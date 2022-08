Andrzej Bargiel podejmie kolejną próbę zjazdu na nartach z Mount Everestu

Trzy lata temu Andrzej Bargiel odbył wyprawę w Himalaje, której celem było wejście i zjazd na nartach z Mount Everestu (8849 m n.p.m.). Miał zostać pierwszym skialpinistą, który dokonałby tego bez korzystania z dodatkowego tlenu z butli. Na drodze stanęła mu wtedy przeszkoda w postaci gigantycznego seraka – olbrzymiej bryły lodu o wysokości 50 i szerokości 30 metrów – przyklejonego do ściany Dachu Świata i grożącego niespodziewanym oderwaniem, stanowiącego realne zagrożenie dla poruszających się w tym rejonie himalaistów. Teraz nadszedł czas, żeby dokończyć projekt. Nowa wyprawa wyrusza jutro.

Czy po ostatniej wyprawie na Everest miałeś poczucie niespełnionej misji?

W tamtym momencie to było frustrujące, bo zainwestowaliśmy sporo czasu i energii , a po prostu mieliśmy pecha związanego z jakąś anomalią pogodową. Nie za dużo mogliśmy zrobić. Kiedy jesteś przygotowany, masz dużo energii, a mimo to musisz czekać i masz związane ręce, to jest trudne. Ale potem wróciliśmy do Polski i szybko o tym zapomniałem, bo cały czas są też inne misje i wyzwania . Cel jednak został i uznałem, że warto tam wrócić - spróbować dokończyć ten projekt.

Serak wiszący nad Icefallem, nad normalną drogą na Mount Everest © Bartek Bargiel

Podobnie było z K2 (8611 m n.p.m.), z którego udało ci się zjechać dopiero podczas drugiej wyprawy. Zastanawiałem się, czy nie prześladowało cię poczucie wewnętrznego przymusu, żeby jak najszybciej spróbować jeszcze raz?

Nie, nie robimy tego za karę. (śmiech) Po prostu ciągle istnieje chęć i potrzeba zrealizowania tego wyzwania. Myślę, że to może być kawał dobrej przygody i test dla mojego organizmu - czy w ogóle jestem w stanie poruszać się na takiej wysokości bez tlenu. To w końcu prawie 9000 metrów! Do tego klimat bardzo się zmienia i mam świadomość, że jeśli nie zrobię tego w najbliższym czasie, długoterminowo możemy mieć problemy z uprawianiem tam narciarstwa w ogóle. Te miejsca stają się coraz bardziej niebezpieczne. Lodowce się kruszą i degradują. Z kolei ja jestem w dobrym wieku i mam bardzo dobrą kondycję. Jeśli nie teraz, to być może nigdy mi się to nie uda.

Zobacz, jak z perspektywy Andrzeja wyglądał zjazd na nartach z K2:

1 min Andrzej Bargiel - POV, zjazd z K2 na nartach Zobacz to, co widział Andrzej Bargiel zjeżdżając ze szczytu K2 (8611 m n.p.m.).

Pierwsza wyprawa w celu zjechania z Everestu miała miejsce w 2019 roku. Czy gdyby nie pandemia wróciłbyś wcześniej?

Pomysł, żeby wrócić istniał wcześniej. Jednak wydarzenia w ostatnim czasie zaburzyły moją działalność. Z drugiej strony to dobrze, bo odpoczęliśmy i złapaliśmy trochę dystansu do tego projektu i miejsca. W zeszłym roku pojechaliśmy na inną fajną wyprawę (dop. w Karakorum, gdzie Andrzej zdobył dwa szczyty, w tym jeden dziewiczy, a potem zjeżdżał z nich na nartach). Dzięki niej teraz mamy dużo motywacji, energii i pozytywnego nastawienia, żeby wrócić w Himalaje i podziałać tam. Mamy fajny team i jeśli będziemy mieć odrobinę szczęścia, wszystko powinno się udać.

Koniecznie obejrzyj:

47 min DOO SAR: A Karakoram Ski Expedition Film Andrzej Bargiel i Jędrek Baranowski wędrują po Karakorum w poszukiwaniu nowych linii tworząc historię na swoich zasadach.

Ostatnio miałeś też możliwość wymienić się pozytywnym nastawieniem, dawką motywacji i energii z ludźmi na Pol’and’Rock Festival. O co pytali? Czy z dyskusji udało się wyciągnąć fajne wnioski?

Wpadłem na Pol’and’Rock rzutem na taśmę i cieszę się, że się udało. Jak zwykle nie było czasu, ale uznałem, że warto go znaleźć, żeby się tam ruszyć. Uważam, że to największe święto wolności w Polsce i naprawdę się cieszę, że mogłem tam być. Każde takie spotkanie z młodzieżą i z tą energią jest bardzo fajne. Było tam dużo ludzi szukających wyzwań, motywacji i sensu w tym, co robią. Pytania były związane głównie z tym. Ja też nie zawsze jestem w stu procentach przekonany, że to co robię jest właściwe i najważniejsze. Jednak każdy musi gdzieś złapać ten fokus i próbować przetrwać trudniejsze chwile, jeśli je napotyka.

Dla wielu ludzi to co robisz jest inspiracją do podejmowania wyzwań, a czy takie spotkania w jakiś sposób inspirują też ciebie?

To bardzo fajne, kiedy spotykasz ludzi, którzy mają mnóstwo energii i wiele talentów, a do tego masz świadomość, że skoro już tam jesteś, to możesz na nich wpłynąć w pozytywny sposób. To także duża odpowiedzialność. Na pewno w życiu sam zawsze starałem się być otwarty na innych i myślę, że to super wartość. Różne punkty widzenia, czy sposób podejścia do różnych rzeczy sprawiają, że można się inspirować od ludzi, którzy zajmują się przecież zupełnie innymi rzeczami. To dla mnie bardzo wartościowe. Bez spotkań z osobami, które nie zajmują się tym samym co ja, pewnie byłoby w życiu nudno.

Andrzej Bargiel brał udział w poręczowaniu Icefalla © Marek Ogień

To porozmawiajmy o tych, którzy robią to co ty. Bartek Ziemski zdobywając swoje pierwsze ośmiotysięczniki - Gasherbrum II (8035 m n.p.m.) i Broad Peak (8051 m n.p.m.) – zjeżdżał z nich na nartach. Czy odbierasz to tak, że rośnie ci konkurencja, czy raczej jest to naturalny rozwój narciarstwa w górach wysokich?

Poruszanie się na nartach w górach wysokich jest naturalną rzeczą. Może być efektywne i może dawać więcej radości – szczególnie podczas zjazdów. Myślę, że to super, że choć mamy w Polsce góry w skali mikro, coraz więcej ludzi nie boi się takich wyzwań. Bartek wywodzi się z młodzieżowej grupy wspinaczkowej, która była super inicjatywą. Uważam, że wiele osób z tej grupy ma mega potencjał, żeby robić fajne i wyjątkowe rzeczy w górach wysokich i nie tylko. Fajnie, że coś się dzieje, że młodzież nie boi się wyzwań i podejmuje je bez kompleksów.

To właśnie upowszechnianie narciarstwa w górach wysokich i wykorzystywania nart do ułatwiania sobie wspinaczki na najwyższe góry świata były jednym z celów twoich pierwszych wypraw, prawda?

Wtedy to było jeszcze nieodkryte, nieznane. Ale my mamy niesamowitą historię polskiego himalaizmu i alpinizmu, a narciarska jest ciągle krótka. Myślę, że to jest dobry czas, żeby w górach pojawiało się coraz więcej narciarstwa w polskim wydaniu. To są fajne momenty - takie jak ten, kiedy Bartek zebrał się, pojechał, nie wiedział, że się nie da i zrobił kawał dobrej roboty. (śmiech)

Mount Everest w pełnej krasie © FORUM

Teraz czas napisać kolejny rozdział historii tego, co „niemożliwe”. Kto znajdzie się na jej kartach? jaki jest skład twojej tegorocznej wyprawy?

Skład jest dość mały. Jedzie Janusz Gołąb , który jest najbardziej doświadczony w ekipie. Z Januszem dobrze czujemy się w górach. Jesteśmy skuteczni i rozumiemy się. Jedzie mój młodszy brat Bartek. Cieszę się, że udało się go wyrwać. Ma małego syna i to nie było łatwe, żeby mógł wyjechać na taką wyprawę. Jedzie też Bartek Pawlikowski – fotograf, który był na ostatniej wyprawie. Bartek inwestuje bardzo dużo czasu w swój rozwój sportowy, cały czas lata po górach i są ambicje, żeby spróbował wyjść wyżej. Jedzie też hiszpański operator. Carlos Llerandi, z którym poznaliśmy się trzy lata temu, jeździł na wyprawy z Kilianem Jornetem. I w takim składzie wybieramy się na ten wyjazd.

Jaki jest plan na tę wyprawę?

Wyjeżdżamy 25 sierpnia. Wrzesień będzie miesiącem, kiedy będziemy się starali zrealizować projekt. Jeśli proces aklimatyzacji nastąpi pomyślnie, między 20 a 30 września będę próbował wchodzić na szczyt.

Planowana trasa © Bartek Bargiel

Jak się przygotowywałeś? Co robiłeś w ostatnich miesiącach?

Poza wyjazdem w rejon Monte Rosy, gdzie kontynuowałem międzynarodowy kurs przewodnicki IVBV, do którego razem z kolegami musiałem zrealizować praktyki, trenowałem w Tatrach. Tutaj dobrze się czuję. Ta przestrzeń jest dla mnie odpowiednia do treningu. Z perspektywy czasu wolę pobyć w domu przed takim wyjazdem, bo później nie ma mnie w nim kawał czasu. Z aklimatyzacją nie mam większego problemu. Założyłem też, że czas, jaki poświęcimy na przygotowanie trasy na miejscu jest wystarczający do tego, żeby ten proces mógł zajść we właściwy sposób. Dlatego nie muszę wyjeżdżać, żeby na przykład spać na dużych wysokościach starając się go przyspieszyć.

Jakie największe wyzwania – oprócz wysokości – będą na ciebie czekały we wrześniu w Himalajach?

To jesień. Z tego, co do tej pory słyszałem nikogo poza nami tam nie będzie. Jesień jest zdecydowanie trudniejsza, jest więcej śniegu i wejść na szczyt jest wtedy bardzo mało. Dlatego będziemy musieli działać sprawnie i samodzielnie. Największym wyzwaniem będą szczeliny na lodowcu Khumbu. Musimy znaleźć właściwą linię, żeby przedostać się przez ten labirynt. No i lawiny między Przełęczą Południową a obozem 2., a także uskok Hilarego, który podobno zniknął. Nie wiem jak to aktualnie wygląda, bo jeszcze nie zderzyłem się z tym problemem – nie widziałem tego na własne oczy, a jedynie na materiałach w sieci realizowanych przy okazji działalności wspinaczkowej. Będę musiał się temu przyjrzeć i znaleźć na to jakieś rozwiązanie, żeby go objechać, albo przebić się na drugą stronę grani. To są największe wyzwania.

Dzięki za rozmowę. Trzymamy kciuki!