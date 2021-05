Andrzej Bargiel: Szczyt Yawash Sar II zaskoczył mnie

Porozmawialiśmy z Andrzejem Bargielem kilka dni po zdobyciu przez niego, leżącego w Karakorum, dziewiczego wierzchołka Yawash Sar II (6178 m n.p.m.), z którego zjechał na nartach. Polski skialpinista przystąpił do akcji górskiej w ekspresowym tempie - zaraz po przybyciu pod ściany sześciotysięcznika. Pomagał mu Jędrek Baranowski, który ostatecznie zdecydował się nie wchodzić na sam szczyt, a poczekać na Andrzeja w połowie wysokości i towarzyszyć mu w drodze powrotnej. Teraz wyprawa odpoczywa i szykuje się do realizacji kolejnego celu, jakim jest zdobycie i zjazd na nartach z charakterystycznej Laila Peak (6096 m n.p.m.).

Sprawdź szczegóły pierwszego wejścia i zjazdu z Yawash Sar II

Czemu tak szybko?

Haha. Wiedzieliśmy, że aklimatyzacja jest dostateczna. To wpłynęło na to, że stwierdziliśmy, że nie ma co chodzić i nosić całego sprzętu (do obozów – dop.), tylko idziemy prosto do góry. Później rozmawiałem z Jędrkiem o tym, że moglibyśmy zostać tam dłużej i spróbować jeszcze raz, ale stwierdził, że dla niego to też jest jakaś forma aklimatyzacji i jest z tym OK. Stwierdził, że trzeba działać dalej i ruszamy pod kolejny szczyt. I tak to wyszło - może nie do końca celowo. Po prostu dobrze się czuliśmy, więc działaliśmy.

Skoro aklimatyzacja była dostateczna, to Jędrek Baranowski czekał w połowie trasy, bo nie dotrzymał narzuconego przez ciebie tempa?

Nie forsowałem tempa! (śmiech) Trzymałem takie, które pozwalało w bezpieczny sposób wejść na szczyt i z niego zjechać. Kluczowe było to, żeby nie było za ciepło, bo temperatura wpływała na podniesienie zagrożenia lawinowego. W pewnym momencie okazało się, że tempo było dość duże. Jędrek stwierdził, że chyba wystarczy i nie będzie to odpowiedzialne, jeśli będzie kontynuował. Był też pomysł, żeby w ogóle zejść, czy wspólnie zjechać i spróbować jeszcze raz, ale Jędrek stwierdził, że jednak poczeka na mnie w połowie góry. Wszedłem więc na szczyt, zjechałem do niego, wróciliśmy wspólnie i jedziemy dalej! Jędrek, choć tak naprawdę pierwszy raz jest w takich górach, ma wszystko, czego trzeba do tego, żeby to robić – ma bardzo duże umiejętności. Jednak aklimatyzacja jest takim czymś, czego trzeba się nauczyć, przyzwyczaić organizm do tych warunków i dopiero później pojawia się pamięć komórkowa.

W górnej partii leżało sporo lodu Andrzej Bargiel

Jędrek Baranowski i Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski

Jak oceniasz Yawash Sar II – taka tam górka, czy gdyby nie dobre warunki, byłoby to wyzwanie wymagające dużo więcej czasu i przygotowań?

Oczywiście jesteśmy przygotowani na różne rzeczy, no i podczas trekkingu, przechodząc przez przełęcze na wysokości prawie 5000 m n.p.m., mieliśmy aklimatyzację. Ale to spora góra. Te zagrożenia tam są i były. Trzeba się ich wystrzegać. Zagrożenie lawinowe na stokach o takim nachyleniu jest duże, dlatego trzeba działać na odpowiednich polach. Szczyt zaskoczył tym, że w górnej partii leżało sporo lodu i to było nieprzyjemne, ponieważ nie można było swobodnie zjeżdżać. Zawsze na takiej wysokości są pewne zagrożenia, a pogoda ma na nie bardzo, bardzo duży wpływ. Musiała nam ona pozwolić na bezpieczne działanie.

Andrzej Bargiel na szczycie Yawash Sar II © Jakub Gzela

Można powiedzieć, że mieliście trochę szczęścia do pogody. Jak ona wygląda pod Laila Peak? Jakie warunki panują tam?

Wydaje mi się, że będzie dobrze. O tej porze roku pogoda się utrzymuje. Jest dużo słonecznych dni. Mamy nadzieję, że będzie dobry śnieg, że to co nas spotkało na Yawash Sar II nie jest ogólną tendencją i tam będzie mało lodu, a dużo firnu – przemrożonego śniegu, związanego z podłożem, pozwalającego bezpiecznie jeździć po stromych zboczach. Jesteśmy dobrze nastawieni i działamy dalej. Dziś o 6:00 rano dotarliśmy do Skardu. Było dość trudno, bo na drogę zeszła błotna lawina i musieliśmy długo czekać aż służby to uporządkują, zgarną ziemię i skały, żebyśmy mogli pojechać dalej. Trochę się zmęczyliśmy. Podróż trwała 21 godzin - dzień po trekkingu około 35 km. Sam musiałem prowadzić, bo kierowca już nie dawał rady. Nie jest łatwo na Karakoram Highway. Tutaj przepisy drogowe i zasady ruchu… w zasadzie ich nie ma. Podróżowanie jest intuicyjne. Teraz czekają nas dwa dni odpoczynku. Wyśpimy się, zrobimy pranie, przygotujemy wszystko i pojutrze ruszamy pod Lailę.

Andrzej Bargiel © Bartłomiej Pawlikowski

Miałem cię spytać o to, jak znosisz to wielodniowe przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale słyszę, że się nie nudzisz.

Tutaj cały czas coś się dzieje. Korzystamy z pomocy lokalnej społeczności, ale często trzeba samemu pomagać, żeby wszystko płynnie działało. Dlatego nie cierpimy tutaj na nadmiar wolnego czasu, czy na nudę.

Fajnie być znowu w wysokich górach?

Mamy super ekipę i to jest pierwsza, bardzo ważna rzecz. Dwa, że po długiej przerwie możemy wrócić do swojej działalności. Na pewno cieszymy się tym czasem. Mieliśmy przed sobą zupełnie nieznaną przestrzeń i poczucie eksploracji, co też było świetne. Musieliśmy więcej pracy włożyć w to, żeby radzić sobie z tym terenem i działać. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Przy okazji fajne jest to, że takie wyjazdy i eksploracja takich miejsc wpływają na to, że dostrzega się kolejne cele, które można realizować w przyszłości.

Andrzej Bargiel podczas zjazdu z Yawash Sar II © Jakub Gzela

Gór do zdobycia jest tam dużo. Już wpadło ci coś w oko?

Aż szyja boli od rozglądania się w około! (śmiech) To jest super teren pod kątem narciarstwa i wspinaczki. Myślę, że jeszcze kiedyś wrócę do doliny Shimshal.

Zobacz koniecznie:

K2: Pierwszy zjazd