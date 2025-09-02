© Bartek Pawlikowski
Góry
Everest Ski Challenge: Andrzej Bargiel jest już na miejscu
Wyprawa Andrzeja Bargiela dotarła do Everest Base Camp. Jego zamiarem jest historyczny zjazd na nartach z najwyższej góry świata.
Po długiej podróży i trekkingu, Andrzej Bargiel i jego zespół dotarli do bazy pod Mount Everest (8849 m n.p.m.). Polski skialpinista kontynuuje aklimatyzację i przygotowania do pierwszego w historii zjazdu na nartach z wierzchołka najwyższej góry świata do base campu bez wspomagania tlenem.
Wyprawa Everest Ski Challenge, realizowana w ramach autorskiego projektu Andrzeja Hic Sunt Leones rozpoczęła się 20 sierpnia 2025 roku od wylotu z Warszawy. Po przesiadce i przepakowaniu sprzętu w Katmandu, kolejnym samolotem dostali się do Lukli, skąd wyruszyli na trekking do Everest Base Camp. Cały zespół stopniowo zdobywał wysokość w celu aklimatyzacji, aby przyzwyczaić organizmy do dalszej części wyprawy.
„Trekking Andrzeja różnił się od typowej aklimatyzacji pozostałych członków teamu. Andrzej podchodził na dużą wysokość w znacznie krótszym czasie. W trójkę, razem z Janem (Gąsiennicą-Rojem) i Darkiem (Załuskim) wybierali trasy o możliwie największym nachyleniu, by tę aklimatyzację przyspieszyć. Organizm stymulowany krótkimi, częstymi okresami niedotlenienia (hipoksji), uczy się wtedy bardzo szybko na nie reagować” – komentowała lekarka wyprawy Patrycja Jonetzko.
Oprócz lekarki, Andrzejowi towarzyszą: kierownik wyprawy Tomasz Gaj, Piotr Sadowski (fizjoterapeuta), Jan Gasiennica-Roj (odpowiedzialny za bezpieczeństwo), oraz praktycznie stale przewijający się w jego działaniach przyjaciele i koledzy: Dariusz Załuski (wsparcie sportowe, operator kamery), Maciej Sulima (operator kamery), Bartek Bargiel (operator drona) i Bartek Pawlikowski (fotograf).
W najbliższych dniach Andrzej z zespołem będą zapoznawali się z warunkami na drodze do wierzchołka i kontynuowali aklimatyzację. Decyzje o wyjściach powyżej bazy i zakładaniu kolejnych obozów będą podejmowane na bieżąco, w zależności od panującej pogody.