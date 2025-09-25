Andrzej Bargiel przygotowuje swój sprzęt do wspinaczki na lodospadzie Khumbu w Nepalu, na tle majestatycznego Mount Everestu.
Bargiel po zjeździe z Everestu: Masa śniegu, walka z czasem i spoko momenty

"Wejście było trudne. Everest jesienny a wiosenny to zupełnie inna historia, ale zjazd dał mi dużo przyjemności" - mówi polski skialpinista w pierwszym wywiadzie udzielonym po dotarciu do bazy.
Autor: Weronika Stadnik, Krystian Walczak
22 września Andrzej Bargiel rozpoczął narciarski zjazd z najwyżej położonego miejsca na ziemi – szczytu Mt Everestu (8849 m n.p.m.). Noc spędził w obozie drugim, a następnego dnia, przy dziennym świetle dotarł do bazy, realizując jedno ze swoich marzeń. Został pierwszą osobą, która dokonała tego bez wspomagania dodatkowym tlenem z butli. Kilka godzin później opowiedział nam o swoich doświadczeniach.

Jakie to uczucie wreszcie zrealizować plan, który chodził za tobą od 13 lat, bo to wtedy - podczas wspinaczki na Lhotse - spojrzałeś na Everest z myślą, że można z niego zjechać na nartach?

Andrzej Bargiel: To na pewno ciekawe, że już tyle lat minęło. Czas płynie i pokazuje, że czasem trzeba specjalnej uwagi i innego podejścia, by coś zrobić. Myślę, że to jest najważniejszy przekaz.

Everest jesienny a wiosenny to zupełnie inna historia
Andrzej Bargiel

Na górze było dużo śniegu, przez co – mam takie wrażanie, ale nie wiem czy ta ocena jest uzasadniona – samo wejście zajęło bardzo długo. Czy to prawda?

Tak, bardzo długo. Wejście było trudne, ponieważ w tej porze roku nie działają inne wyprawy. Trzeba wykonać dużo więcej pracy. Na koniec są dużo trudniejsze warunki i ten Everest jesienny a wiosenny to zupełnie inna historia. Najwygodniej byłoby mi wyjść z bazy prosto na szczyt, ale warunki nie zawsze na to pozwalają. W tym wypadku tak się właśnie stało. To jest strasznie wysoko. Trzeba być dobrze przygotowanym, żeby być w stanie wiele godzin funkcjonować powyżej ośmiu tysięcy metrów.

Opowiedz, jak ci się zjeżdżało?

Były spoko momenty (śmiech), choć na koniec pierwszego dnia przyszło zachmurzenie i to było trochę frustrujące, bo zjeżdżać było w sumie łatwo. Chyba przejazd przez Icefall był najprzyjemniejszą formą narciarstwa, tak mi się wydaje. U góry było nerwowo, bo było późno. Nie było za dużo czasu na spokojne nacieszenie się tym momentem.

Druga część, drugiego dnia była zdecydowanie przyjemniejsza - była fajna pogoda, dobrej jakości śnieg i nawet to, że tak gładko poszło było dużym zaskoczeniem. Podzieliłem zjazd na dwie części, bo przejechanie przez trudny technicznie Icefall w relatywnie bezpiecznych warunkach było możliwe tylko i wyłącznie rano. Samo działanie na szczycie było mozolne i trudne. Nigdy w życiu nie spędzałem tyle czasu na takiej wysokości, więc to samo w sobie było wyzwaniem.

A jak warunki pogodowe i śniegowe w tym roku – podczas już trzeciej twojej wyprawy narciarskiej na Everest - wyglądały w porównaniu do tych jakie zapamiętałeś z poprzednich wyjazdów?

Zawsze po monsunie jest więcej śniegu, a tego było naprawdę dużo. Te wszystkie charakterystyczne punkty u góry, jak Hillary Step i inne, były zupełnie obklejone śniegiem.

Mamy kawał przygody za sobą
Andrzej Bargiel
Czy odczuwałeś jakikolwiek rodzaj presji związany z tym, że po drugiej stronie góry działają Jimmy Morrison i Jimmy Chin (dop. celem ich wyprawy jest pierwszy zjazd narciarski z Everestu po stronie północnej)? Czy tutaj absolutnie nie ma mowy o konkurencji?

Myślę, że nie ma, zdecydowanie. Nie traktuję gór jako miejsca rywalizacji. Zawsze trzymam kciuki za osoby, które mają podobną pasję do mojej. Tak naprawdę, to jest super przedsięwzięcie i trzymam za nich kciuki. Mam nadzieję, że ich plan się powiedzie.

Jak się spisała twoja ekipa?

Super. Fajnie jest obserwować inicjatywę i zaangażowanie osób, które dookoła ciebie robią różne rzeczy, o których nie masz pojęcia, a wiesz, że ktoś musi je zrobić. Jeśli chodzi o działanie w górach, kluczową osobą był Speed Dawa (dop. Dawa Sherpa, który przydomek „Speed” dostał od członków wyprawy). Od początku czułem, że jest mocny i to była jedyna osoba, która oprócz chęci, miała ambicje, umiejętności i siłę, żeby wejść na szczyt. On po prostu jest bardzo silny i bez niego pewnie bym się tam nie znalazł. Nie miałbym żadnego partnera do działania.

Końcówka była trudna, bardzo techniczna. Jeżeli nie ma skał w grani szczytowej, to się robi z tego przygoda, a śniegu było mega, mega dużo. To tyle jeśli chodzi o sam szczyt, ale na pewno cała ekipa świetnie dała radę i mamy kawał przygody za sobą.

Jakie masz plany po powrocie do Polski? Będziecie hucznie świętowali?

Przecież jestem w podeszłym wieku, więc nie wiem czy mam tyle energii, żeby świętować. (śmiech) Na pewno chcę się zobaczyć z rodziną, z dzieciakami, z żoną, z rodzicami. Myślę, że to będą bardziej rodzinne spotkania póki co. To są najbliższe plany, na które mam bardzo dużą ochotę. A o reszcie, to myślę, że się samo wyklaruje.

Partnerami projektu są: Bank BNP Paribas, Defender, Murapol, Comarch, LOTTO, Salomon.

