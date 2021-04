Aniol Serrasolses udowadnia, że w kajaku można wszystko i wszędzie

Explorers: Adventures of the Century

nawet w 2020 nie pozwolił sobie na chwilę przerwy w udowadnianiu, że kajakiem można dopłynąć, albo i dojechać, wszędzie! Razem z ekipą wybrali się do Chile, gdzie za cel obrali 25-kilometrową trasę pełną naturalnych przeszkód. Wiodła ona ze szczytu ośnieżonego wulkanu, przez gęsty las, do wodospadu, na którym Aniol wykonał pierwszy w historii podwójny kickflip kajakiem, skąd rzeką spłynął na wody olbrzymiego jeziora. Podczas kręcenia klipu, siedząc w kajaku

„To była naprawdę świetna zima i czuliśmy, że nadszedł czas, żeby zrobić coś naprawdę lokalnego” – dodał. „Filmowaliśmy dwa dni i mieliśmy już świetną część na śniegu. Ale wciąż nie czuliśmy, że to wystarczy. Pomyślałem, że powinniśmy połączyć to z rzeką i lasem, aby pokazać cały zjazd z wykorzystaniem lokalnych potoków”.

We wrześniu, na początku chilijskiej wiosny Serrasolses i jego team wybrali się do regionu Araucanía. O tej porze roku rzeki zaczynają przybierać, a

Jak to przeżył? „To był najwyższy poziom zaliczenia kraksy, tym bardziej, że śnieg był dość twardy. To bolało! Wcześniej chciałem objechać te kawałki lodu, ominąć je. Na chwilę przed tym kajak zaczął się obracać w niekontrolowany sposób, więc wjechałem prosto na lód, który posłał mnie w powietrze”.

