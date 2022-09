Andrzej Bargiel nieprzerwanie działa na Evereście

dotarli do Obozu 3 na wysokości 7350 m n.p.m. - w drodze na szczyt Mount Everestu (8848 m n.p.m.), wspinając się od strony Nepalu. Było to jedno z wyjść aklimatyzacyjnych zespołu przed atakiem szczytowym, aktualnie planowanym między 25 a 30 września. Głównym celem wyprawy dla Andrzeja jest

Po zdobyciu „trójki”, Andrzej zjechał na nartach do „dwójki”, skąd kolejnego dnia, po odpoczynku członkowie wyprawy wrócili do bazy. Udało się też zjechać fragment pomiędzy obozami 2 i 1. Samo dotarcie do base campu nie było jednak proste. Powrót na dół zajął więcej czasu niż wspinaczka. Okazało się, że opady śniegu zasypały przetartą już drogę, a lodowiec u podnóża Everestu poruszył się, co spowodowało zniszczenie fragmentów trasy przez Icefall. Od samego początku drogę tamtędy ekipa oceniała jako „bardzo skomplikowaną i bardzo czasochłonną”. Na szczęście przejście, choć utrudnione jest wykonalne i w znacznym stopniu nie zakłóca akcji aklimatyzacyjnej.