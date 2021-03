Andreas Goldberger: Skok na 300 metrów za kilka lat? Czemu nie!

Legendarny austriacki skoczek, trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli i jeden z rywali Adama Małysza , podsumowuje dla nas sezon 2020/21 w skokach narciarskich i wskazuje bohaterów tej zimy.

Sezon dobiega końca, kogo wskazałbyś jako bohatera? Kto cię najbardziej zaskoczył? Halvor Egner Granerud, Karl Geiger, a może Piotr Żyła?

Andreas Goldberger: Myślę, że największą niespodzianką, ale też bohaterem tej zimy był Granerud. Nie spodziewałem się po nim takich wyników. Miał też sporo pecha na Turnieju Czterech Skoczni czy podczas mistrzostw świata w lotach. Ale był najlepszy w Pucharze Świata, a tego bym nie przewidział. Zaskoczył mnie, skakał tak dobrze. To sensacja! Moim zdaniem to skoczek tej zimy. Z drugiej strony, Karl Geiger spisał się fenomenalnie w mistrzostwach świata w lotach. Nigdy nie przewidziałbym, że akurat on zdobędzie złoto.

A Piotr Żyła ?

Nie był faworytem mistrzostw świata na normalnej skoczni, a jednak wygrał. Sporo niespodzianek się zebrało. Stefan Kraft miał bardzo dużo problemów, zachorował na koronawirusa, zmagał się z plecami, a później został mistrzem świata. Też niesamowita sprawa. Z kolei Kamil Stoch był niesamowity w Turnieju Czterech Skoczni. Skakał tam perfekcyjnie. Sądzę, że mamy wielu bohaterów tego sezonu, każdy ma prawo czuć się szczęśliwym. Niemniej, Granerud był tym najlepszym. Nie potrafię jednak zrozumieć, jak to się stało, że złapał koronawirusa, a jego koledzy z kadry nie. Jak to możliwe?!

Andreas Goldberger © Red Bull Content Pool

Kibice od lat zastanawiają się, co jest najważniejsze w skokach. Złoto olimpijskie, mistrzostw świata, a może Kryształowa Kula? Ty trzy razy triumfowałeś w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

W tego typu sporcie w pierwszej kolejności liczy się zwycięstwo w Pucharze Świata, później Turniej Czterech Skoczni, a następnie igrzyska i mistrzostwa świata. Żeby zdobyć Kryształową Kulę, musisz być najlepszy w całym sezonie, a igrzyska czy mistrzostwa to kwestia jednego dnia. Nawet w Turnieju Czterech Skoczni musisz przez tydzień skakać na znakomitym poziomie.

Przed nami finał Pucharu Świata w Planicy. Czego się spodziewasz? Padnie rekord świata?

Nie sądzę! Żeby tak się stało, dosłownie wszystko musiałoby być idealne. Skok, warunki atmosferyczne. Mam nadzieję, że nie, bo nie będzie kibiców. Rekord świata powinien paść przy pełnych trybunach, świetnej atmosferze.

Goldi Talente Cup w Kitzbühel 2020

Ty też kiedyś ustanowiłeś rekord świata. Jak wspominasz ten skok na 225 metrów?

Wtedy się tego nie spodziewałem. Ale pobicie rekordu świata to coś niesamowitego. Skoczkowie uwielbiają latać, tylko to się dla nich liczy. Być tym człowiekiem, który pofrunął najdalej w historii, to coś niezwykłego. Zawsze wspominam atmosferę w Planicy jako wspaniałą. Te tłumy!

Zaskoczyło cię, że lecisz aż tak daleko?

Tak! W pierwszej serii spodziewałem się, że mogę pobić rekord, tak się jednak nie stało. Ale kiedy pofrunąłem na 225 metrów, zdziwiło mnie to. Wiedziałem niemniej, jak to zrobić, żeby skoczyć aż tak daleko.

Co jest takiego niezwykłego w lotach narciarskich? Osiem sekund w powietrzu, wysokość, prędkość?

Lecisz tak długo... Jak wspomniałeś, osiem sekund w powietrzu! To coś nieprawdopodobnego. Kiedy fruniesz, towarzyszą ci niezwykłe uczucia.

Rok 2001, podium w Titisee-Neustadt: Małysz, Hannawald, Goldberger © Reuters / Forum

Obecny rekord wynosi 253,5 metra. Ale kiedy człowiek doleci do 300 metrów?

W tym momencie to niemożliwe. Najpierw trzeba zmienić zasady, zbudować nową skocznię do lotów. Zabrania tego jednak regulamin FIS, ponieważ różnica wysokości między progiem a wypłaszczeniem może wynieść maksymalnie 135 metrów. Nie mam jednak wątpliwości, że na większym obiekcie skoczenie 300 metrów nie stanowiłoby dzisiaj dla zawodników najmniejszego problemu. Mają tak dobrą technikę, przygotowanie fizyczne, sprzęt, że bez kłopotu polecieliby na taką odległość.

Czy za dziesięć, dwadzieścia lat zobaczymy taki lot?

Och! Nie wiem! Jeśli FIS zechce zmienić zasady, Planica i Vikersund albo postawią nowe skocznie albo przebudują obecne. Myślę jednak, że upłynie jeszcze przynajmniej dziesięć lat, nim tak się stanie. Może za dwadzieścia lat ktoś pofrunie 300 metrów!

Andreas Goldberger startuje w Wings for Life World Run z aplikacją © Red Bu

W takim razie jakie jest dzisiaj maksimum? 255 metrów?

Tak sądzę. Ale do tego też potrzeba sporo szczęścia, znakomitego skoku, idealnych warunków pogodowych. Moim zdaniem, dzisiejsza granica to 255 metrów. Może, może przy ogromnym szczęściu 256, a nawet 257, ale powiedziałbym, że jednak 255.

I widzisz kogoś, kto mógłby tak daleko polecieć? Może Kraft, Granerud albo Żyła?

Moim zdaniem, stać na to wielu zawodników. Tylko, tak jak mówiłem, potrzeba szczęścia. Może któryś z młodych skoczków z niskim numerem startowym? To również ważne, żeby pojechać w odpowiednim momencie. Ale gdybym miał wskazać kilku kandydatów, to Halvor Egner Granerud, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Kraft, Markus Eisenbichler albo któryś z Norwegów? To świetni lotnicy. Na przykład Daniel Andre Tande? No i oczywiście Robert Johansson. Tak, Johansson! Dla mnie zawsze jest faworytem lotów.

Andreas Goldberger i lekcja skoków dla najmłodszych © Red Bull Contenet Pool

Niedługo po sezonie kolejne wielkie wydarzenie, czyli bieg Wings For Life World Run . Weźmiesz w nim udział w tym roku?

Oczywiście, że wezmę! Każdego roku biorę udział, bez względu na to, czy jestem zdrowy, chory, w dobrej kondycji czy złej. Zawsze staram się uczestniczyć w Wings For Life, bo to bardzo ważne, żeby pomagać osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Naprawdę wierzę, że możemy coś dla nich zrobić.

Jak wyjątkowy jest ten event?

Naprawdę wyjątkowy! Na całym świecie biegniemy o tej samej porze, tego samego dnia. Coś niesamowitego! No i do tego dochodzi meta. Nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie koniec. To również coś niezwykłego. Moim zdaniem, to najlepszy bieg na świecie! Zazwyczaj, im szybciej biegniesz, tym szybciej kończysz, a tutaj im szybciej biegniesz, tym dłużej. Magia tego eventu polega jednak w dużej mierze na tym, że robimy to z myślą o osobach z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Cały świat dla nich biegnie. No i panuje wspaniała atmosfera. Wszyscy świetnie się bawią, jak na wielkiej imprezie.

Czy ten bieg stał się dla ciebie jeszcze ważniejszy po dramatycznym upadku austriackiego skoczka Lukasa Muellera?

Nie powiedziałbym tego. Zawsze z ogromną chęcią biegłem. Mam wielu przyjaciół przykutych do wózka inwalidzkiego. Oczywiście, po wypadku Lukasa Muellera cała rodzina skoków poczuła, że każdego może to spotkać znienacka. Startuję nawet w jednym zespole z Lukasem Muellerem i Thomasem Morgensternem. To świetna sprawa.

