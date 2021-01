Andrzej Bargiel: "Wielki szacunek dla Nepalczyków za K2 zimą"

Byłem wtedy na nartach w Szwajcarii. Miałem super dzień. Na stacjach pośrednich, między wyciągami odpalałem internet i śledziłem to, co się tam działo. To było mega fajne wydarzenie, symboliczny moment, bardzo pozytywny. Cieszyłem się, bo to niesamowita historia, że ten szczyt, jako ostatni niezdobyty zimą, zdobyli właśnie Szerpowie. To jest ukoronowanie ich wieloletniej pracy i fizycznej pomocy niesionej innym wyprawom. Pokazali, że przez lata ich kompetencje bardzo się rozwinęły, jak dobrymi są wspinaczami i przewodnikami, i że samodzielnie są w stanie robić wielkie rzeczy. Pokazali to właśnie tego dnia.

Andrzej Bargiel: Byłem wtedy na nartach w Szwajcarii. Miałem super dzień. Na stacjach pośrednich, między wyciągami odpalałem internet i śledziłem to, co się tam działo. To było mega fajne wydarzenie, symboliczny moment, bardzo pozytywny. Cieszyłem się, bo to niesamowita historia, że ten szczyt, jako ostatni niezdobyty zimą, zdobyli właśnie Szerpowie. To jest ukoronowanie ich wieloletniej pracy i fizycznej pomocy niesionej innym wyprawom. Pokazali, że przez lata ich kompetencje bardzo się rozwinęły, jak dobrymi są wspinaczami i przewodnikami, i że samodzielnie są w stanie robić wielkie rzeczy. Pokazali to właśnie tego dnia.

To jest ważny sygnał, że takie wartości jak przyjaźń i koleżeństwo w górach, przypomnienie, że te wartości są niezwykle istotne. To, że zdobyli ten szczyt wspólnie, dbając nawzajem o swoje bezpieczeństwo, może być przykładem dla wielu młodych wspinaczy, dla całej nowej generacji. Pokazuje, że to ciągle działa i że da się. To nie jest tak, że jeżeli jest się wysoko, to każdy powinien myśleć tylko o sobie. Ich wspólna radość to wyjątkowa sprawa. Pokazuje, jak dobra współpraca pomaga przy realizacji różnych celów. Tutaj wspólną pracą udało im się zdobyć ten szczyt. Wielu próbowało, a dopiero im się to udało. Podczas gdy wiele osób szuka w górach rywalizacji, albo chce coś udowadniać, tutaj to ich braterstwo i koleżeństwo pokazało, że można robić wiele rzeczy wspólnie i właśnie to ma szalenie dużą wartość.

