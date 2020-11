Jak się przygotować do sezonu narciarskiego? Radzi Andrzej Bargiel

Zobacz zestaw ćwiczeń dla narciarzy do wykonywania w domu przygotowany przez Andrzeja Bargiela:

„Pokażę Wam kilka ćwiczeń, które Was świetnie przygotują do sezonu narciarskiego. Żeby je wykonać, nie potrzebujecie specjalistycznego sprzętu. Trening można zrobić dosłownie wszędzie, ale trzeba pamiętać o tym, aby przedtem zrobić solidną rozgrzewkę” – mówi Andrzej na filmie i przechodzi do rzeczy.

Ćwiczenia dla narciarzy polecane przez Andrzeja Bargiela

Ćwiczenia wykonujemy po 10 razy, w 3 seriach. Z czasem przechodzimy do 30 powtórzeń w serii. Deska i krzesełko to ćwiczenia, w których liczy się czas. Zaczynamy od 30 sekund w każdej serii. Ponieważ większość tych ćwiczeń obciążą w głównej mirze nogi, przerwy pomiędzy nimi powinny trwać minutę.

Ćwiczenie można wykonywać na stepie, albo tak jak Andrzej, na schodach koło domu. Schodzimy do półprzysiadu i wskakujemy na stopień. „Pamiętajcie, że przy wykonywaniu każdego przysiadu kolana nigdy nie mogą schodzić się do środka” – podkreśla Andrzej.

Uginamy lekko nogi i przeskakujemy obunóż w prawo, a potem w lewo. Warto położyć coś obok, nad czym będziemy przeskakiwać. Andrzej wykorzystuje swój plecak. Przeskoki podobne są do tego, jak jeszcze niedawno szusowało się na dwóch prostych deskach. Nie mniej dziś też pomagają jeździć lepiej – czy to na wyratrakowanym stoku, czy w puchu.

