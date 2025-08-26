Syrena z Łodzi. Polka, która kocha wodę, skutery i adrenalinę!

Drobna blondynka o zniewalającym uśmiechu, z iskrami w oczach, pełna pozytywnej energii. Z sukcesami reprezentuje nasz kraj, ale nie na wybiegu dla modelek, a w niebezpiecznym, zdominowanym przez facetów sporcie motorowodnym. Daje radę, bo ma nieziemską determinację i charakter do walki. Poznajcie Annę Jachimek!

Co odpowiadasz, kiedy ktoś zapyta, czym zajmujesz się w wolnym czasie?

Że nie mam wolnego czasu (śmiech)! Całą energię, uwagę i dostępne godziny poświęcam na skuter wodny. To jest moja pasja i odskocznia od rzeczywistości. To jest miłość. Wszystko, co może dawać w życiu sport, daje mi skuter. Kiedy tylko mogę – pływam, a kiedy nie mogę – myślę o pływaniu, planuję wyjazdy na treningi i zawody, ogarniam logistykę, czytam o sprzęcie, dokształcam się. Staram się też popularyzować tę dyscyplinę, pokazywać ludziom, że mamy w Polsce profesjonalne wyścigi skuterów wodnych, mamy mistrzostwa Polski, Puchar Polski i masę innych imprez, a nasi reprezentanci startują w mistrzostwach świata i Europy.

Jak to się zaczęło?

Niewinnie. Zawsze uwielbiałam wodę i często z rodziną i przyjaciółmi spędzałam czas nad jeziorem. Tak wyszło, że wszyscy wkręciliśmy się w skutery. Wiadomo, jak to wygląda – słońce, plaża, do tego trochę zabawy, adrenalinki. Zachęcili mnie, żeby spróbować i dałam się przekonać. Totalnie zajawkowo, bez żadnej napinki, czy planów sportowych – absolutnie nie! Pływaliśmy razem, wygłupialiśmy się i robiliśmy sobie różne wyzwania, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. Kończyło się to zwykle na rywalizacji o mistrza prostej (śmiech). No i po pewnym czasie okazało się, że ja z tymi chłopami mogę się ścigać, że doganiam ich i zdarza mi się wygrać. Tak się złożyło, że wkrótce odbywały się mistrzostwa Polski, przy których zaplanowano też zawody dla amatorów, a przy nich z kolei klasę tylko dla kobiet. No i pojechałam…

Ania Jachimek przy swoim ukochanym skuterze © Arek Rejs

Z myślą, żeby wystartować?

Głównie z myślą, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda z bliska. Raczej z ciekawością, niż jakimikolwiek poważnymi planami. Wielkich oczekiwań nie mogłam mieć, tym bardziej, że pierwszy raz w życiu siadłam na skuter typu spark – mały, lekki, czuły na każdą falę, wywrotny i skrajnie wymagający. Ten sprzęt oddaje wszystko, co idzie od wody. Nawet rośli mężczyźni mają na nim problemy, bolą ich ręce i nogi, dostają mocno w tyłek. Wpisałam się na listę startową, ustawiłam się na linii, ruszyłam i… wygrałam! Czułam się, jakbym wygrała milion w totka! To była taka ekscytacja, taka niewypowiedziana radość! Kiedy wracałam z rodziną do domu, przez całą drogę wpatrywałam się w mój puchar, jak sroka w gnat (śmiech). Co tu dużo gadać – wtedy się zakochałam… Można więc śmiało powiedzieć, że tę pasję poznałam dzięki bliskim i przyjaciołom. Na zawodach wypatrzyli mnie ludzie z klubu , zaproponowali profesjonalne treningi i poważne zawody. Zgodziłam się bez wahania. To był 2016 rok, teraz jestem zatem dziesiąty sezon na wodzie.

Jakie sukcesy osiągnęłaś w ciągu dekady?

Mam na koncie kilka tytułów mistrzyni Polski. Wywalczyłam 3 medale mistrzostw Europy – dwukrotnie byłam mistrzynią i raz zgarnęłam brąz. Największym osiągnięciem jest chyba jednak brązowy medal mistrzostw świata wywalczony w finale rozgrywanym we włoskim Olbi. Świadomość, że ścigasz się z najlepszymi na całym świecie, walczysz z nimi jak równy z równym i jeszcze stajesz na pudle, była niesamowita! Fakt, że reprezentowałam kraj na arenie globalnej też miał dla mnie ogromne znaczenie. Jestem wielką patriotką i zawsze z dumą podkreślam moje pochodzenie.

Polka w akcji © Arek Rejs

Na czym polegają wyścigi skuterów wodnych?

Ruszamy ze startu wspólnego. Na linii może być maksymalnie 25 maszyn. Tor wyznaczają boje różnych kolorów. Bardzo ważne jest zapamiętanie nitki toru, by w trakcie wyścigu nie pomylić trasy i nie skręcić w złą stronę, bo to mogłoby doprowadzić do tragedii. Standardowo – jak na torze F1 – mamy prawe i lewe zakręty i ścigamy się do mety. Standardowy wyścig trwa 15 minut, ale są też rozgrywane zawody typu endurance, czyli długodystansowe, na wytrzymałość. One są dużo dłuższe.

Może pytanie zabrzmi niepoważnie, ale… czy woda zawsze i wszędzie jest taka sama?

Bardzo dobre pytanie! Prawie nigdy nie jest taka sama. Inaczej pływa się po jeziorze, inaczej po morzu i oceanie. Inaczej na otwartej wodzie, inaczej w zatoce itd. W Olbi było na przykład bardzo ciasno – tor wytyczono w wąskim przesmyku, ograniczonym brzegami. Efekt był taki, że w tym korytku wzburzona woda powodowała ogromne fale, które odbijały się od ściany do ściany. To było jak pływanie w wannie! Wszyscy podskakiwali na wielkich falach, jak małe kaczuszki. A trzeba wiedzieć, że każdy skok to strata ułamków sekund – może wygląda to widowiskowo, ale na takich hopach traci się czas. Skoków jednak nie da się uniknąć, szczególnie na tak trudnych akwenach, jak w Olbi.

Jachimek: "zawsze z dumą reprezentuję Polskę" © Arek Rejs

Co jest w tym sporcie najważniejsze, najbardziej ekscytujące i najbardziej niebezpieczne?

Start wyścigu, start wyścigu i start wyścigu! Serio, to jest odpowiedź na wszystkie trzy pytania. Początek rywalizacji generuje nieprawdopodobne emocje. Oczywiście jest kluczowy dla ustalenia kolejności w początkowej fazie wyścigu, dlatego po starcie wszyscy zawodnicy gnają na pierwszą boję z pełną mocą i to jest ekscytujące. Ale też najbardziej niebezpieczne, bo każdy chce być pierwszy przy tej bojce i tam robi się kosmiczny młyn! Wszyscy płyną, ile fabryka dała, do tego jednego punku, więc możesz sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Można zamknąć oczy, bo zwykle i tak nic nie widać. Ten hole shot dosłownie miażdży. Woda tryska, wszyscy idą na łokcie, fale podbijają, a ty czujesz się tak, jakby ktoś walił ci odkręconym na maksa prysznicem prosto w twarz i… musisz w tych warunkach dobrze skręcić i wyjechać tak, żeby atakować kolejną boję! Uwielbiam ten fragment wyścigu. To jest czysta ekscytacja!

Lubisz ryzyko?

Lubię. Ciągnie mnie do adrenaliny i fajnie się czuję, sprawdzając granice swoich możliwości. Trzeba być trochę szalonym, żeby uprawiać ten sport i umówmy się – to jest eufemizm na potrzeby tego wywiadu (śmiech). To jest bardzo niebezpieczna, kontaktowa dyscyplina i nikt normalny tego nie robi. Zderzenie z taflą wody przy prędkości 120 km/h to nie jest miła sprawa – wyglądasz, jak kamyk rzucony żeby zrobić „kaczkę”, obijasz się, czasem łamiesz kości, a potem ciągnie cię na dno. Ale nie zniechęca mnie to. Uzależniłam się i już. Chcę walczyć. Chcę pokazywać, że dziewczyna też może rozpychać się łokciami w tym sporcie. Chcę udowodnić kobiecą siłę.

Ile masz wzrostu?

159 cm. I, od razu uprzedzę kolejne pytanie, ważę 49 kilogramów.

Jaki skuter masz pod sobą?

Na początku września wystartuję we Francji, w mistrzostwach Europy, na GTX. Ma 325 koni mechanicznych, waży 385 kilogramów i zakładam, że rozpędzi się do 128 km/h.

Jak to możliwe, że tak filigranowa kobieta ogarnia takie monstrum?

Fachowcy mówią, że to wynika z mojej techniki. Ja właściwie prowadzę skuter non stop na stojąco. Przez cały wyścig pracuję nogami i rękoma, adaptuję pozycję całego ciała, stale balansuję. Dzięki temu, przy moim wzroście i wadze, skuter mnie „nie czuje”, płynie sam, a ja jestem takim niewidzialnym mózgiem i kapitanem, który decyduje, gdzie i kiedy ma skręcać. Oczywiście wymaga to ode mnie ciężkiego treningu cardio, żeby mięśnie były gotowe na taki wysiłek i by wydolność pozwoliła mi na kwadrans skrajnego poświęcenia.

Na skokach się traci, ale nie sposób ich uniknąć © Arek Rejs

Przed jakim wyzwaniem teraz stoisz?

Ja nigdy nie stoję, ciągle jestem w ruchu (śmiech)! Jestem na ostatniej prostej przygotowań do mistrzostw Europy, zawodów Grand Prix of Vichy we Francji, w klasie endurance. Krążę więc nieustannie między rodzinną Łodzią, a Bałtykiem, bo staram się wykorzystać na trening każdą wolną chwilę. Cały czas myślę też o organizacji kolejnych zawodów w Polsce, żeby przybliżać tę piękną dyscyplinę rodakom. Pracowałam już przy mistrzostwach Europy oraz Jet Ski World Series, a sama organizuję stale zawody dla amatorów Taurus Sea Doo Cup. Doskonale pamiętam, jak sama zaczynałam, jakie miałam wtedy wątpliwości i obawy, czego mi brakowało. Mam nadzieję, że udaje mi się wykorzystać doświadczenie i robić takie eventy, które płynnie – i to dosłownie – wprowadzają początkujących zawodników w ten świat.

Co cię w nim urzeka najbardziej?

Ja po prostu kocham wodę, adrenalinę i ludzi. A ten sport daje mi wszystko. Pozwala mi zapomnieć o problemach i codziennych utrapieniach. Daje mi siłę, kształci charakter i uczy, że nigdy nie można się poddawać. No i pozwala poznawać ludzi, różne części świata, odmienne kultury. To wspaniałe środowisko. Na wodzie walczymy ze sobą ostro, ale po wyścigu jesteśmy naprawdę bliskimi sobie osobami.