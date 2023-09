Poznaj Angie Scarth-Johnson - fenomenalną, wspinającą się Australijkę

Urodzona w 1994 roku Angie Scarth-Johnson zaczynała, jak większość z nas - od chodzenia po drzewach. W 2023 roku, 19-latka ma na koncie szereg imponujących życiowych rekordów we wspinaczce. Jej cele są tak wymagające, że zdobywa uznanie nie tylko jako wspinająca się kobieta. To, co robi Scarth-Johnson, jest tak trudne, że ludzie bez względu na płeć miewają trudności z dotrzymaniem jej kroku.

Obecnie sześć miesięcy w roku spędza w Górach Błękitnych, centralnym punkcie australijskiej wspinaczki. Pozostałe sześć miesięcy podróżuje po świecie odwiedzając najbardziej oblegane miejscówki w Hiszpanii, Francji i USA. Oto, jak doszła do miejsca, w którym jest dziś.

01 Wczesne początki

Angie Scarth-Johnson pozuje w Australii © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

"Zaczęłam wspinać się koło domu, na drzewa i na wszystko inne" - mówi Scarth-Johnson. Od 2021 roku mieszka w Barcelonie, ale opowiada o swoim dzieciństwie w australijskiej stolicy Canberze.

"Wspinałam się na wszystkie meble w domu. To zabawne, ponieważ zwykle, gdy rodzice chcą coś ukryć przed dzieckiem, umieszczają to bardzo wysoko. Moi rodzice zawsze umieszczali to bardzo nisko, ponieważ najpierw szukałam tam, gdzie było wysoko".

02 Upadek

W wieku siedmiu lat Scarth-Johnson doświadczyła pierwszego poważnego upadku z drzewa i uszkodziła plecy. "Nie wiem, jak wysoko to było, ale wystarczająco, by przestraszyć moich rodziców" - śmieje się. Jej rodzice się martwili. Którzy rodzice by się nie martwili? Ale mieli też rozwiązanie. "Myślę, że moi rodzice naprawdę bali się, że coś złamię lub będę miała gorszy wypadek, dlatego zaczęli zabierać mnie na salkę wspinaczkową, która była blisko domu".

"Byłam bardzo zdeterminowana" - Scarth-Johnson wspomina początki u boku starszych amatorów wspinaczki na lokalnej ściance. "Nigdy tak naprawdę nie lubiłem sportów zespołowych, ponieważ naprawdę chciałam mieć kontrolę nad tym, co robię. Brzmi to samolubnie, ale lubię mieć tę [kontrolę], żeby móc przejść na wyższy poziom. Myślę, że dlatego tak naprawdę nie lubię wspinaczki sportowej. Trudno mi się zmobilizować do rywalizacji z innymi ludźmi. Dlatego wspinaczka była dla mnie idealnym sportem, ponieważ naprawdę podobał mi się pomysł rywalizacji z samą sobą".

03 Wspólne cele

Scarth-Johnson od razu złapała wieź ze wspinaczką skałkową © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Na lokalnej ściance wspinała się z dorosłymi, sama mając osiem lat. Według wszystkich relacji była tam najlepsza. "Udawało mi się naprawdę dobrze wspinać i pomyślałam, że może powinnam spróbować trenować sama" - mówi. "Jestem bardzo uparta i nie lubię, gdy ludzie mówią mi, jak mam postępować. Teraz jest pod tym względem znacznie lepiej, ale myślę, że wtedy zawsze chciałam robić wszystko po swojemu".

"Zaczęłam wspinać się sama i znalazłam grupę przyjaciół, którzy wiedzieli o istnieniu wspinaczki skałkowej. Nie wiedziałam, że coś takiego, jak wspinaczka skałkowa istnieje. Myślałam, że po prostu wspinasz się na salce i tyle" - mówi. "I to było to. Zapytali mojego tatę: Może zabierzemy Angie na skałki, ponieważ uważamy, że może być w tym dobra, skoro jest naprawdę dobra na ściance i to lubi. Wtedy po raz pierwszy pojechałam wspinać się z tatą i tą grupą. Od razu poczułam, że to miejsce, w którym powinnam być. Nigdy nie opuściłam żadnego weekendowego wyjazdu".

04 Ustanawianie rekordów

Nikt z rodziny Scarth-Johnson nie był wspinaczem, ale widząc jej talent, tata Angie nauczył się ją asekurować. To pozwoliło jej podnieść sobie poprzeczkę. Podobnie jak nauczanie domowe - jej mama była nauczycielką.

"Dużo podróżowałam z rodzicami" - wyjaśnia. "I wszędzie się wspinałam". To właśnie podczas jednej z tych podróży, w wieku dziewięciu lat, Scarth-Johnson została najmłodszą osobą, która wspięła się na drogę Swingline o trudności 8b - w Red River Gorge, w USA. Scianki wspinaczkowe zazwyczaj kończą się na 7a+, w krokach a,b,c, więc 8b jest (teoretycznie) cztery stopnie wyżej niż typowe najtrudniejsze wyzwanie pod dachem.

"To była rodzinna wycieczka do Disneylandu. Moi rodzice zabrali mnie do Red River Gorge w Kentucky" - wspomina. "Znalazłam ścianę, która bardzo mi się podobała i miała taki stopień trudności. Nie wspinałam się ze względu na trudność. Po prostu ją polubiłam. Wiedziałam, że tego dnia nikt inny tego nie zrobił, ale spróbowałam i w końcu mi się udało".

Nie poprzestała na tym. Kilka dni później wspięła się na swoje pierwsze 8c+. "Zwykle ten proces wygląda tak, że znajduję coś co naprawdę mi się podoba i decyduję: OK, spróbuję to zrobić. A potem może to oznaczać, że wracam do domu i trenuję, albo zostaję i próbuję różne techniki, aż będę gotowa i wystarczająco silna, by to zrobić. Myślę więc, że dlatego każdy taki proces i każde przejście jest dla mnie bardzo ważne. Każde z nich było tak trudne, że pamiętam każdą jego część".

Ściana miała 20 metrów wysokości i była przewieszona pod kątem 45 stopni. "Była bardzo pofałdowana, a chwyty bardzo małe" - mówi. "Nie pamiętam ile czasu mi to zajęło. Może trzy tygodnie? To wymaga tyle wysiłku, że nie możesz po prostu powiedzieć: zrobię to w ciągu tylu i tylu. To coś, co starasz się robić każdego dnia i może pewnego dnia się udaje".

W dniu, w którym tego dokonała, po trzech tygodniach prób, udało jej się wejść tą drogą w zaledwie sześć minut.

05 Wyżej i wyżej

Wspinaczka w Górach Błękitnych w rodzinnej Australii Scarth-Johnson © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Jej kolejne osiągnięcie przyćmiło 8b i 8c+. Po powrocie do domu ukończyła 9a, stając się pierwszą Australijką, która tego dokonała. "To był mój życiowy cel" - mówi. "Pamiętam, jak myślałam: wyobraź sobie, czy mogłabym to zrobić jednego dnia, czy mogłabym być tak silna, by zrobić 9a. A teraz na koncie mam trzy takie drogi. Ale to był kolejny moment, w którym pomyślałam: OK, mogę być jeszcze lepsza. To był kolejny punkt zwrotny w mojej karierze".

Miała wtedy 15 lat.

Pomimo tego, że osiągnęła tak wiele w tak młodym wieku, Scarth-Johnson mówi, że nie wyznacza sobie celów, ale pozwala, by pomysły same do niej przychodziły. "Nigdy niczego nie planuję. Po prostu myślę o swoim celu, a potem szukam czegoś, co do niego pasuje".

Latem 2022 roku ukończyła kolejne drogi 9a - Víctimas Pérez i Pornographie w Hiszpanii.

"Trudno to wytłumaczyć osobie nie wspinającej się, ale 9a to poziom, po osiągnięciu którego - zwłaszcza w przypadku kobiety - możesz stać się profesjonalistą" - wyjaśnia. "Wszystko poniżej 9a zostało już zrobione wiele razy. Fizycznie jest to bardzo, bardzo, bardzo intensywne. Przez większość czasu wszystko jest w twoich palcach. Każda droga, każda ściana może mieć inny styl. Może być bardzo techniczna, wytrzymałościowa lub siłowa. Ale zazwyczaj jest bardzo ciężko, ponieważ chwyty są bardzo złe lub bardzo trudno jest się podciągnąć. Potrzebujesz do tego pewnego poziomu wytrzymałości i pewnego poziomu doświadczenia".

06 Siła dziewczyny

Dla Scarth-Johnson duże znaczenie miało nie tylko zaliczenie tych celów, ale także bycie jedną z pierwszych kobiet, które tego dokonały. "Chcę, aby kobiety powiedziały, że osiągnięcie czegoś takiego jest możliwe także dla nich" - mówi. "Mężczyźni mają inne ciała i [większą] siłę fizyczną. Często trudno jest stwierdzić, czy możesz zrobić to samo jako kobieta. Myślę więc, że to miłe, że inne dziewczyny myślą: OK, więc może to jest kolejna 9a, której mogłabym spróbować, bo wiem, że jest to możliwe, ponieważ już zrobiła to jakaś kobieta".

Jej matka jest Hiszpanką, a Scarth-Johnson twierdzi, że wychowanie w rodzinie z hiszpańskimi korzeniami uczyniło ją silną psychicznie. "Myślę, że jestem naprawdę silna psychicznie. Pochodzę z linii hiszpańskich kobiet, więc nauczyłam się, jak być bardzo niezależną, zabierać głos oraz jak kontrolować siebie i naprawdę dobrze kontrolować swój umysł" - mówi. "Szczerze mówiąc czuję, że to po mojej 'abueli' [babci]. To sprawiło, że byłam bardzo zdeterminowana we wspinaczce".

Poza rodziną, inspiracją jest dla niej wspinająca się amerykanka Lynn Hill. "Ona po prostu stworzyła wspinaczkę kobiet w czasach, gdy one nie mogły lub w ogóle się nie wspinały" - mówi. "Prawdopodobnie zawsze była w grupie, która naprawdę patrzyła na nią z góry i nie wierzyła, że powinna tam być i mogła mieć prawo tam być. Patrzyłam więc na nią z podziwem, ponieważ czuję, że musiała się przepychać, by mieć swoje miejsce w tym świecie. I zasłużyła na to".

07 Siła i wyczucie

Angie Scarth-Johnson sprawdza swoją linię © Kamil Sustiak / Red Bull Content Pool

Angie mówi, że podczas wspinaczki czuje się zrelaksowana i skupiona. "Nie myślę o niczym innym. Wspinaczka mnie relaksuje. Wspinaczka to świat, w którym jestem najbardziej szczęśliwa".

Ponieważ wspina się od tak dawna, jej palce są naprawdę silne. To niezbędne na drogach o stopniu trudności 8-9. A ponieważ tak długo uczyła się wspinaczki, jest świetna w czytaniu skały. "Zawsze byłam bardzo dobra w czytaniu, jak poruszać się po ścianie" - mówi. "To przyszło mi naturalnie. Jestem naprawdę dobra w zwykłym podciąganiu się i trzymaniu ściany. Wiele rzeczy może sprawić, że będziesz w tym dobrym. Nigdy nie spotkasz takiego wspinacza, który ma wszystko. Każdy ma inne cechy i to sprawia, że każdy może być innym typem sportowca, ale jednocześnie bardzo dobrym wspinaczem".

08 Na prowadzeniu

Pomimo posiadania na koncie wielu wspomnianych wyżej, trudnych przejść, Scarth-Johnson czuje się obecnie silniejsza niż kiedykolwiek. Jest u szczytu kariery. Jest gotowa poprowadzić swoją karierę akceptując, że teraz to ona będzie wzorem do naśladowania dla młodszych kobiet, które zaczynają się wspinać.

"Miałam wiele wspinaczkowych wzorów do naśladowania, kiedy dorastałam" - mówi. "Byłoby miło pomyśleć, że jestem jednym z nich dla kogoś innego - może dla małej dziewczynki, takiej jaką byłam ja gdy zaczynałam się wspinać. Chcę pokazać, że można pochodzić ze środowiska niezwiązanego ze wspinaczką i zostać w tym sporcie kimkolwiek się chce".

Jeśli chodzi o początkujących, chłopaka czy dziewczynę, "Moja rada jest taka, że kiedy czujesz, że nie masz motywacji lub nie chcesz już napierać, dobrze jest wrócić do podstaw i tego, dlaczego kochasz robić to coś. Nie tylko we wspinaczce, ale we wszystkim" - mówi. "Myślę, że czasami, gdy robi się ciężko, bardzo łatwo jest się poddać i po prostu to rzucić. Miło jest wrócić do powodu, dla którego to coś kochasz, bo może naprawdę pomóc ci kontynuować rozwój i dążyć do celu".