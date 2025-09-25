Bargiel po zjeździe z Everestu: Masa śniegu, walka z czasem i spoko momenty

Były spoko momenty (śmiech), choć na koniec pierwszego dnia przyszło zachmurzenie i to było trochę frustrujące, bo zjeżdżać było w sumie łatwo. Chyba przejazd przez Icefall był najprzyjemniejszą formą narciarstwa, tak mi się wydaje. U góry było nerwowo, bo było późno. Nie było za dużo czasu na spokojne nacieszenie się tym momentem.

Druga część, drugiego dnia była zdecydowanie przyjemniejsza - była fajna pogoda, dobrej jakości śnieg i nawet to, że tak gładko poszło było dużym zaskoczeniem. Podzieliłem zjazd na dwie części, bo przejechanie przez trudny technicznie Icefall w relatywnie bezpiecznych warunkach było możliwe tylko i wyłącznie rano. Samo działanie na szczycie było mozolne i trudne. Nigdy w życiu nie spędzałem tyle czasu na takiej wysokości, więc to samo w sobie było wyzwaniem.