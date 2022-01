Podsumowanie 2021 w F1: jak AlphaTauri zbudowała tak szybki bolid?

Kilkanaście lat temu, kiedy

, czyli poprzednik dzisiejszej AlphyTauri, stawiał swoje pierwsze kroki

, jego bolidy były łudząco podobne do samochodów Red Bulla z poprzednich sezonów. Nic w tym dziwnego – juniorska stajnia kopiowała co się dało, a część elementów była dosłownie wyjęta z rok starszych aut ekipy z Milton Keynes. Odległe echa tego modelu współpracy wybrzmiewają do dziś i to one dały podwaliny pod sukces modelu AT02. Z uwagi na wywołane pandemią COVID-19 zmiany w regulaminie, rozwój bolidów pomiędzy sezonami 2020 a 2021 był bardzo ograniczony. Władze F1 widziały w tym sposób na ograniczenie kosztów, jednak z punktu widzenia inżynierów trzeba było wybierać, które elementy chce się poprawić, a z których wadami będzie się trzeba męczyć przez kolejny rok. Stajnia z Faenzy zdecydowała się przełożyć z modelu AT01 praktycznie całe tylne zawieszenie, dołączając do niego tylko kilka dodatkowych elementów.