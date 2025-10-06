Maciek Sulima o zjeździe Andrzeja Bargiela: nasze emocje były większe

Maciek sam też jeździ na nartach © Bartek Pawlikowski / pawlikowskimedia.com Narty to jedyny słuszny zimowy środek transportu w górach Maciek Sulima

Kiedy jechałeś z Andrzejem na wyprawę w Karakorum, powiedział wtedy o tobie: młody człowiek, ale jest zdolny, wysportowany, na pewno da sobie radę. Jak jest dziś? Po trzech wyprawach czujesz się już weteranem?

Maciek Sulima: Trochę tak. Na pewno mam dziś znacznie więcej doświadczenia niż przy pierwszym wyjeździe. Wtedy byłem totalnie zielony i w ogóle nie wiedziałem, z czym to się je. Dzwoniłem po porady do Bartka Pawlikowskiego , który miał już na koncie kilka takich wypraw. Co ciekawe, ta historia zaczęła się jeszcze wcześniej – przy poprzedniej próbie zjazdu z Everestu chłopaki dzwonili do mnie, ale z powodu innych zobowiązań musiałem odmówić. Pomyślałem: jeśli to ma do mnie wrócić, to wróci. No i wróciło – kilka lat później znalazłem się z ekipą pod Everestem.

Sam jeździsz na nartach. Czy podczas wypraw w Karakorum i w Himalajach też jeździłeś? Bo w Andach chyba wszyscy jeździli.

W Andach tak, ale w Karakorum i w Himalajach – nie. Warunki i teren sprawiają, że sensowna jazda zaczyna się dopiero powyżej obozu II. Niżej są lodowce, szczeliny i odcinki, gdzie narty niewiele dają. A ja, choć uważam, że „narty to jedyny słuszny zimowy środek transportu w górach”, muszę akceptować, że na takich projektach logistycznie nie zawsze mają sens. Czasem frustruje, że dystans, który pieszo zajmuje trzy godziny, na nartach pokonałbym w 20 minut, ale na Evereście jako ekipa nie braliśmy nart – dla nas nie byłoby to praktyczne.

Wiem, że podczas ataku szczytowego i zjazdu byliście z Andrzejem przez cały czas na radiu. Jak wyglądało wejście i zjazd z twojej perspektywy?

Z Andrzejem na radiu rozmowy są bardzo informacyjne. On mówi spokojnie, konkretnie, bez epatowania emocjami – jakby właśnie wszedł na Kasprowy Wierch. Różnica względem poprzednich wypraw była taka, że podczas akcji szczytowej, po wielu godzinach na tej wysokości, słychać było w jego głosie zmęczenie. To właściwie jedyny moment, kiedy w radiu da się „usłyszeć” wysiłek.

A wasze emocje w obozie II?

Duże. Miałem wrażenie, że chwilami nawet większe niż u Andrzeja. Z obozu II, razem z Jankiem (dop. Gąsienicą-Rojem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo), obserwowaliśmy wszystko w obrazie z drona, którym sterował Bartek Bargiel. Widzieliśmy bardzo głęboki śnieg i odcinki, które wyglądały groźnie. Problem w tym, że z drona nie ocenisz jakości śniegu – nie wiesz, czy słońce go nagrzało, czy nie. Pamiętam moment, kiedy Janek zasugerował Andrzejowi odwrót. Andrzej odpowiadał spokojnie: „jeszcze pięć, dziesięć minut, tu jest tylko gorszy fragment, dalej będzie lepiej”. Na miejscu miał inną ocenę sytuacji – mówił, że warunki są w porządku. Często tak bywa: z drona coś wygląda hardkorowo, a Andrzej z terenu uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą.

Czym praca operatora w Himalajach różni się od tej na co dzień, bliżej domu?

Myślę, że na projektach lokalnych, każdy ma swoją rolę i nie musi za bardzo zastanawiać się nad innymi rzeczami. Na wyprawie bardzo dużo dobrego wnosi, jeżeli każdy członek ekipy jest elastyczny i jest w stanie po prostu pomagać innym osobom. To drobiazgi, które składają się na sprawną akcję: zagotować wodę, przygotować jedzenie, znaleźć sprzęt, odciążyć Andrzeja tam, gdzie się da. Na Evereście mieliśmy solidne wsparcie logistyczne, ale np. na Gaszerbrumie takie rzeczy robią różnicę.

A odległość od cywilizacji? Bo tam się parę dni idzie i masz tylko ten sprzęt, który uda ci się ze sobą zabrać. Jak to wpływa na twoją pracę?

Charakterystyka pracy w górach jest taka, że trzeba mieć kondycję fizyczną, odpowiednią do tego, żeby to robić. Na pewno te odległości i wysokość wpływają na to, że człowiek musi sobie przed nagraniami wymyśleć, co musi nagrać, bo w trakcie dużo łatwiej jest odhaczać listę rzeczy, które na pewno trzeba zrobić. Często zmęczenie jest na tyle duże, że zaburza racjonalność myślenia. To zmusza do mądrych decyzji sprzętowych, no bo tak jak powiedziałeś, można użyć tylko tego, co przytargamy na górę. Ja lubię ten minimalizm, bo dzięki temu można operować innymi czynnikami jeśli chodzi o wymyślanie kadrów, wykorzystywać własną kreatywność. Jak mamy za dużo sprzętu, to będziemy te obiektywy w nieskończoność wymieniać i szukać czegoś, a tak to nas zmusza do bardziej kreatywnego myślenia.

Co było u ciebie pierwsze: narty czy film?

Zdecydowanie narty. Rodzice mówią, że jeżdżę od drugiego–trzeciego roku życia. Wychowałem się w Szklarskiej Porębie, więc praktycznie całe dzieciństwo spędzałem na zewnątrz – narty, rower, różne sporty. Narty były jedną z pierwszych rzeczy, które zacząłem nagrywać przez to, że zawsze było co i kogo kręcić. Dużo się działo.

A jak trafiłeś do ekipy Andrzeja?

Mam wrażenie, że przez to, że mamy mało gór, polskie środowisko narciarskie jest małe. Wszyscy się znają i ciężko pozostać anonimowym, zwłaszcza jeśli jeździsz i tworzysz video. Z przyjacielem, Wojtkiem, robiliśmy projekt narciarski Pow Rush – jeździliśmy, kręciliśmy i publikowaliśmy filmy. Znałem Bartka Pawlikowskiego i myślę, że to on szepnął Andrzejowi słówko. Do tego doszło moje portfolio i doświadczenie narciarskie – i tak machina ruszyła.

Kiedy zobaczymy film z ubiegłorocznej wyprawy Andes and Patagonia Ski Expedition, która w zamyśle była bardziej filmową i nastawioną na narciarską zajawkę?

Trudno mi powiedzieć. To pytanie najlepiej kierować do Andrzeja.