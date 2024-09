Andrzej Bargiel rusza do Ameryki Południowej: To będzie świetna przygoda!

Po przylocie do Santiago zespół spędzi chwilę na przepakowaniu i przygotowaniu do dalszej części wyprawy, a potem wyruszy na jej właściwą część. „Częściowo są to miejsca, które będą eksplorowane narciarsko, a częściowo będzie to szukanie nowych linii. Myślę, że właśnie to może być dla nas czymś bardzo ciekawym. Szukamy nowych przestrzeni, ciekawych i przede wszystkim nowych zjazdów, które jak jestem przekonany można tam zrealizować. Tam jest niesamowicie i mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia wyprawa do Ameryki Południowej. Andy ciągną się przez większość kontynentu. Będziemy również w Patagonii. W projekcie supportujemy się lokalnymi przewodnikami, którzy pomogą nam na miejscu. Jeśli chodzi o warunki narciarskie, jest szansa, że załapiemy się na puch. Tam trwa jeszcze regularna zima. Z naszych obserwacji wynika, że to jest najlepszy czas na uprawianie narciarstwa w miejscach, w które się wybieramy”. Wyprawa zakończy się w drugiej połowie października.

