Bargiel po zjeździe z Everestu: Masa śniegu, walka z czasem i spoko momenty

Jakie to uczucie wreszcie zrealizować plan, który chodził za tobą od 13 lat, bo to wtedy - podczas wspinaczki na Lhotse - spojrzałeś na Everest z myślą, że można z niego zjechać na nartach?
Everest jesienny a wiosenny to zupełnie inna historia
Na górze było dużo śniegu, przez co – mam takie wrażanie, ale nie wiem czy ta ocena jest uzasadniona – samo wejście zajęło bardzo długo. Czy to prawda?
Tak, bardzo długo. Wejście było trudne, ponieważ w tej porze roku nie działają inne wyprawy. Trzeba wykonać dużo więcej pracy. Na koniec są dużo trudniejsze warunki i ten Everest jesienny a wiosenny to zupełnie inna historia. Najwygodniej byłoby mi wyjść z bazy prosto na szczyt, ale warunki nie zawsze na to pozwalają. W tym wypadku tak się właśnie stało. To jest strasznie wysoko. Trzeba być dobrze przygotowanym, żeby być w stanie wiele godzin funkcjonować powyżej ośmiu tysięcy metrów.
Opowiedz, jak ci się zjeżdżało?
Były spoko momenty (śmiech), choć na koniec pierwszego dnia przyszło zachmurzenie i to było trochę frustrujące, bo zjeżdżać było w sumie łatwo. Chyba przejazd przez Icefall był najprzyjemniejszą formą narciarstwa, tak mi się wydaje. U góry było nerwowo, bo było późno. Nie było za dużo czasu na spokojne nacieszenie się tym momentem.
Druga część, drugiego dnia była zdecydowanie przyjemniejsza - była fajna pogoda, dobrej jakości śnieg i nawet to, że tak gładko poszło było dużym zaskoczeniem. Podzieliłem zjazd na dwie części, bo przejechanie przez trudny technicznie Icefall w relatywnie bezpiecznych warunkach było możliwe tylko i wyłącznie rano. Samo działanie na szczycie było mozolne i trudne. Nigdy w życiu nie spędzałem tyle czasu na takiej wysokości, więc to samo w sobie było wyzwaniem.
A jak warunki pogodowe i śniegowe w tym roku – podczas już trzeciej twojej wyprawy narciarskiej na Everest - wyglądały w porównaniu do tych jakie zapamiętałeś z poprzednich wyjazdów?
Zawsze po monsunie jest więcej śniegu, a tego było naprawdę dużo. Te wszystkie charakterystyczne punkty u góry, jak Hillary Step i inne, były zupełnie obklejone śniegiem.
Mamy kawał przygody za sobą
Czy odczuwałeś jakikolwiek rodzaj presji związany z tym, że po drugiej stronie góry działają Jimmy Morrison i Jimmy Chin (dop. celem ich wyprawy jest pierwszy zjazd narciarski z Everestu po stronie północnej)? Czy tutaj absolutnie nie ma mowy o konkurencji?
Myślę, że nie ma, zdecydowanie. Nie traktuję gór jako miejsca rywalizacji. Zawsze trzymam kciuki za osoby, które mają podobną pasję do mojej. Tak naprawdę, to jest super przedsięwzięcie i trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że ich plan się powiedzie.
Jak się spisała twoja ekipa?
Super. Fajnie jest obserwować inicjatywę i zaangażowanie osób, które dookoła ciebie robią różne rzeczy, o których nie masz pojęcia, a wiesz, że ktoś musi je zrobić. Jeśli chodzi o działanie w górach, kluczową osobą był Speed Dawa (dop. Dawa Sherpa, który przydomek „Speed” dostał od członków wyprawy). Od początku czułem, że jest mocny i to była jedyna osoba, która oprócz chęci, miała ambicje, umiejętności i siłę, żeby wejść na szczyt. On po prostu jest bardzo silny i bez niego pewnie bym się tam nie znalazł. Nie miałbym żadnego partnera do działania.
Końcówka była trudna, bardzo techniczna. Jeżeli nie ma skał w grani szczytowej, to się robi z tego przygoda, a śniegu było mega, mega dużo. To tyle jeśli chodzi o sam szczyt, ale na pewno cała ekipa świetnie dała radę i mamy kawał przygody za sobą.
Jakie masz plany po powrocie do Polski? Będziecie hucznie świętowali?
Przecież jestem w podeszłym wieku, więc nie wiem czy mam tyle energii, żeby świętować. (śmiech) Na pewno chcę się zobaczyć z rodziną, z dzieciakami, z żoną, z rodzicami. Myślę, że to będą bardziej rodzinne spotkania póki co. To są najbliższe plany, na które mam bardzo dużą ochotę. A o reszcie, to myślę, że się samo wyklaruje.