Andrzej Bargiel rusza na Nanga Parbat. Celem pierwszy zjazd

Polski skialpinista Andrzej Bargiel planuje wejść na szczyt Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu i podjąć próbę pierwszego w historii pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do końca możliwych warunków śnieżnych. Ekspedycja odbywa się w ramach projektu Hic Sunt Leones.
Nanga Parbat ma 8126 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników świata. Góra leży w Himalajach, w Pakistanie, i jest znana pod przydomkiem „Killer Mountain”. Dla Andrzeja Bargiela wyprawa na Nanga Parbat jest kolejnym etapem wieloletniej działalności w górach wysokich. Polak ma już na koncie historyczne zjazdy narciarskie z pakistańskich ośmiotysięczników, między innymi z Broad Peaku, K2 oraz Gasherbrumów I i II.
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Jaki jest cel wyprawy Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat?
Celem wyprawy jest wejście na Nanga Parbat bez wspomagania tlenem oraz próba wykonania pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do miejsca, w którym kończą się możliwe warunki śnieżne.
Plan zakłada wejście klasyczną drogą od strony Diamir. Kluczowym elementem projektu będzie znalezienie logicznej, możliwie ciągłej i bezpiecznej linii zjazdu.
Nanga Parbat od dawna znajduje się bardzo wysoko na mojej liście marzeń. To góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. W tego typu projektach najważniejsza jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji i czekania na odpowiedni moment. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób
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Kiedy rozpoczyna się wyprawa?
Wyprawa Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat rozpoczyna się 10 czerwca 2026 roku. Zespół wylatuje z Krakowa do Islamabadu. Powrót ekspedycji do Warszawy planowany jest na 10 lipca 2026 roku.
Druga połowa czerwca zostanie przeznaczona na aklimatyzację oraz zakładanie kolejnych obozów wysokościowych. Potencjalny atak szczytowy i próba zjazdu planowane są na pierwszy tydzień lipca 2026 roku.
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Dlaczego Nanga Parbat jest tak trudną górą?
Nanga Parbat jest uznawana za jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających gór wysokich. W przypadku wyprawy Andrzeja Bargiela najważniejszymi wyzwaniami będą:
- wysokość przekraczająca 8000 metrów,
- wejście bez dodatkowego tlenu,
- ekstremalne zmęczenie organizmu,
- silny wiatr,
- zmienne warunki śniegowe,
- trudny technicznie teren,
- konieczność znalezienia bezpiecznej, ciągłej linii zjazdu,
- bardzo krótkie okno pogodowe.
W tego typu projekcie sukces zależy nie tylko od przygotowania fizycznego i umiejętności narciarskich. Równie ważne są cierpliwość, aklimatyzacja, obserwacja pogody oraz zdolność do podejmowania właściwych decyzji w ekstremalnych warunkach.
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Kim jest Andrzej Bargiel?
Andrzej Bargiel to polski skialpinista specjalizujący się w szybkich wejściach na najwyższe góry świata oraz zjazdach narciarskich z ośmiotysięczników. W 2015 roku jako pierwszy człowiek w historii zjechał na nartach z Broad Peaku. W 2018 roku dokonał pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z K2, drugiej najwyższej góry świata. Ma również na koncie zjazdy z Gasherbrumów I i II. Wyprawa na Nanga Parbat może być kolejnym ważnym rozdziałem w jego pakistańskiej historii.
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Skład zespołu wyprawowego
W wyprawie na Nanga Parbat wezmą udział:
- Andrzej Bargiel – skialpinista,
- Janusz Gołąb – wsparcie sportowe,
- Dariusz Załuski – wsparcie sportowe, operator kamery,
- Jakub Gzela – operator drona i kamery,
- Passang Rinzee Sherpa – operator kamery,
- Bartek Pawlikowski – fotograf.
Gdzie śledzić wyprawę Andrzeja Bargiela?
Kolejne etapy wyprawy na Nanga Parbat będzie można śledzić w mediach społecznościowych Andrzeja Bargiela oraz na stronie redbull.com.
Jeżeli plan się powiedzie, Andrzej Bargiel może dokonać pierwszego w historii pełnego zjazdu narciarskiego z Nanga Parbat. Byłby to kolejny przełomowy moment w historii skialpinizmu.