak-E-autoatak-W-autoatak. Zaletą Ambessy jest jednak przede wszystkim to, że jest bardzo wszechstronna i możemy płynnie dostosowywać się do sytuacji.

Skin Ambessy w League of Legends © Riot Games

Należy jednak pamiętać, że Ambessa niekoniecznie jest najlepszym bohaterem w początkowej fazie gry, więc jeśli walczysz chociażby przeciwko Pantheonowi grającemu z ignite'em oraz flashem, nie spodziewaj się, że uzyskasz przewagę w pierwszych kilku minutach. Z drugiej strony, gdy masz już dwa przedmioty, możesz łatwo uzyskać przewagę. Ambessa, podobnie jak Jax czy Camille, jest jednym z tych bohaterów, którzy mogą zaatakować alejkę pod koniec gry i zmusić 2 lub 3 rywali do podejścia, by stawić jej czoła, dzięki czemu daje duże pole manewru pozostałym członkom drużyny.

Podczas teamfightów pamiętaj z kolei, że nie jesteś tankiem. Zapomnij też o wchodzeniu w rywali w stylu Riven. Zamiast tego zdecyduj się na stosunkowo powolne podejście, aby nie zabrakło ci energii. Staraj się wyłapywać wrogów od tyłu i używaj swojego ulti na najgroźniejszej postaci drużyny przeciwnej - czy to ad carry czy midlanerze czy junglerze - w zależności od potrzeb.

Mamy też dobrą informację dla junglerów. Ambessa jest grywalna w lesie. Jednak podobnie jak na linii, ma w tej roli nieco mniejszy wpływ na rozgrywkę w początkowej fazie niż potencjalne inne wybory, co czasem może być frustrujące dla reszty teamu. Jednak w środkowej i późnej fazie gry staje się potężną bronią. Można ją tu śmiało umieścić w tej samej lidze co Ekko, Gwen, Mastera Yi czy Bel'Veth.

03 Build

Aby zmaksymalizować potencjał Ambessy, nie możemy oczywiście wybierać dowolnych run i przedmiotów. Oto, co najlepiej pasuje do naszej wojowniczki:

Runy

Ambessa może używać Conquerora (Zdobywca) lub Grasp of the Undying (Uścisk Nieumarłego), w zależności od stylu gry i potrzeb drużyny. Second Wind (Drugi Oddech) oraz Overgrowth (Przerost) czy też Legend: Alacrity (Legenda: Żwawość) i Coup de Grace (Ostateczny Cios) świetnie sprawdzają się w zestawie z naszym głównym wyborem.

Przedmioty

Podobnie jak w przypadku wielu bruiserów, pierwszym przedmiotem Ambessy jest Eclipse (Zaćmienie), po którym można zdecydować się na Spear of Shojin (Ostrze Shojina), Death's Dance (Taniec Śmierci) lub Sterak's Gage (Gruboskórność Steraka), w zależności od sytuacji i tego, jacy bohaterowie w drużynie przeciwnej są najbardziej niebezpieczni. To samo tyczy się butów: dostosuj się do swoich przeciwników.

Teraz wiesz już wszystko. Czy dzięki temu przewodnikowi będziesz na tym samym poziomie co Canna, BrokenBlade i inni profesjonalni gracze, którzy pojawią się w Red Bull League of Its Own 15 grudnia? Pewnie nie, ale na pewno masz już dobrą bazę, by zacząć walkę na Summoner's Rift!