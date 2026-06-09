Andrzej Bargiel rusza na Nanga Parbat. Celem pierwszy zjazd

Andrzej Bargiel Andrzej Bargiel jest dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa. Wychował się na wsi, w Łętowni w Małopolsce. Jędrek szybko musiał nauczyć się samodzielności, która pomogła mu w życiu.

planuje wejść na szczyt Nanga Parbat bez użycia dodatkowego tlenu i podjąć próbę pierwszego w historii pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do końca możliwych warunków śnieżnych. Ekspedycja odbywa się w ramach projektu Hic Sunt Leones.

Nanga Parbat ma 8126 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników świata. Góra leży w Himalajach, w Pakistanie, i jest znana pod przydomkiem „Killer Mountain”. Dla Andrzeja Bargiela wyprawa na Nanga Parbat jest kolejnym etapem wieloletniej działalności w górach wysokich. Polak ma już na koncie historyczne zjazdy narciarskie z pakistańskich ośmiotysięczników, między innymi z Broad Peaku, K2 oraz Gasherbrumów I i II.

Nanga Parbat ma 8126 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników świata. Góra leży w Himalajach, w Pakistanie, i jest znana pod przydomkiem „Killer Mountain”. Dla Andrzeja Bargiela wyprawa na Nanga Parbat jest kolejnym etapem wieloletniej działalności w górach wysokich. Polak ma już na koncie historyczne zjazdy narciarskie z pakistańskich ośmiotysięczników, między innymi z Broad Peaku, K2 oraz Gasherbrumów I i II.

Nanga Parbat ma 8126 m n.p.m. i jest jednym z najbardziej wymagających ośmiotysięczników świata. Góra leży w Himalajach, w Pakistanie, i jest znana pod przydomkiem „Killer Mountain”. Dla Andrzeja Bargiela wyprawa na Nanga Parbat jest kolejnym etapem wieloletniej działalności w górach wysokich. Polak ma już na koncie historyczne zjazdy narciarskie z pakistańskich ośmiotysięczników, między innymi z Broad Peaku, K2 oraz Gasherbrumów I i II.

Celem wyprawy jest wejście na Nanga Parbat bez wspomagania tlenem oraz próba wykonania pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do miejsca, w którym kończą się możliwe warunki śnieżne.

Celem wyprawy jest wejście na Nanga Parbat bez wspomagania tlenem oraz próba wykonania pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do miejsca, w którym kończą się możliwe warunki śnieżne.

Celem wyprawy jest wejście na Nanga Parbat bez wspomagania tlenem oraz próba wykonania pierwszego pełnego zjazdu narciarskiego z wierzchołka góry do miejsca, w którym kończą się możliwe warunki śnieżne.

Nanga Parbat od dawna znajduje się bardzo wysoko na mojej liście marzeń. To góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. W tego typu projektach najważniejsza jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji i czekania na odpowiedni moment. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób

Nanga Parbat od dawna znajduje się bardzo wysoko na mojej liście marzeń. To góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. W tego typu projektach najważniejsza jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji i czekania na odpowiedni moment. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób

Nanga Parbat od dawna znajduje się bardzo wysoko na mojej liście marzeń. To góra wymagająca ogromnej cierpliwości i pokory. W tego typu projektach najważniejsza jest umiejętność podejmowania właściwych decyzji i czekania na odpowiedni moment. Chciałbym spróbować znaleźć logiczną, ciągłą linię zjazdu i przejechać ją w możliwie najczystszy sposób

Wyprawa Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat rozpoczyna się 10 czerwca 2026 roku. Zespół wylatuje z Krakowa do Islamabadu. Powrót ekspedycji do Warszawy planowany jest na 10 lipca 2026 roku.

Wyprawa Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat rozpoczyna się 10 czerwca 2026 roku. Zespół wylatuje z Krakowa do Islamabadu. Powrót ekspedycji do Warszawy planowany jest na 10 lipca 2026 roku.

Wyprawa Andrzeja Bargiela na Nanga Parbat rozpoczyna się 10 czerwca 2026 roku. Zespół wylatuje z Krakowa do Islamabadu. Powrót ekspedycji do Warszawy planowany jest na 10 lipca 2026 roku.

W tego typu projekcie sukces zależy nie tylko od przygotowania fizycznego i umiejętności narciarskich. Równie ważne są cierpliwość, aklimatyzacja, obserwacja pogody oraz zdolność do podejmowania właściwych decyzji w ekstremalnych warunkach.

W tego typu projekcie sukces zależy nie tylko od przygotowania fizycznego i umiejętności narciarskich. Równie ważne są cierpliwość, aklimatyzacja, obserwacja pogody oraz zdolność do podejmowania właściwych decyzji w ekstremalnych warunkach.

W tego typu projekcie sukces zależy nie tylko od przygotowania fizycznego i umiejętności narciarskich. Równie ważne są cierpliwość, aklimatyzacja, obserwacja pogody oraz zdolność do podejmowania właściwych decyzji w ekstremalnych warunkach.