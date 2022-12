Angielska balanga w Krakowie. Wyspiarze zdominowali inaugurację sezonu

wszedł do elity wyważając drzwi z buta. A warto zaznaczyć, że buty miał w różnych kolorach! On i Tadek Błażusiak wystąpili w mieszanym sprzęcie – na jednej nodze mieli białe, a na drugiej czerwone buty. Olszowy pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej cyklu wywalczył już w czasówce! W rywalizacji Superpole Polak pojechał znakomicie, wykręcił czas okrążenia, a szybsi byli tylko dwaj goście, którzy mają na koncie w sumie 8 tytułów mistrzowskich – Błażusiak i Billy Bolt.