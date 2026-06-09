Andrzej Bargiel przygotowuje swój sprzęt do wspinaczki na lodospadzie Khumbu w Nepalu, na tle majestatycznego Mount Everestu.
© Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool
Góry

Andrzej Bargiel rusza na Nanga Parbat. Celem pierwszy zjazd

Andrzej Bargiel 10 czerwca 2026 roku rozpoczyna wyprawę na Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) w Pakistanie.
Autor: Jan Bykowski
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Andrzej Bargiel

Andrzej Bargiel jest dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa. Wychował się na wsi, w Łętowni w Małopolsce. Jędrek szybko musiał nauczyć się samodzielności, która pomogła mu w życiu.

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W tym artykule

  1. 1
    Jaki jest cel wyprawy Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat?
  2. 2
    Kiedy rozpoczyna się wyprawa?
  3. 3
    Dlaczego Nanga Parbat jest tak trudną górą?
  4. 4
    Kim jest Andrzej Bargiel?
  5. 5
    Skład zespołu wyprawowego
Polski skialpinista Andrzej Bargiel planuje wejść na szczyt Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu i podjąć próbę pierwszego w historii pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do końca możliwych warunków śnieżnych. Ekspedycja odbywa się w ramach projektu Hic Sunt Leones.
Nanga Parbat ma 8126 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników świata. Góra leży w Himalajach, w Pakistanie, i jest znana pod przydomkiem „Killer Mountain”. Dla Andrzeja Bargiela wyprawa na Nanga Parbat jest kolejnym etapem wieloletniej działalności w górach wysokich. Polak ma już na koncie historyczne zjazdy narciarskie z pakistańskich ośmiotysięczników, między innymi z Broad Peaku, K2 oraz Gasherbrumów I i II.

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01

Jaki jest cel wyprawy Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat?

Celem wyprawy jest wejście na Nanga Parbat bez wspomagania tlenem oraz próba wykonania pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do miejsca, w którym kończą się możliwe warunki śnieżne.
Plan zakłada wejście klasyczną drogą od strony Diamir. Kluczowym elementem projektu będzie znalezienie logicznej, możliwie ciągłej i bezpiecznej linii zjazdu.
Andrzej Bargiel

Andrzej Bargiel

© Bartek Pawlikowski

Quotation
Nanga Parbat od dawna znajduje się bardzo wysoko na mojej liście marzeń. To góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. W tego typu projektach najważniejsza jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji i czekania na odpowiedni moment. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób
Andrzej Bargiel
02

Kiedy rozpoczyna się wyprawa?

Wyprawa Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat rozpoczyna się 10 czerwca 2026 roku. Zespół wylatuje z Krakowa do Islamabadu. Powrót ekspedycji do Warszawy planowany jest na 10 lipca 2026 roku.
Druga połowa czerwca zostanie przeznaczona na aklimatyzację oraz zakładanie kolejnych obozów wysokościowych. Potencjalny atak szczytowy i próba zjazdu planowane są na pierwszy tydzień lipca 2026 roku.
03

Dlaczego Nanga Parbat jest tak trudną górą?

Nanga Parbat jest uznawana za jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających gór wysokich. W przypadku wyprawy Andrzeja Bargiela najważniejszymi wyzwaniami będą:
  • wysokość przekraczająca 8000 metrów,
  • wejście bez dodatkowego tlenu,
  • ekstremalne zmęczenie organizmu,
  • silny wiatr,
  • zmienne warunki śniegowe,
  • trudny technicznie teren,
  • konieczność znalezienia bezpiecznej, ciągłej linii zjazdu,
  • bardzo krótkie okno pogodowe.
W tego typu projekcie sukces zależy nie tylko od przygotowania fizycznego i umiejętności narciarskich. Równie ważne są cierpliwość, aklimatyzacja, obserwacja pogody oraz zdolność do podejmowania właściwych decyzji w ekstremalnych warunkach.
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Kim jest Andrzej Bargiel?

Andrzej Bargiel to polski skialpinista specjalizujący się w szybkich wejściach na najwyższe góry świata oraz zjazdach narciarskich z ośmiotysięczników. W 2015 roku jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Broad Peaku. W 2018 roku dokonał pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z K2, drugiej najwyższej góry świata. Ma również na koncie zjazdy z Gasherbrumów I i II. Wyprawa na Nanga Parbat może być kolejnym ważnym rozdziałem w jego pakistańskiej historii.
05

Skład zespołu wyprawowego

W wyprawie na Nanga Parbat wezmą udział:
  • Andrzej Bargiel – skialpinista,
  • Janusz Gołąb – wsparcie sportowe,
  • Dariusz Załuski – wsparcie sportowe, operator kamery,
  • Jakub Gzela – operator drona i kamery,
  • Passang Rinzee Sherpa – operator kamery,
  • Bartek Pawlikowski – fotograf.

Gdzie śledzić wyprawę Andrzeja Bargiela?

Kolejne etapy wyprawy na Nanga Parbat będzie można śledzić w mediach społecznościowych Andrzeja Bargiela oraz na stronie redbull.com.
Jeżeli plan się powiedzie, Andrzej Bargiel może dokonać pierwszego w historii pełnego zjazdu narciarskiego z Nanga Parbat. Byłby to kolejny przełomowy moment w historii skialpinizmu.

Dowiedz się więcej

Andrzej Bargiel

Andrzej Bargiel jest dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa. Wychował się na wsi, w Łętowni w Małopolsce. Jędrek szybko musiał nauczyć się samodzielności, która pomogła mu w życiu.

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