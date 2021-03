Andrzej Bargiel o ekologii: Świadomość rośnie, ale wciąż mamy z tym problem

Andrzej Bargiel jest nie tylko skialpinistą, który jako pierwszy zjechał na nartach z K2 (8611 m n.p.m.) w Karakorum, ale przede wszystkim człowiekiem gór, mieszkającym w Tatrach, mocno związanym ze środowiskiem naturalnym i przyrodą. Jest świadomy dobrodziejstw, jakie nam daje i zagrożeń, jakie my samy stanowimy dla naszej planety – związanych z bezpowrotnym utraceniem możliwości korzystania z jej bogactwa. Rozmawialiśmy na tematy bardzo przyziemne, bo to właśnie te drobne sprawy, nasze codzienne decyzje, wpływają na całość zmian, których świadkami jesteśmy.

Czy jako osoba, która na co dzień porusza się po Tatrach – sportowiec, ale i ratownik górski – dostrzegasz problem śmieci w górach?

Andrzej Bargiel: Na pewno jest to problem. Co prawda świadomość rośnie i ludzie zachowują się coraz bardziej kulturalnie i odpowiedzialnie, ale przez efekt skali, rozwój ruchu turystycznego, te śmieci wciąż tam są. Ciągle znajdujemy puszki po alkoholu, czy butelki po wodzie. Szczególnie po zimie pojawia się tego sporo. Ludzie mają taką przypadłość, że jak coś wpada w głęboki śnieg i tego nie widać, to wydaje im się, że to jest sprzątnięte. (śmiech)

Andrzej Bargiel na K2 © Marek Ogień / Red Bull Content Pool

A czy te śmieci, które znajdujecie są z gatunku tych, które zniesione na dół można by przetworzyć, poddać recyklingowi?

Jak najbardziej. Przede wszystkim jest to aluminium , szkło i plastik – tworzywa, które najlepiej nadają się do recyklingu.

Ty oczywiście wszystko co wnosisz na górę, znosisz na dół ze sobą. Czy tak samo postępujesz w najwyższych górach świata – w Himalajach, Karakorum, albo bliżej w Alpach?

To jest podstawa. Wszyscy musimy się starać, aby nasza działalność odbywała się z jak najmniejszą szkodą dla środowiska. Ludzie, którzy od lat wyjeżdżają w góry, albo w tych górach żyją, wiedzą to. Z kolei niektóre osoby, które docierają w góry rzadko, potrafią mieć pretensję o to, że nie ma w nich koszy na śmieci i te śmieci trzeba nosić ze sobą. Wyjeżdżając na wyprawy my też zabieramy mnóstwo rzeczy – czy to pożywienia, czy sprzętu. Na koniec trzeba to wszystko zabrać na dół. To też jest jakiś koszt i dodatkowe zaangażowanie, ale warto to robić. Dwa lata temu pod Everestem sami zorganizowaliśmy akcję sprzątania. Co wyjście z bazy na dłuższy spacer, poświęcaliśmy trochę czasu i zbieraliśmy śmieci, których jest tam bardzo dużo. Przy okazji można było znaleźć różne skarby. Kolega trafił na aparat. (śmiech) Jeszcze z dzieciństwa pamiętam takie czasy, kiedy można było znaleźć różne rzeczy na wysypiskach śmieci. Bywały tam zabawki, czy rowery, które można było naprawić, albo zabrać z nich jakieś części i wykorzystać do zrobienia czegoś swojego. Teraz nie ma już tylu wysypisk. Mamy punkty zbiórki odpadów tego rodzaju i wszystko jest bardziej ustrukturyzowane.

K2: Pierwszy zjazd

W ubiegłym roku poza „K2: Pierwszy zjazd”, dokumentem o twoim wyczynie, ukazał się również film z udziałem wspinacza lodowego Willa Gadda, który wraca na Kilimandżaro po latach aby po raz ostatni wspinać się na tamtejszych lodowcach – po raz ostatni, ponieważ one topnieją. W filmie pokazano druzgocące zmiany, jakie zachodzą w tamtejszym krajobrazie. A czy ty odczuwasz zmiany klimatyczne? Czy one rzutują na to, w jaki sposób sam poruszasz się w górach?

Myślę, że odczuwa to każdy, kto mnóstwo czasu spędza w górach. Po pierwsze, to są coraz słabsze zimy. Po drugie, lodowce naprawdę znikają. Działam w górach od lat i co jakiś czas bywam w tych samych miejscach, gdzie te zmiany są zauważalne. Jak przyjechałem pod Everest po pięciu, czy sześciu latach nieobecności, widziałem jak ten lodowiec jest zniszczony. Wyraźnie widać, że się cofa. Są szczeliny, jest dużo bardziej niebezpiecznie. Zjazdy, których dokonuję dziś, za 20 lat mogą być niemożliwe i to jest bardzo realne. To niesie za sobą także dużo większe ryzyko dla górskich społeczności, dla Szerpów. Oni próbując utrzymać swoje rodziny, żeby mieć z czegoś żyć, muszą tam prowadzić aktywność górską. Już lokalnie widać, że nie jest to nic dobrego, a co dopiero jeśli chodzi o globalne konsekwencje? Trzeba też dodać, że ocieplenie klimatu zagraża dzikim zwierzętom, które żyją w górach i na granicy lodowców. Te gatunki wymierają – musimy o tym pamiętać.

Zobacz film o topniejących lodowcach Kilimandżaro:

The Last Ascent: Will Gadd wraca na Kilimandżaro

A w skali globalnej, co każdy z nas może zacząć robić, żeby ograniczyć skutki naszych działań, których konsekwencje odczuwają ludzie w innych częściach świata – tak jak Masajowie u stóp Kilimandżaro, czy rodziny icefall doktorów pod Everestem?

Na pewno musimy myśleć o tym podczas naszych codziennych decyzji konsumenckich – o ochronie przyrody i środowiska naturalnego. Musimy uświadomić sobie to, że każdy z nas ma wpływ na to, co się z nimi dzieje. Wszystkim się wydaje, że ocieplenie klimatu nas nie dotyczy, bo tu nie ma lodowców i nie jest to w żaden sposób dokuczliwe. Nie jesteśmy zagrożeni tym, że gdzieś urwie się lodowiec, a za chwilę spadnie na nas jakaś lawina błotna. A tymczasem taka sytuacja miała miejsce parę tygodni temu w Indiach, gdzie z tego powodu zginęło 150 osób. Lawina spowodowana pęknięciem lodowca, które uwolniło wielką falę błota i kamieni. W efekcie uszkodziła tamę i zasypała całą wioskę! Całe społeczności powinny też wywierać wpływ na polityków, aby ci zmieniali strategię energetyczną, szukali innowacyjnych rozwiązań i wprowadzali je. Bo one są. Przed takim wyzwaniem stoimy teraz w Polsce. Do niedawna jeszcze mieliśmy niewielki procent produkowanej przez nas zielonej energii w stosunku na przykład do Niemiec. Mamy co robić. A rozwiązań jest coraz więcej – to chociażby pompy ciepła do ogrzewania domów, czy fotowoltaika do produkcji prądu z energii słonecznej. Sam zainstalowałem coś takiego u moich rodziców. Mają małe gospodarstwo. Z przyzwyczajenia używali kilku pieców, a dzięki temu udało się je wyłączyć i ograniczyć emisję. Państwo powinno pomagać ludziom, aby było ich na to stać. Trudno się nie zgodzić, że lepiej robić tak niż płacić olbrzymie kary za zbyt dużą emisję i żyć w niezdrowym klimacie.

Każdy z nas odpowiada za swój własny fragment ekologicznej rzeczywistości Andrzej Bargiel Kiedy ostatnio byłem w Zakopanem i wjechałem kolejką na Gubałówkę wieczorową porą, trudno mi było ocenić, czy nad miastem widzę chmury, czy dym. To kolejne miejsce, gdzie wystarczy skorzystać z rozwiązań, które już są. Gdyby lokalnie obniżono podatki na geotermię, której jest u nas pod dostatkiem, moglibyśmy oprzeć ogrzewanie domów tylko na tym rozwiązaniu i w dużej mierze obniżyć emisję dwutlenku węgla, a przede wszystkim zmniejszyć poziom smogu.

Red Bull Szybka Tura - wirtualne wyzwanie Andrzeja Bargiela © Bart Pawlik

Zdaje się, że jeździłeś autem elektrycznym. Dalej przemieszczasz się z jego pomocą?

Przez półtora roku miałem samochody elektryczne. To dało mi sporo wiedzy i doświadczenia w tej dziedzinie. Mam przejechane kilkadziesiąt tysięcy kilometrów i to uczuliło mnie na kwestie zrównoważonej mobilności. Teraz mam hybrydę plug-in, która jest w stanie zrobić 90 km tylko i wyłącznie na prądzie. Biorąc pod uwagę specyfikę mojego przemieszczania się, okazało się to bardzo praktycznym rozwiązaniem. Nadal dużo jest do nadrobienia w Polsce w zakresie infrastruktury, sieć ładowarek jest mało rozbudowana, przez co „tankowanie” za długo trwa. Na początku był na to bum i było widać, że infrastruktura powstaje, a teraz mam wrażanie, że rozwój w tym zakresie uległ spowolnieniu. Ważne jest, aby pracować nad siecią ładowarek - to ważny krok do tego, aby podróżowanie było bardziej ekologiczne.

Jak odpierasz zarzuty o tym, że jazda elektrykiem nie jest taka czysta, bo dym idzie gdzieindziej?

Każdy z nas odpowiada za swój własny fragment ekologicznej rzeczywistości. Z punktu widzenia Polski, gdzie pozyskujemy energię z węgla, ta emisja i tak jest obecnie niższa, ale wciąż stoi przed nami wyzwanie w postaci przebudowy energetycznej Polski. Każdy liczy to po swojemu, ale należy dorzucić do tego czas, który ma na to realny wpływ. Na samym starcie bilans może być niekorzystny, ale jeśli takim samochodem zrobimy 200 tys. km to to się już zmienia. Można stać z założonymi rękami i twierdzić, że jeżdżenie z silnikami spalinowymi jest super i nic lepszego nie zrobimy, a można szukać rozwiązań, pracować nad nimi, udoskonalać je i stawiając na elektromobilność przyczyniać się do jej rozwoju. Na ten moment nie jest idealna, ale myślę, że to jest właściwy kierunek. To ma sens.

Red Bull Szybka Tura - wirtualne wyzwanie Andrzeja Bargiela © Bart Pawlik

Ile kilowatogodzin zużywa ładowanie samochodu elektrycznego? Pytam, bo zastanawiam się, ile paneli trzeba zamontować na dachu, żeby móc ładować taki samochód korzystając tylko z energii wyprodukowanej przez siebie.

80 kWh potrzeba na pełne naładowanie. Średnio samochody elektryczne zużywają około 18 kWh na każde 100 km. Dużo zależy od techniki jazdy i umiejętności gospodarowania energią. To bardzo dobre rozwiązanie. Tak jak na wsi, gdzie założyliśmy instalację, można generować prąd i ładować samochód. Są też fajne rozwiązania z samymi bateriami samochodowymi, które można włączyć do instalacji domowej. Ich żywotność jest bardzo duża. Nawet kiedy samochód będzie już wyeksploatowany, jego baterię można wykorzystać w ten sposób. To nie jest tak, że ona po kliku latach ląduje w koszu.

Wypuściłeś serię nart Sunt Leones, które są drewniane. Czy to, że nie są zbudowane ze sztucznych kompozytów, to jest właśnie powrót do naturalnych surowców i ukłon w stronę ekologii?

Jest to ukłon w kierunku historii narciarstwa i powrót do korzeni. Są zrobione w 100% z polskiego drewna i choć drzewa oczywiście należy chronić, ich wykorzystanie do produkcji nart jest o wiele bardziej ekologiczne niż używanie sztucznych kompozytów. I taka filozofia temu przyświecała. Choć nie ma tych nart bardzo dużo, to bardzo fajny projekt. Czasami z chęcią jeżdżę na tych nartach i jestem z nich bardzo zadowolony.

