Andrzej Bargiel nie odpuszcza! Rusza kolejna wyprawa narciarska na Everest

Po dwóch próbach (zakończonych bez sukcesu z uwagi na warunki śnieżne, terenowe i pogodowe), Andrzej Bargiel wierzy, że zjazd na nartach z Mt Everestu (8849 m n.p.m.) bez użycia dodatkowego tlenu z butli wciąż jest możliwy. Ponownie zebrał niemałą ekipę i po raz trzeci rusza na wyprawę na najwyższą z gór – z nartami na plecach.

Andrzej ogłosił cel swojej wyprawy we własnym stylu – kilkadziesiąt godzin przed wylotem, na konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy najważniejszych mediów sportowych i podróżniczych. Tym razem kierownikiem ekipy będzie Tomek Gaj. Jan Gąsienica-Rój będzie odpowiadał za bezpieczeństwo. Z utartego w ostatnich latach składu nie zabraknie Maćka Sulimy, Dariusza Załuskiego, Bartka Bargiela i Bartka Pawlikowskiego . W składzie znaleźli się również lekarka Patrycja Jonetzko i fizjoterapeuta oraz wieloletni trener Andrzeja Piotr Sadowski. Skialpinistę zapytaliśmy o szanse na powodzenie projektu i jego motywację – jak ewoluowała od pierwszej próby zjazdu z Everestu, którą podjął w 2019 roku, rok po pierwszym w historii zjeździe na nartach z K2 (8611 m n.p.m.) .

U podnóża Everestu © Janusz Gołąb

Dziś, po dwóch próbach bez sukcesu, jaka jest twoja motywacja, żeby zjechać z Everestu?

Lubię te przestrzenie i lubię działać w górach. Ciągnie mnie na Everest. Między innymi z ciekawości, chcę sprawdzić jak mój organizm sobie radzi na takiej wysokości. No i też z takiego punktu widzenia, że choć to miejsce nie ma najlepszego PR-u, to można znaleźć takie momenty jak jesień, kiedy jest tam spokój i da się tam działać samodzielnie - bez tego całego zamieszania.

A twoje nastawienie? Wybierz jedną z trzech odpowiedzi i uzasadnij: - Kurczę, wszyscy mnie ciągle o to pytają, więc chyba muszę to zaliczyć. – Odpocząłem od „góry gór”, możemy spróbować jeszcze raz, może się uda. I trzecia odpowiedź: Przez ostatnie lata opracowałem zupełnie nowy plan, który pozwoli mi zrealizować moje marzenia.

Na pewno mam jakieś przemyślenia, jakieś wskazówki dla siebie i wyciągnąłem wnioski z mojej dotychczasowej działalności. Jak zawsze, staram się jak najlepiej do tego przygotować. Mam pomysł na to, by to mogło się udać, bo jakbym nie miał, to pewnie bym tego nie robił. Najbliżej mi do trzeciej odpowiedzi.

Andrzej Bargiel brał udział w poręczowaniu Icefalla © Marek Ogień

Wspomniałeś o tym, że na jesieni tam nikogo nie ma i można działać samodzielnie, ale z tego co mi wiadomo rozważałeś wyprawę wczesną wiosną. Czy to prawda?

Były pomysły, żeby próbować pojawić się tam jeszcze przed szczytem sezonu komercyjnego (dop. który przypada na maj), ale wtedy warunki śniegowe są marne i uznałem, że to ryzykowne. Na koniec uznaliśmy, że chyba będzie bardziej rozsądnie wyruszyć na wyprawę w sezonie jesiennym, kiedy warunki są trudniejsze, ale śniegu jest po prostu dużo więcej.

Chodzi o strategię Andrzej Bargiel

Rozsądek, nie podejmowanie zbędnego ryzyka, a z drugiej strony ambicja. Czy nie boisz się, że kiedy staniesz tam przed jakąś trudną decyzją, to będziesz chciał zrobić coś bardziej ryzykownego niż podczas poprzednich wypraw? Jest takie powiedzenie: „do trzech razy sztuka”. Czy ono nie będzie siedziało ci z tyłu głowy?

(śmiech) Czym dłużej jesteś w górach, tym większy masz do tego dystans. Oczywiście masz ambicje i chcesz to zrobić, ale trzeba cenić sobie własne życie i zdrowie. Próbować można zawsze. Po prostu doceniam, że mogę w takim terenie działać, jeździć na nartach i to jest naprawdę coś wyjątkowego. Dawno temu z tego powiedzenia wyrosłem. W górach nie może być przestrzeni na takie sytuacje, bo one są niebezpieczne.

Zobacz też:

47 min DOO SAR: A Karakoram Ski Expedition Film Andrzej Bargiel i Jędrek Baranowski wędrują po Karakorum w poszukiwaniu nowych linii tworząc historię na swoich zasadach.

Po twojej drugiej wyprawie rozmawialiśmy o nieprzewidywalności pogody, że obecnie nawet lawiny schodzą tam wtedy, kiedy nie powinny. Czy od ostatniej wyprawy zmieniło się coś w kwestii obserwacji pogody i prognozowania warunków? Może AI jakoś wspomaga teraz meteorologów, a może ty masz nowe metody, którymi się posługujesz?

Myślę, że podczas takiej wyprawy, w konfrontacji z pogodą kluczowa jest efektywność. Musisz łapać te momenty i wykorzystywać je do maksa, bo jeżeli stracisz 1-2 dni to na koniec brakuje czasu. Myślę, że to jest kluczowe podczas działalności tam jesienią. Nie tyle chodzi o prognozy i związane z nimi problemy, bo ona - choć nieidealna - jest w miarę powtarzalna, co chodzi o to, że musisz po prostu szybciej działać, sprawniej. Wtedy możesz mieć szansę to zrobić.

A możliwości obserwacji? Czy jadąc tam teraz masz więcej danych o tym, co tam się aktualnie dzieje, niż podczas poprzednich wypraw?

Nie mam. Tylko doświadczenie i obserwację cykliczności procesów, które tam zachodzą o tej porze roku. Nie ma za dużo danych, nie ma ich więcej niż dotychczas. Raz, musiałbyś zamontować tam stację meteorologiczną. Dwa, to jest na tyle lokalne i osłonięte, że ciężko by to było super obiektywnie ocenić. Specjalistyczne prognozy są dostępne i to pomaga, ale musisz rozumieć, ile potencjalnie procentowo masz dni, by móc skutecznie działać.

Andrzej Bargiel na ścianie Everestu © Janusz Gołąb Andrzej Bargiel © Marek Ogień

A jeżeli chodzi o plan wyprawy, o pomysły na realizację wyzwania, o których wspominałeś, czy one różnią się bardzo od tego, czego chciałeś spróbować w poprzednich latach?

Bardziej chodzi o strategię. To są detale. Nie odkryję niczego zupełnie na nowo. Wykorzystywanie dobrej pogody będzie kluczowe, bo tu nie ma niczego więcej. Musimy trafić w dobre warunki, unikać zagrożenia lawinowego i czytać szczeliny, które tam są. Wyzwaniem jest sam icefall, który jest bardzo skomplikowany. Czasem ciężko przez niego przejść, a nie mówię już o zjeździe. To są wyzwania, z którymi musisz się tam mierzyć na co dzień. Dużo tych problemów musisz rozwiązywać na miejscu. Nie da się do tego lepiej przygotować, bądź rozwiązać będąc w domu.

Musisz zrozumieć, że nie zawsze wszystko możesz robić zgodnie z planem Andrzej Bargiel

Czy możesz zdradzić jakieś przykładowe patenty, które mogą ci pomóc działać sprawniej? Może będziesz chciał rozbijać jakiś większy obóz na złą pogodę za icefallem, żeby szybciej móc przystępować do ataku szczytowego?

Trzeba nie bać się poruszać w tym terenie z technicznym sprzętem, z którym po prostu idziesz przez ten lodowiec przed siebie. Jeżeli masz spory i mocny zespół, to korzystając ze współczesnych sprzętów do wspinaczki możesz przemierzać bardzo trudny teren. To nie jest tak, że zatrzymasz się w jakimś miejscu i uznasz, że w ogóle nie jesteś w stanie się z tego miejsca wydostać. To działało na ostatniej wyprawie. Często lodowiec tak się niszczył, że (dop. przechodząc przez niego kolejnym razem) i tak musieliśmy otwierać w dużej części nową drogę. Myślę, że to jest jedna z takich praktycznych rzeczy.

Andrzej Bargiel podczas zjazdu z Yawash Sar II © Jakub Gzela

Ostatnie pytanie. Góry uczą, ale czego w większym stopniu? Pokory czy uporu?

Myślę, że pokory na pewno tak. Zawsze wracasz w nie naładowany energią, przygotowany, skoncentrowany… Dużo im poświęcasz i musisz zrozumieć, że nieodłączną tego częścią jest to, że nie zawsze wszystko możesz robić zgodnie z planem. To na pewno. A czy uczą determinacji? Chyba musisz to mieć w sobie, żeby chcieć wracać.

Rozumiem, czyli najpierw musi być upór, żeby w nie pojechać, a później uczysz się pokory, jak utrą ci nosa i zmuszą do odwrotu.

Dokładnie!