Jakie narty na Everest?

Andrzej Bargiel zamierza bez tlenu zdobyć Mt Everest (8849 m n.p.m.) i zjechać z wierzchołka na nartach. Jest już u podnóża najwyższej góry świata, gdzie wraz ze swoją ekipą aklimatyzuje się i przygotowuje drogę na szczyt. Samo wejście będzie wyzwaniem – w sezonie jesiennym jest to trudniejsze niż w głównym, w maju. A zjazd na nartach… ? To dopiero kosmos. Na szczęście Andrzej ma ze sobą świetny sprzęt, który ma mu w tym pomóc.

Andrzej Bargiel pakuje sprzęt do Defendera © Bartek Pawlikowski

Narty

„Jednym z najważniejszych elementów mojego ekwipunku są narty. Muszą być lekkie, solidne i absolutnie niezawodne. Z ciekawostek, mają wiązania, które nie posiadają bezpieczników. Nie wypinają się. Wypięcie nart w bardzo eksponowanym terenie byłoby niebezpieczne” - mówi. Andrzej do skialpinizmu wykorzystuje narty Salomon o długości około 170 cm. Z wiązaniami, jedna waży trochę ponad kilogram.

Andrzej Bargiel z zespołem w Katmandu © Bartek Pawlikowski

Buty

„Buty są z carbonu. Na nie zakładamy specjalne ocieplacze i dopiero potem raki” - tłumaczy. Buty generalnie muszą spełniać dwie funkcje. Pozwalają podchodzić pod górę i zjeżdżać z niej na nartach, dlatego różnią się od butów, które normalnie himalaiści zabierają ze sobą na wyprawy. Mają ogrzewające wkładki, które – jeśli ustawić je na maksa - potrafią się nagrzać do 50 stopni. Polski skialpinista ustawia grzanie na „dwójkę”.

Kombinezon

Kombinezony wyprawowe zawsze dostosowane są do warunków oczekiwanych podczas danej wyprawy. Nie są tak ciepłe jak te tradycyjne, ponieważ Andrzej szybko się porusza i byłoby mu gorąco. Są wypełnione naturalnym puchem. Posiadają wiele kieszeni i wydajny system wentylacji. Są nie tylko lekkie, ale też dobrze się kompresują.

Kombinezon Andrzeja Bargiela © Bartek Pawlikowski Grafiki na kombinezonie Andrzeja Bargiela © Bartek Pawlikowski

Sprzęt wspinaczkowy

Tutaj bez zaskoczeń. Uprząż, raki, czekany, śruby lodowe, przyrządy zjazdowe, różnego rodzaju liny... Warto jednak podkreślić, że Andrzej działa na lekko. Na pewno nie zabiera ze sobą nic zbędnego.

Namioty

„Dla mnie namiot to tymczasowy dom” – mówi Andrzej Bargiel. I jak w domu, musi w nim panować odpowiednia atmosfera. Oznacza to, że nie tylko powinien być stabilny, odporny na silny wiatr i obciążenie śniegiem, ale również odpowiednio wentylowany, aby jednocześnie utrzymywać ciepło i odprowadzać ze środka jak najwięcej wilgoci. Na wyprawie używa się nie jednego namiotu. W bazie jest ich kilka, a do tego dochodzą namioty do obozów zakładanych w drodze na szczyt. Te ostatnie muszą być jak najlżejsze, dlatego Andrzej wybiera modele wykonane z lekkiej i wyjątkowo wytrzymałej dyneemy.

Baza pod Everestem, gdzie przebywa wyprawa Andrzeja © Bartek Pawlikowski Baza pod Everestem we wrześniu 2025 © Bartek Pawlikowski

Śpiwory

Śpiwory Andrzeja, których też jest kilka, bo potrzebne są na różnych wysokościach i każdy musi mieć inne parametry - im wyżej tym wyższe parametry dotyczące ciepła - to wysoce specjalistyczny sprzęt. W śpiworze ogrzewany jest także potrzebny ekwipunek.

Andrzej ogląda sprzęt outdoorowy © Bartek Pawlikowski

Kask

Chroni to, co najcenniejsze – odważną głowę pełną marzeń i pomysłów.

Pakowanie rzeczy w bazie © Bartek Pawlikowski