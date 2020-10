Dlaczego Among Us stało się tak popularną grą?

Among Us bije kolejne rekordy popularności - tylko w ostatniej dobie tytuł ten ogrywało w jednym momencie (podczas peaku) aż 322 740 graczy, a trend ten cały czas rośnie (chociaż rekord największej liczby grających jednocześnie to 438 524). W porównaniu z ponad 225,5 tys. pozytywnymi opiniami na Steamie, daje to obraz gry na topie - tytuł ten we wrześniu pokonał pod względem sprzedaży takie produkcje, jak będący objawieniem wakacji 2020 Fall Guys czy... Crusader Kings 3! Skokowa popularność zaskakuje jednak szczególnie, jeśli przyjrzymy się twardym danom dotyczącym pobierania Among Us - od chwili premiery (16 listopada 2018) odnotowano "zaledwie" 2,4 miliona pobrań, jednak liczba ta zwiększyła się w samym sierpniu (czyli momencie, kiedy bum na AU dopiero się zaczynał) o kolejne 18,4 miliona pobrań! Jak to się stało, że gra zyskała tak skokową popularność, stając się jedną z najbardziej angażujących produkcji drugiego półrocza 2020 roku?

Na wstępie warto jednak nadmienić czym dokładnie jest Among Us. To wieloosobowa gra towarzyska, w której od 4 do 10 graczy (chociaż im więcej, tym ciekawiej) wciela się w załogantów statku kosmicznego. Ich celem jest - w zależności od mapy, na której rozgrywa się dana sesja - wykonanie przeróżnych misji, mających na celu naprawianie zepsutych (lub uruchamianie prawidłowo działających) systemów badawczych i obronnych - jeśli uda się im zrealizować wszystkie misje (każdy członek ekipy ma inne questy do wykonania) wygrają. Próbować im przeszkadzać będą jednak Impostorzy - zdrajcy, których zadaniem jest sabotaż działań "niewinnych" crewmate'ów i ich eliminacja. "Niewinni" muszą jednak dociec kto jest impostorem - i wykopać ich poza ściany statku kosmicznego lub bazy (drugi sposób na wygraną grę). Zasady Among Us przypominają więc reguły popularnej gry towarzyskiej „Mafia”, w której wśród grupy graczy-mieszkańców znajdują się tytułowi mafiozi z zadaniem wyeliminowania pozostałych graczy. Na gruncie wirtualnej rozgrywki patent ten sprawdza się znakomicie!

Skąd nagła popularność Among Us?

Większość zainteresowanych tematem przypisuje odpowiedzialność za wzrost popularności gry... największym streamerom, wśród których nagle pojawił się trend maniakalnego ogrywania tego tytułu. Trudno dyskutować z tak przedstawionymi faktami - prawdą jest przecież, że influencerzy bawiący się przy Among Us mimowolnie podnieśli poziom świadomości na temat istnienia tak dobrej gry wśród milionów swoich fanów. A sami grali - crossując wzajemnie swoje kanały oraz widownię - tworząc samonapędzającą się burzę wzrostu popularności.

INNE POWODY POPULARNOŚCI AMONG US:

Koszt: To zawsze bardzo ważny czynnik, który determinuje zainteresowanie produkcją. Produkcja zbyt droga sprzeda się słabo - można więc domyślić się, że Among Us jest dystrybuowane po uczciwej cenie. A jaka to uczciwa cena? "Za darmo" na urządzenia mobilne i raptem za 18 złotych bez grosza jeśli chcemy grać na komputerze za pośrednictwem Steama (nie licząc dodatków kosmetycznych - te można nabyć w niewielkiej cenie 10,99 za sztukę). Świetna gra w cenie kebaba - brzmi rozsądnie, prawda?

Wymagania systemowe: Among Us odpalisz prawdopodobnie na każdym urządzeniu posiadającym wyświetlacz, które znajdziesz w swoim domu. Minimalne wymagania systemowe (podobnie zresztą, jak i "zalecane") tej produkcji są niewielkie - do odpalenia tego tytułu wystarczy zaledwie procesor Intel Pentium 4 i zintegrowana karta graficzna, 1GB pamięci RAM, 250MB miejsca na dysku twardym i Windowsa 7 na pokładzie. Grę odpalić można więc praktycznie na każdym urządzeniu - poradzi sobie z nią nawet prehistoryczny laptop.

Among Us © Inner Sloth

Crossplay: Jedną z pierwszych gier, które pokazały światu potęgę crossplayu - oraz to w jaki sposób funkcjonalność ta może wpłynąć na zainteresowanie daną grą - był Fortnite . Zniesienie barier wynikających z preferowanej platformy gamingowej to strzał w dziesiątkę - umożliwiający zabawę "ponad podziałami" w wojence między pececiarzami, konsolowcami i graczami mobilnymi . Among Us również pozwala na crossplay - umożliwiając zabawę zarówno posiadaczom wersji na komputery osobiste, jak i smartfony z iOSem i Androidem na pokładzie! Niestety na tę chwilę nie ma możliwości zabawy w AU na konsoli.

Nie trzeba być pro-graczem, by dobrze się bawić: Jednym z trudniejszych do przeskoczenia problemów związanych z wieloma grami jest próg wejścia. By spróbować grać w produkcje typu Warzone, czy Valorant, warto mieć doświadczenie w strzelankach - w dodatku na efekty gry trzeba poczekać, aż nauczymy się wymiatać. Among Us jest inne - koncepcja gry jest banalna, interfejs jest minimalistyczny, a zasady rozgrywki i nazwy miejscówek oraz poszczególne questy, na które natrafiamy na swej drodze, można zapamiętać w kilka szybkich rund. Niepotrzebny jest więc małpki refleks uniemożliwiający wielu graczom zabawę w wielu tytułach - warto jednak przed rozgrywką zapoznać się z podstawowymi zasadami, które zawarliśmy w naszym poradniku .

Memy: Trudno kłócić się z faktem, że Among Us jest niezwykłym zjawiskiem w Internecie i wielu graczy dostało "kręćka" na jego punkcie. I nie chodzi wyłącznie o licencjonowane koszulki czy gadżety z gry (które sprzedały się na pniu). Za sprawą tego, że w grze tej należy kłamać i zdradzać swoich przyjaciół, Among Us w błyskawicznym tempie stało się tematem popularnych memów, fanowskich przeróbek graficznych, a nawet filmów - wystarczy jednak spędzić z tytułem 10 minut (i to na dowolnej platformie), by złapać klimat zabawy oraz zrozumieć o co chodzi np. z kultowym już "to nie ja - robiłem kabelki". Twórczość internetowych twórców skupiona wokół gry przyczynia się tylko do zwiększenia popularności Among Us, więc... róbcie dalej memy!

Rozgrywki są różne: Może i gameplay nie jest przesadnie skomplikowany, ale gry są całkowicie różne w zależności od tego... z kim się gra - od osobowości graczy, ich umiejętności przekonywania współgraczy, charakteru. Z każdą rotacją graczy w lobby gry rozgrywka zmienia się więc diametralnie - oferując całkowicie nowe doświadczenia i klimat, pomagając tym samym w świeżości tej wciągającej i dynamicznej rozgrywki.

Czy Among Us wciąż będzie przyciągać do siebie setki tysięcy graczy?

Ciężko w tej chwili wyrokować na temat tego, czy Among Us wciąż przyciągać będzie do siebie nowych graczy (i przez jak długi czas utrzyma dotychczasowych). Niedawno to Fall Guys miało dominować wśród gier indie, ale sukces produkcji Innersloth przyćmił rozgrywkę w produkcji Mediatonic (która próbuje odbudować swoją swą chwałę w drugim sezonie). Nic nie wskazuje jednak na to, by gra miała szybko stracić na popularności. Niebawem może zdarzyć się, że kolejna produkcja zmieni trendy, jeśli chodzi o gry wideo na Twitchu - i popularność przeskoczy na zupełnie inne tytuły. Na dziś jednak warto kupić swoją kopię Among Us (lub pograć za darmo na mobilce) bo zabawa, którą oferuje ta produkcja, jest przednia - a twórcy widząc sukces produkcji zrezygnowali z prac nad drugą częścią gry, aby usprawnić "jedynkę" i ubogacić ją o zupełnie nowy content, który ma pojawić się w grze niebawem!

Sprawdź jak powstają kultowe gry indie pokroju Among Us i Cuphead!