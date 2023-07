Andrzej Bargiel zjechał na nartach ze szczytu Gaszerbrum II (8035 m n.p.m.)

W poniedziałek o 22:00 lokalnego czasu

rozpoczął atak szczytowy na Gaszerbrum II (8035 m n.p.m.). We wtorek rano, około 7:00 skialpinista samotnie dotarł na wierzchołek, gdzie rozpoczął zjazd na nartach. W Obozie 2, czekał na niego Janusz Gołąb. Podczas całej akcji górskiej nie korzystał z dodatkowego tlenu z butli. Bartek Pawlikowski i Maciek Sulima dotarli do Obozu 1. Wieczorem wszyscy byli już w bazie. To pierwszy z dwóch elementów planu wyprawy Andrzeja, który teraz skupi się na Gaszerbrumie I (8080 m n.p.m.).