Everest Ski Challenge: Andrzej Bargiel jest już na miejscu

Andrzej Bargiel Andrzej Bargiel jest dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa. Wychował się na wsi, w Łętowni w Małopolsce. Jędrek szybko musiał nauczyć się samodzielności, która pomogła mu w życiu.

Polski skialpinista kontynuuje aklimatyzację i przygotowania do pierwszego w historii zjazdu na nartach z wierzchołka najwyższej góry świata do base campu bez wspomagania tlenem.

rozpoczęła się 20 sierpnia 2025 roku od wylotu z Warszawy. Po przesiadce i przepakowaniu sprzętu w Katmandu, kolejnym samolotem dostali się do Lukli, skąd wyruszyli na trekking do Everest Base Camp. Cały zespół stopniowo zdobywał wysokość w celu aklimatyzacji, aby przyzwyczaić organizmy do dalszej części wyprawy.