Andrzej Bargiel – 10 lat skialpinistycznego podboju najwyższych gór świata

który budował hopki i skakał na nich na przydługich nartach, zdobytych od sąsiada za scyzoryk, urosła już do rangi legendy. Prawdziwa jazda w puchu i wspinaczka zaczęły się dla niego dopiero po przeprowadzce do Zakopanego. Brat Grzesiek zabrał go na pierwszy trening w Białce Tatrzańskiej i pożyczył przyduży sprzęt. Za drugim razem Andrzej startował w zawodach skialpinistycznych. Miał 14 lat i wszystko podporządkował jednemu celowi. Biegał po nocach, byle dorównać najlepszym. Opłaciło się, bo wkrótce stał się lepszy niż ktokolwiek inny. Przez wiele lat reprezentował Polskę (jest wielokrotnym mistrzem kraju) i nawet udało mu się stanąć na podium zawodów Pucharu Świata. W 2010 roku zajął 1. miejsce w Elbrus Race (5642 m n.p.m.) i pobił rekord trasy. Kiedy okazało się, że potrafi bardzo dobrze przemieszczać się na dużych wysokościach, na wysokogórską wyprawę zaprosił go Artur Hajzer. W 2012 roku wziął udział w dwóch wyprawach – na Manaslu (8163 m n.p.m.) oraz Lhotse (8516 m n.p.m.). Co zabrał ze sobą? Oczywiście narty. Odkrył, że da się na nich jeździć nawet na ośmiotysięcznikach, ale żeby to robić „trzeba do tego podejść troszeczkę inaczej” – jak mówi w jednym z filmów

Śnieżna Pantera to nie jeden szczyt, a pięć: Pik Lenina (7134 m n.p.m.), Pik Korżeniewskiej (7105 m n.p.m.), Pik Ismaila Somoni (dawny Pik Komunizma) (7495 m n.p.m.), Chan Tengri (7010 m n.p.m.) i Pik Pobiedy (7439 m n.p.m.). Są to wierzchołki leżące na terenie byłego ZSRR, a co za tym idzie na rozległej przestrzeni, obecnie na terenie kilku państw. Dlaczego zaczynamy od tej informacji? Sama tylko logistyka takiej jednej wyprawy, w trakcie której Andrzej postanowił zaliczyć je wszystkie, to już jest niezły wyczyn. Ale on

, który w każdej chwili mógł oderwać się od zbocza góry. Mimo to Andrzej wyjechał z bazy jako ostatni, do końca wierząc, że ten w końcu się urwie i nawet jeśli zniszczy drogę, to jakoś będzie się dało tamtędy przejść. „Cierpliwie czekałem i obserwowałem serak. Dwa dni temu ruszyłem w górę, żeby mu się przyjrzeć i okazało się, że minimalnie się poruszył. To niestety wpłynęło na to, że zdecydowałem o przerwaniu wyprawy. W 2015 roku była podobna sytuacja. Na bazę, ze ścian Pumori, spadła lawina, przez co zginęło mnóstwo ludzi w bazie. Serak, który się oberwał był dużo niżej i był mniejszy” – mówił. Podczas pobytu w Himalajach przyznano mu kolejną nagrodę - Polskiego Złotego Czekana, którego w Lądku Zdroju, w jego imieniu odebrał Darek Załuski. Darek to kolejna osoba mocno związana i zaangażowana w wiele wypraw Andrzeja.