Dawid Godziek jest aktualnie liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w rowerowym slopestyle’u. Na ostatnich zawodach w Nowej Zelandii wykonał przejazd, który naszym zdaniem był jednym z najlepszych w historii dyscypliny. Dlatego, zdecydowaliśmy się na analizę taktyczną jego wyczynu, która zaprezentowana zostanie poniżej.

Potrzebujemy doktora! Ale spokojnie - nic się nikomu nie stało. Chodzi o doktora fizyki lub matematyki, który rozłoży ostatni przejazd Dawida na czynniki pierwsze. Opowie o rotacjach, punktacjach, składowych, siłach, przeciążeniach i wszystkim, co może mieć wpływ na poziom trudności poszczególnych sztuczek. Jest tu ktoś taki? Czy musimy zrobić to sami, w oparciu o podstawowe zasady fizyki, które przerabialiśmy w podstawówce dobre "parę" lat temu? No trudno. Spróbujmy. Najpierw omówimy poszczególne sztuczki, a potem podsumujemy całość. Do dzieła!

Flip Barspin z płaskiego dropa

Przejazd rozpoczęty na luzie, ale z klasą. Flip wykonany z płaskiego dropa jest czymś zupełnie innym niż flip wykonany na normalnej hopie. Do tego "śmigiełko” zakręcone kierownicą. Klasa!

Triple tailwhip na hipie

To był pierwszy moment, w którym wiedzieliśmy, że ten przejazd będzie gruby. Dawid wykonał potrójnego tailwhipa - 3 obroty rowerem wokół osi przechodzącej przez sterówkę, po mocnym „wykopaniu” roweru w bok. Pozostali riderzy taką sztuczkę zostawiali na dodatkowego best tricka, a Dawid wykonał ją w regularnym przejeździe.

Twister no-hander na pierwszej hopie

Firmówka Dawida, której nie wykonuje żaden inny zawodnik. Miks rotacji w bok i przez głowę z dodatkowym no-handerem. Szacunek!

Frontflip Barspin No-Hander na drugiej hopie

Bardzo trudna kombinacja. Salto w przód jest sztuczką o wiele trudniejszą niż salto w tył, a Dawid dołożył do niej miks dwóch trików wymagających bardzo szybkich ruchów rękami – barspina i no-handera.

Suicide double truckdriver na boner logu

Kolejna firmówka Dawida. 360-tka z no-handerem, w trakcie którego rider dodatkowo rozkręca kierownicę tak mocno, że ta wykonuje dwa obroty. Bardzo dużo stylu i bardzo dużo kontroli.

Tailwhip Seatgrab na małym stoliku

Styl, styl i jeszcze raz styl. Tę przeszkodę większość zawodników traktowała raczej jak przerywnik, na którym można lekko odpocząć, a Dawid wrzucił na niej niesamowicie stylową sztuczkę – tailwhipa (omówionego wyżej) z dodatkowym chwytem za siodło.

360 no-hander na spine’ie

Mała przeszkoda, mała sztuczka, ale perfekcyjnie przemyślana i wylądowana tak, by nie było problemów z prędkością na kolejną skocznię.

Cashroll z whale tail

Hopa typu step down (z lotem w dół), na której nie można sobie pozwolić na najmniejszy błąd. Co robi Dawid? Zakręca cashrolla – sztuczkę, która dla większości zawodników stanowi bardzo poważne wyzwanie, nawet na klasycznych hopach. Ma gość wyobraźnię!

Cashroll tailwhip table top

No i na koniec wisienka na torcie – world first! Nikt wcześniej nie wykonał tej sztuczki na rowerze MTB na oficjalnych zawodach. Do rotacji przez głowę, połączonej z rotacją w bok, Dawid dołożył nie jedną, a dwie sztuczki: tailwhipa i tabletopa. Ekipa sprzątająca ma wolne, bo pan Dawid pozamiatał!

Całokształt

Dawid Godziek ze złotym medalem na Crankowrx Rotorua © Dawid Wilkus

Sędziowie oceniający przejazdy zwracają uwagę na: czystość przejazdu, poziom trudności wykonanych sztuczek, zróżnicowanie trików oraz ogólne wrażenie. Jeśli chodzi o precyzję, to lepiej być nie mogło – Dawid każdą sztuczkę lądował na tzw. sweet spocie. Zróżnicowanie i poziom trudności? Najwyższy poziom – kręcił się we wszystkich możliwych kierunkach, dokładając do przejazdu szalone kombinacje. Ogólne wrażenie? Obejrzyjcie jeszcze raz jego przejazd i sami zdecydujcie, bo dla nas był to jeden z najlepszych przejazdów w historii!