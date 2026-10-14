Andrzej Bargiel zakończył skialpinistyczną wyprawę na Dhaulagiri

Andrzej Bargiel wrócił do bazy po aklimatyzacji na wysokości 7000 metrów i zjeździe na nartach z obozu II na zboczach Dhaulagiri (8167 m n.p.m.). Na tym Polski skialpinista zakończył drugą w tym roku narciarską wyprawę wysokogórską. Powodem były pogarszające się warunki pogodowe oraz wysokie zagrożenie lawinowe.

„Właśnie wróciłem do bazy. Niestety musiałem zrezygnować z wejścia na szczyt. Uznałem, że w warunkach, które zastaliśmy, kontynuowanie ataku szczytowego jest zbyt ryzykowne. W ostatnich dniach mieliśmy spore opady śniegu, którym towarzyszył bardzo silny, wręcz huraganowy wiatr. To spowodowało duże zagrożenie lawinowe i było głównym powodem, dla którego zawróciłem. W górach trzeba podejmować trudne decyzje i uznałem, że dalsza wspinaczka byłaby zbyt niebezpieczna. Na koniec miałem jednak świetny zjazd na nartach z obozu II, bo było sporo świeżego śniegu. Wracamy cali i zdrowi do domu i to jest najważniejsze" – mówi Andrzej Bargiel.

Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski Quotation W górach nie zawsze udaje się zrealizować wszystkie cele, ale to też część górskich historii Andrzej Bargiel

Dhaulagiri nie dało bezpiecznego okna

Celem wyprawy Dhaulagiri Ski Challenge było wejście na siódmy najwyższy szczyt świata bez użycia dodatkowego tlenu, a następnie zjazd na nartach z wierzchołka do bazy.

W ostatnich dniach w rejonie góry występowały intensywne opady śniegu i bardzo silny wiatr. Nowa warstwa śniegu, połączona z wcześniejszymi opadami i huraganowymi podmuchami, znacząco pogorszyła stabilność pokrywy śnieżnej. W efekcie wzrosło zagrożenie lawinowe, a dalsza wspinaczka wiązałaby się z ryzykiem. Decyzja o odwrocie zapadła po analizie warunków i ocenie możliwości bezpiecznego przeprowadzenia ataku. W górach wysokich nie chodzi wyłącznie o to, czy można ruszyć w stronę szczytu. Równie ważne jest pytanie, czy będzie można bezpiecznie z niego wrócić.

Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski

Aklimatyzacja na wysokości 7000 metrów

W trakcie wyprawy Bargiel przeprowadził kolejne etapy aklimatyzacji. Osiągnął wysokość 7000 metrów i nocował w obozie II. Stamtąd zjechał już wcześniej na nartach do bazy, a po rezygnacji z ataku szczytowego powtórzył ten odcinek w świeżym śniegu.

Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski

Druga wyprawa Andrzeja Bargiela w tym roku

Dhaulagiri było drugą wyprawą Andrzeja Bargiela w 2026 roku. Wcześniej polski skialpinista dokonał pierwszego w historii ciągłego zjazdu na nartach z Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) do końca możliwych warunków śnieżnych. Na szczyt wszedł bez dodatkowego tlenu, a następnie przejechał nieprzerwaną linię przez ścianę Diamir.

Dhaulagiri miało być kolejnym etapem projektu Hic Sunt Leones, w ramach którego Bargiel podejmuje próby zdobywania najwyższych gór świata i zjeżdżania z nich na nartach bez wspomagania tlenem z butli. Na jego koncie znajdują się już między innymi pierwsze pełne zjazdy narciarskie z Broad Peaku i K2, zjazdy z Gasherbrumów I i II, a także historyczny zjazd z Everestu bez dodatkowego tlenu.

Dhaulagiri © Bartłomiej Pawlikowski

Polskie ślady na Dhaulagiri

Dhaulagiri ma szczególne miejsce w historii polskiego himalaizmu. W 1985 roku Jerzy Kukuczka i Andrzej Czok dokonali pierwszego zimowego wejścia na ten szczyt. W 2008 roku Kinga Baranowska została pierwszą Polką na wierzchołku góry. W maju 2023 roku Bartek Ziemski jako pierwszy zjechał na nartach z wierzchołka Dhaulagiri do bazy. Tym razem do tej historii nie dopisano kolejnego pełnego zjazdu. Fundamentalnym elementem działalności w górach wysokich jest to, że czasem najważniejszym osiągnięciem jest właściwa ocena ryzyka i decyzja o odwrocie.

„W górach nie zawsze udaje się zrealizować wszystkie cele, ale to też część górskich historii. Dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie, które czuliśmy na każdym etapie tej górskiej działalności. Szczególne podziękowania kieruję również do moich partnerów – Grupy Murapol, Comarch, LOTTO, DAVIS Fabrics, Red Bulla, Banku BNP Paribas oraz IMM – bez których realizacja kolejnych projektów i podejmowanie nowych wyzwań w górach nie byłyby możliwe. Dziękuję za zaufanie i za to, że mogę liczyć na was również wtedy, gdy nie wszystko idzie zgodnie z planem" – dodaje Bargiel.