Polak wygrał Red Bull Outrun the Lift w Rumunii

Już za linią startu, na pierwszym kilometrze biegu czujesz, że Twoje tętno coraz bardziej rośnie i zaczyna szaleć. Słyszysz mocniej bijące serce. Przed Tobą biegowa wspinaczka do góry, gdzie na samym szczycie znajduje się meta. Starasz się walczyć z czasem, by jak najszybciej pokonać kilometry i spore przewyższenie. Mięśnie nóg zaczynają palić żywym ogniem. Pojawiają się myśli, by zrobić sobie przerwę i choć przez chwilę iść. Tutaj walczysz głównie ze sobą. Dla wielu biegaczy tym są właśnie biegi górskie typu vertical na dystansach od jednego do kilkunastu kilometrów. Nie zawsze musisz zdobywać górskie szczyty. Trasą może być

Samym biegiem zainteresowałem się roku temu i zaplanowałem, że wystartuję w jego kolejnej edycji. Lubię stawiać sobie nowe wyzwania, a przy tym szukać ciekawych tras. Zawody Red Bull Outrun the Lift na pewno należą do kategorii tych niespotykanych. Jest to wyścig nie tyle, by zmierzyć się z innymi biegaczami, ale przede wszystkim z kolejką krzesełkową, która rusza wraz ze startem. Co to za bieg? To przede wszystkim szybki bieg na dystansie 2,5 km, ale z przewyższeniem 615 metrów. Biega się w ustalonych grupach, a w każdej grupie powinno być 20 biegaczy. Na każdą turę jest przydzielone krzesełko, które startuje w momencie, gdy zaczynamy bieg. Starty odbywają się co 37 sekund, bo taka jest odległość między krzesełkami. Sama trasa prowadzi dokładnie pod tym wyciągiem. Podczas biegu można śledzić, czy jest się „za” czy jeszcze „przed” krzesełkiem. To trochę nietypowe wyzwanie. Przez cały okres mojego biegania, nie spotkałem się z takim wyścigiem.