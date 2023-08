Andrzej Bargiel po powrocie z Karakorum: "Nie kolekcjonuję szczytów"

Ochłonąłeś? Miałeś czas podczas trekkingu, żeby pozbierać myśli?

Cała wyprawa odbyła się na spokojnie. Nie było jakichś skrajnych emocji, żeby nie było czasu pomyśleć. Robiliśmy to co się dało w aktualnie panujących warunkach. Wszystko poszło sprawnie, choć musieliśmy się do nich dostosowywać.

Gaszerbrum I © Bartek Pawlikowski Słaba widoczność zabijała nasze pomysły na działanie Andrzej Bargiel

Co się czuje opuszczając takie góry?

Gdy jesteśmy w nich długo, tęsknimy za domem i cieszymy się, że wracamy. Żegnając się z dużymi górami czujemy, że to jest wyjątkowe miejsce – szczególnie, że wracając przechodziłem koło szczytów, na których działałem. Schodziliśmy przez przełęcz Gondogoro, przechodziliśmy obok Laila Peak. Wszędzie tam byłem.

Jak przebiegał ostatni zjazd - z Gaszerbrum I? Opowiedz ze szczegółami.

Byłem na górze trochę wcześniej niż zakładałem. Tak jak na GII, znów musiałem trochę zwolnić wchodząc. Ciężko było zarządzać dystansem. Na początku nie mieliśmy super aklimatyzacji, dlatego wejście na szczyt GII planowaliśmy z zapasem, a na GI miało być trochę dalej. No i była duża mgła. Jeszcze w nocy niewiele było widać, a w ciągu dnia nie chciała opaść. Musiałem sporo czekać, żeby pojawiła się jakakolwiek widoczność – niezbędna do tego, żeby sprawnie przedostać się na dół. W końcu pojawiły się takie momenty - na wysokości między 8 a 7,5 tys. m n.p.m. Później teren był już w miarę czytelny. Przebiłem się do poziomu Obozu III, a potem czekałem. Przepuściłem trzy osoby, które schodziły. Bałem się, że w Kuluarze Japońskim będę zrzucał na nie śnieg. Umówiłem się z nimi, że gdy dojdą do Obozu II, to wtedy ruszę. I znowu pojawił się problem z widocznością. Mgła zakleiła cały żleb. Chciałem to objechać z prawej strony, jednak nic nie było widać. Wyciągnąłem linę i opuściłem się jakieś 30 metrów w żlebie, po czym kontynuowałem zjazd blisko linii podejścia. Tak dojechałem do Janusza (dop. Gołąba) i Maćka (dop. Sulimy), którzy czekali na mnie w „dwójce”. Potem ruszyłem niżej do Obozu 1 i w kierunku bazy. Na wysokości 5500 m n.p.m. była taka granica, gdzie znajdowała się duża szczelina a dalej teren, w którym zjazd nie był już możliwy – cały czas góra-dół po rozsypującym się lodowcu.

Andrzej Bargiel © Bartek Pawlikowski

Zwykle na wyprawy wybierałeś momenty w roku, gdy na danej górze operuje mało ludzi, lub ich tam niema. Tutaj w zasadzie był to sezon. Jak bardzo musiałeś się liczyć z obecnością członków innych wypraw i uważać na nich?

Nie było z tym wiele problemów. W zasadzie Kuluar Japoński był jedynym trudnym miejscem. Te góry są tak rozległe i śnieżne, że jedna i druga działalność sobie nie przeszkadzają. Nie ma tam tak wielu ludzi jak na przykład w Nepalu. Gaszerbrumy nie są zbyt popularne. Szło sprawnie. Chciałem nawet wchodzić z poziomu bazy od razu na szczyt, ale na dole było strasznie ciepło i lodowiec nie zamarzał wieczorami, jak to się dzieje zazwyczaj. Musiałbym wychodzić bardzo wcześnie, dlatego zmieniliśmy strategię na taką, żeby z rana wychodzić do Obozu II. Tam odpoczywałem kilka godzin i stamtąd wchodziłem na szczyt. W sumie - licząc od poziomu bazy - wejścia razem z odpoczynkiem trwały po dwadzieścia parę godzin. Problem w tym sezonie był za to z widocznością. Słaba widoczność zabijała nasze pomysły na działanie. Bez niej ciężko poruszać się w takim terenie.

Jak oceniasz stopień trudności Gaszerbrumów w porównaniu z K2 i Broad Peakiem?

To są niskie ośmiotysięczniki, więc jest łatwiej. W zasadzie mieliśmy jedno wyjście aklimatyzacyjne - do Obozu II. Stamtąd wyjście na 7000 metrów i powrót do bazy. Tam można prowadzić działalność o wiele szybciej. Na pewno są to szczyty narciarskie. Wiadomo, że to są wysokie góry i panują na nich różne warunki, ale na pewno nie są to szczyty wybitnie techniczne.

Andrzej Bargiel © Bartek Pawlikowski

Zdobywasz ośmiotysięczniki bez tlenu. Czy podczas tej wyprawy przeszło ci przez myśl, żeby jednak skorzystać z tego ułatwienia?

Widzę trend tlenowy. Rozmawiałem na ten temat z właścicielem agencji Seven Summits. Wymyślono nawet nowe butle tlenowe - o 30% bardziej wydajne i lżejsze. Zawory odkręca się na maksa i nie trzeba oszczędzać. Ale póki jestem w stanie wyprzedzać ludzi, którzy chodzą na tlenie, sam chyba nie będę z tego korzystał. (śmiech) Nie czuję, żeby nieużywanie tego dodatkowego tlenu mnie jakoś strasznie spowalniało i przeszkadzało w działaniu. To na pewno musi być fajne, bo pewnie gdybym przyszedł do bazy i założył butlę, mógłbym od razu wejść na szczyt, zjechać i wracać do domu na następny dzień. Jednak nigdy tego nie próbowałem i na razie nie ma takiej potrzeby.

Natomiast z moich obserwacji wynika, że to ma sens. Przede wszystkim korzystanie z tlenu powinno być obowiązkiem przewodników i Szerpów. Wtedy bezpieczeństwo bardzo się zwiększa. Tak samo, przez dużą ilość dostępnego tlenu, te szczyty stają się bardziej dostępne. Niedługo tego rodzaju wejścia będą osiągalne dla normalnych ludzi tak samo jak te na Mt Blanc. To już zaczyna się dziać i jest bardzo ciekawe. Duże ilości tlenu i Szerpów zmieniają obraz działalności w tych górach.

Jakie to uczucie zamknąć pewien etap? Zdobyłeś i zjechałeś ze wszystkich ośmiotysięczników Karakorum.

Nie podchodzę do tego, jak do jakiegoś kolekcjonowania. Na pewno jest to przyjemne, ale głównie ze względu na to, jak sprawnie udało się tutaj działać. Co do zaliczania szczytów i wracając na chwilę do kwestii tlenu, spotkaliśmy też Norweżkę Kristin Harilę. Jestem pod wrażeniem – skończyła koronę Himalajów i zaczęła drugą. Dzielnie walczyła. Obserwowałem ją i mijałem. Maszerowała do góry bez większego supportu. Towarzyszyła jej jedna lub dwie osoby i sobie radziła. Niesamowicie zdeterminowana dziewczyna. Super, że jej się udało. Pokazała, że można. Również jej Szerpa, jako przewodnik, zrobił to razem z nią naprawdę szybko. To było bardzo duże wyzwanie logistyczne. Duże ukłony dla agencji Seven Summit Treks i Tenjen „Lamy” Szerpy, który tym zarządza. Wybiera odpowiednie momenty i organizuje całą logistykę. Jak się człowiek tym troszeczkę interesuje, to wie, że to nie jest takie proste. Potrzeba bardzo dużo wiedzy i kompetencji, żeby taki projekt dowieźć do końca.

Wiedza, kompetencje, doświadczenie… Czy czujesz się choć trochę jak Kukuczka, albo Messner, tylko że skialpinizmu?

Nie wiem. Robię to co lubię, co mnie inspiruje i to, na co mam ochotę. To, co sprawia mi przyjemność i mogę to robić bezpiecznie. Takie jest moje podejście. (śmiech) Póki co nie rozmyślam o tym szerzej. Nie czuję, żebym zmieniał świat. Na pewno lubię wyzwania i to mnie motywuje do działania i do angażowania się w różne projekty.

Andrzej Bargiel © Bartek Pawlikowski

Zarówno po zdobyciu pierwszego szczytu, jak i drugiego, choć sam już dawno byłeś w bazie, wiadomość o twoim sukcesie nie przedostała się do mediów, zanim wszyscy do niej nie wrócili. Zawsze tak jest na twoich wyprawach – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego?

Zawsze staram się budować taki zespół, który jest samodzielny i samowystarczalny. Opiekujemy się sobą nawzajem. Polega to na tym, że jak coś się dzieje, to nie musimy robić zamieszania i szukać kogoś, kto by nam pomógł, tylko tak staramy się budować taki plan, aby zespół mógł samodzielnie wychodzić z rożnych dziwnych sytuacji. Trzymamy się naszych procedur i to jest w tym wszystkim najważniejsze. Góry są niebezpieczne, a trzymanie się założeń minimalizuje ryzyko.

Andrzej Bargiel © Bartek Pawlikowski

A jak wygląda pakowanie po wyprawie? Sam składasz namioty, nosisz sprzęt, czy leżysz na karimacie, a czarną robotę odwalają inni?

(śmiech) Oczywiście wszyscy angażujemy się w pakowanie, bo są tam nasze, cenne rzeczy. Jeżeli wysyłamy je z karawaną i tego nie przypilnujemy, sprzęt później jest w opłakanym stanie. Dbamy również o to, żeby w bazie pozostał po nas porządek. To jest ciągły problem. Jeśli przymkniesz oko, nie dopatrzysz tego i nie przypilnujesz, to niekiedy mnóstwo rzeczy zostaje tam po wyprawach.

Nie ma nudy! Zjeżdżasz na nartach do bazy i od razu robota.

Nie do końca. Wróciliśmy do bazy wieczorem, wyspaliśmy się, a dopiero na drugi dzień szykowaliśmy sprzęt do drogi w dół. Pakowanie nie jest jakoś strasznie intensywne. No i już się do tego przyzwyczailiśmy. Gdybyśmy tam leżeli i nic nie robili, to mogłoby zrobić się nudno. Gdy każdy angażuje się w różne rzeczy, to ma poczucie, że cały czas coś się dzieje.

Wyprawa Gasherbrum Ski Challenge 2023 w liczbach:

1 miesiąc – trwała cała wyprawa

2 ośmiotysięczniki – zostały zdobyte

3 szczyty – zostały zdobyte w ogóle. „Byliśmy także na szczycie Khosar Gang (6400 n.p.m.). Uznaliśmy, że wszyscy będą się lepiej czuć i będziemy mogli sprawniej przejść trekking. Dojechaliśmy tam samochodem. Tego samego dnia dotarliśmy na 2800 metrów, a kolejnego weszliśmy na szczyt i wróciliśmy do Skardu. To był dobry ruch, który pozytywnie wpłynął na całą ekipę” – mówił Andrzej.

3 pary nart – miał ze sobą Andrzej podczas wyprawy.

4 osoby - liczył trzon wyprawy. To: Andrzej, Janusz Gołąb, Bartek Pawlikowski i Maciek Sulima.

Kilkanaście osób liczyła wyprawa razem z obsługą bazy (kucharzami) i dwoma porterami (HAPs). „Porterzy mieli pomagać chłopakom, ale obaj chcieli wejść na szczyty. Mieli być supportem bezpieczeństwa. Wychodzili 5 godzin wcześniej. Ja ich później mijałem. Zjeżdżałem na dół, a oni ciągle szli do góry. Trochę to nie do końca działało. No i mieliśmy pomocników w kuchni – osoby, które są bardzo ważne, bo dzięki nim masz energię do działania i możesz odpoczywać”.

9. dnia – od dojścia do bazy Andrzej zdobył Gaszerbrum II

16. dnia – od dojścia do bazy Andrzej zdobył Gaszerbrum I

26-27 godzin – średni czas wejścia z bazy na szczyt. „To w miarę sprawnie, zważywszy na to, że po prostu nie dało się wychodzić wcześniej” – komentował Andrzej.

6,5 tys. m n.p.m. – to wysokość, na którą dotarli Bartek Pawlikowski (fotograf wyprawy) i Maciek Sulima. „Super się czuli i działali mega sprawnie” – komplementował kompanów Andrzej.

100 km w 4 dni – pokonali członkowie wyprawy w drodze do Base Campu

50-60 km w 1,5 dnia – przeszli członkowie wyprawy wracając z Base Campu przez przełęcz Gondogoro

2 dni – to łączna długość dogodnych okien pogodowych podczas akcji szczytowych. „To były jednodniowe przejaśnienia. Warunki nie były nawet straszne, ale były opady i mgła. To nie było tak, że spadało 2 metry śniegu, ale za to widoczność była mała. Zwłaszcza na GI musiałem czekać na moment, gdy chmury trochę przewieje wiatr. Czasu było bardzo, bardzo mało” – ocenił Andrzej.

Mniej więcej 30 godzin – to średni całkowity czas od wyjścia z bazy do powrotu po zdobyciu każdego z wierzchołków

1-1,5h – to czas każdego ze zjazdów

1 dron – został rozbity

20-30 tysięcy metrów przewyższenia i 300 km trekkingu podczas całej wyprawy pokonał Andrzej. „Liczyłem to podczas powrotu spod szczytu. Zrobiliśmy 300 km i grubo powyżej 20000 metrów przewyższenia. Trekking plus wyjścia aklimatyzacyjne i lokalnie na miejscu. Trochę się tego nazbierało” – opowiedział Andrzej.

Niezliczona ilość – jaj zjedzonych przez ekipę w trakcie różnych posiłków. „Kucharze cały czas je robili – codziennie!” – mówił Andrzej.

100% - śmieci zabrano z bazy. „Staraliśmy się tak zrobić. Mieliśmy też nieprzyjemną sytuację, bo zauważyłem, że obsługa pali śmieci. Jak ognia chcą unikać znoszenia ich na dół, dlatego to jest trudne. Trzeba tego bardzo pilnować. Z tego powodu staram się wychodzić z bazy jako ostatni. To ciągłe wyzwanie. Wciąż istnieje jakiś problem w mentalności, który to utrudnia”.

