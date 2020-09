Jak kłamać i mówić prawdę, żeby wygrać w Among Us?

Poniżej znajdziecie kilka porad, które pomogą grać w Among Us lepiej i bardziej efektywnie!

. Twórcy gry nie byli gotowi na tak skokową popularność swojego projektu - przez co tytuł ten przez pewien czas zmagał się z problemami natury technicznej (m.in. wysypujące się serwery i niemożność dołączania do customowych rozgrywek). Teraz jednak gra została pod wieloma względami usprawniona, przyciągając do siebie coraz większą liczbę graczy. Tylko... jak grać w Among Us, by - wykorzystując zawiłe kłamstwa lub mówiąc najszczerszą w świecie prawdę - wygrać jako zdrajca lub niewinny członek załogi kosmicznego statku?

Among Us

PORADY OGÓLNE AMONG US: