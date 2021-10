Dokument "The Spark Within" ma być niezwykłą opowieścią o karierze Anny. Z filmu dowiecie się wszystkiego o jej późnych początkach i dynamicznej transformacji w gwiazdę światowego formatu. W filmie pojawi się mnóstwo wywiadów oraz ujęć nagranych za kulisami najbardziej prestiżowych zawodów. Efekt uzyskany przez producentów tylko utwierdza w przekonaniu, że Anna Gasser to najbardziej niezwykła snowboardzistka wszech czasów!

powiedział: "Gdy wylądowała ten trik, zakończyła erę 'to dobre dla rozwoju dziewczyn', bo to było czymś niezwykłym dla całego snowboardingu!"

