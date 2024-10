Andrzej Bargiel: „Wypatrujesz linię, ruszasz i po maksymalnie 5-6h wracasz”

Dobiegła końca pierwsza wyprawa Andrzeja Bargiela do Ameryki Południowej - ANDES & PATAGONIA SKI EXPEDITION . 18 października cały team, który uzupełnili: Jędrek Baranowski, Bartek Bargiel, Bartek Pawlikowski, Maciej Sulima i Szymon Styrczula-Maśniak, wrócił z Argentyny do Polski. Ich wyjazd zaczął się 3 września.

Członkowie wyprawy do Ameryki Południowej © Bartek Pawlikowski

„Zaczęliśmy od And Środkowych - w Chile. Najpierw rozgrzewaliśmy się jeżdżąc na lokalnych stokach i czekaliśmy na odpowiednią pogodę. Później byliśmy w Cajón del Maipo, w dolinie, w której udało nam się zrobić 4-5 zjazdów ze szczytów mierzących około 5000 metrów. Jeśli chodzi o śnieg, przed naszym przybyciem mocno wiało i warunki były bardzo wymagające. Potem wróciliśmy do Santiago, ponieważ z powodu kłopotów rodzinnych, z bratem musieliśmy na tydzień polecieć do Polski. Reszta ekipy przeniosła się w tym czasie do Argentyny w okolice El Chaltén. Po naszym powrocie działaliśmy w rejonie Fitz Roya. Ten czas był bardzo intensywny” – opowiada Andrzej Bargiel.

Andrzej Bargiel © Bartek Pawlikowski Andrzej z ekipą szukali ciekawych linii © Bartek Pawlikowski

Wyprawa do Ameryki Południowej zdecydowanie różniła się od tych, podczas których Andrzej stawiał sobie za cel zjazd z ośmiotysięcznika. Zdecydowanie dużo mniej było przebywania w „bazach”, budowanych doraźnie tam, gdzie akurat zjawiała się ekipa. „Miało być przyjemnie i lekko, ale na koniec te góry okazały się trudne. Było bardzo dużo chodzenia. To jest taki rejon gdzie musisz założyć 30 kg na plecy i cały dzień maszerować, by dotrzeć tam, gdzie możesz rozbić obóz. Dawało nam się to we znaki, ale mieliśmy też szczęście” – opowiada. „W tej trudnej pogodzie, jaka panowała w Patagonii, udało nam się znaleźć kilka dni, kiedy mogliśmy działać. Czasami załamania pogody trwają tam po dwa tygodnie, a wiatr potrafi przez ten czas wiać z prędkością 150 km/h i wtedy naprawdę nie da się nic zrobić”.

Szczyty w Andach były bardzo wymagające © Bartek Pawlikowski Zjazdy były bardzo techniczne © Bartek Pawlikowski

Celem wyprawy ANDES & PATAGONIA SKI EXPEDITION była również eksploracja narciarska okolic Cerro Castillo (Patagonia Północna), ale ze względu na nieplanowaną przerwę Andrzeja w wyjeździe, plan został zmodyfikowany. W jego drugiej części zespół mocno skupił się na jego części patagońskiej. „Będąc tam szukaliśmy różnych możliwości. Chcieliśmy eksplorować i zobaczyć jak najwięcej. Wjeżdżając do jakiejś doliny, żeby cokolwiek obejrzeć, musisz pokonać 1000-1500 metrów przewyższenia, a to jest jeden dzień narciarski. Zanim dojdziesz do tego, gdzie warunki są dobre i gdzie warto iść, a gdzie nie, potrzebujesz czasu. Z tego powodu musieliśmy szybko podejmować decyzje” – mówi Jędrek Baranowski.

Eksploracja wymagała czasu i planowania © Bartek Pawlikowski

„Jedną z rzeczy, które bardzo chcieliśmy zrobić, było powtórzenie rampy Whillans w masywie Fitz Roya. Mieliśmy jednak mniej szczęścia do warunków. Było twardo do tego stopnia, że uznaliśmy, że musimy się z tego wycofać. Nie było też sensu robić tego, jeśli 1/3 linii trzeba by było zjeżdżać na linie, bo nie o to w tym wszystkim chodzi” – wyjaśnia Andrzej, który nie żałuje. „Na pewno zawsze można zrobić więcej, ale trzeba się cieszyć z tego, co się udało. Czasu na działalność było sporo i na nartach spędziliśmy wiele dni. Jesteśmy świetnie rozjeżdżeni przed sezonem narciarskim. (śmiech)”

Na lodowcu © Bartek Pawlikowski Majestatyczne szczyty © Bartek Pawlikowski

„Pozostałe zjazdy to były bardzo wymagające linie o nachyleniu 50 stopni, w terenie lodowcowym, gdzie były seraki, szczeliny i trzeba było je planować. Możliwe, że część z nich jest pierwszymi zjazdami, ale informacje o tym musimy jeszcze zweryfikować. Był to bardzo szybki, sportowy styl działania, gdzie wypatrujesz linię, ruszasz do boju i po maksymalnie 5-6 godzinach wracasz” – tłumaczy.

Jędrek Baranowski, który również podkreśla techniczne trudności zjazdów w Andach, jest pod wrażeniem Patagonii: „Jedzie się przez pampę, czyli przez płaski teren, skąd nagle wyrasta masyw. Turnie mają około 1000-1500 metrów od postawy ściany do szczytu i wyglądają super, a kiedy wjeżdża się do El Chalten, pojawia się widok na Fitz Roya”.

Andrzej Bargiel © Bartek Pawlikowski

Te widoki będzie można zobaczyć w filmie, który powstanie po wyprawie. „Ściany w Patagonii były tak ogromne, że narciarze na ich tle byli po prostu bardzo mali. Trzeba było znaleźć złoty środek, żeby pokazać zarówno to piękne miejsce, jak i narciarstwo” – mówi fotograf Bartek Pawlikowski. Maciek Sulima, operator filmowy ma podobne odczucia. „Film, który powstanie to nie będzie 100% narciarskiej akcji, ale na pewno nie będzie to nudny dziennik z wyprawy. Na pewno mieliśmy dużo więcej przestrzeni względem Karakorum, czy Himalajów, żeby czystej akcji było więcej. Samych zjazdów mamy nagranych dużo więcej. Ale myślę, że też bardzo ważna jest historia dookoła, no i żeby pokazać, jak wyglądają Andy i Ameryka Południowa”.

Po powrocie Andrzej Bargiel nie będzie długo odpoczywał. „Cieszę się, że już jesteśmy w domu, bo nie było nas tutaj kupę czasu. Z każdym wyjazdem coraz bardziej doceniam Tatry, bo tutaj po prostu wychodzisz na kilka godzin w góry i potem od razu wracasz do domu. Do tego mamy piękną jesień, więc ciągle można się wspinać, biegać i jeździć na rowerze. Jest co robić”.