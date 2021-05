Andrzej Bargiel: Na tej wyprawie wszystko działo się bardzo szybko

Było nawet takie miejsce, z którego na pewno nie dalibyśmy rady zjechać, bo było tam za mało śniegu. Na samej grani warunki były takie, że jazda tam nie byłaby bezpieczna, a na pewno nie byłoby to przyjemne. No i decydował o tym czas. Bez nart mogliśmy poruszać się szybciej do góry, dlatego przed newralgicznym miejscem, jakieś 150 metrów od szczytu, zostawiliśmy je. Weszliśmy na szczyt, zeszliśmy do nart i dopiero stamtąd ruszyliśmy w dół.

JB: Było nawet takie miejsce, z którego na pewno nie dalibyśmy rady zjechać, bo było tam za mało śniegu. Na samej grani warunki były takie, że jazda tam nie byłaby bezpieczna, a na pewno nie byłoby to przyjemne. No i decydował o tym czas. Bez nart mogliśmy poruszać się szybciej do góry, dlatego przed newralgicznym miejscem, jakieś 150 metrów od szczytu, zostawiliśmy je. Weszliśmy na szczyt, zeszliśmy do nart i dopiero stamtąd ruszyliśmy w dół.

AB: Nie mieliśmy wiele czasu na przygotowania. Po prostu musieliśmy wykorzystać jeden dzień pogody, który mieliśmy do dyspozycji. Dzisiaj pogoda już się popsuła. Widoczności po prostu nie ma. Już po przyjściu do bazy poszliśmy na rekonesans, ale nic nie widzieliśmy, bo była potężna mgła, więc to była jedyna opcja, żeby spróbować tego konkretnego dnia.

