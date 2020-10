Dyscyplina muzyczna: Andrzej Bargiel

Myślę, że takim momentem był okres dojrzewania. Jestem przekonany, że wiele osób również wskazałoby na ten właśnie czas. Wówczas poznajemy świat, bardziej przeżywamy to, co się wokół nas dzieje - odczuwamy pierwsze rozczarowania, zawody miłosne, ale też pierwsze sukcesy i radości. To wtedy wiele rzeczy robimy i doświadczamy po raz pierwszy. W takich momentach cenimy sobie obecność muzyki i szukamy w niej ukojenia, inspiracji i emocji, które nam akurat towarzyszą w życiu. Dziś wciąż słucham dużo muzyki i czerpię z niej przyjemność, znajduję dzięki niej wewnętrzne wyciszenie i daje mi ona dużo radości. Dzięki niej wszystko staje się bardziej wyraziste.

Oczywiście. Każdemu miejscu, w jakim byłem, towarzyszyła konkretna muzyka - charakterystyczna dla niego i tamtejszej kultury. Nazwijmy ją: muzyka regionalna. Zwróciłem na to uwagę w Azji, bo tam to można zauważyć i odczuć. Ciężko mi teraz rzucać przykładami, bo raczej będąc poza Polską, nie zagłębiam się szczególnie w to, co leci z głośników, ale gdybym musiał nazwać i zaklasyfikować dany gatunek pod Azję, to postawiłbym na folk. Ja wychowałem się głównie na muzyce polskiej, ale chłonąłem też tą tworzoną w innych europejskich krajach, więc to, co usłyszałem w Azji, wpadło mi w ucho i jednocześnie zaciekawiło.

