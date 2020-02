To oficjalne! Anka Tybor chce w tym roku zjechać na nartach z Manaslu

Krystian Walczak: Pięć razy z rzędu zostałaś mistrzynią Polski w skialpinizmie – ostatnio w minioną niedzielę. Czy zawdzięczasz to temu, że mieszkasz za granicą, gdzie warunki do uprawiania skialpinizmu bywają lepsze?

Anna Tybor: Na pewno moją obecną formę i to, że jestem na takim poziomie, na jakim jestem, w dużej mierze zawdzięczam temu, że mieszkam za granicą - we Włoszech w Livigno. Mimo wszystko, skialpinizm jest tam bardziej popularny i przystępny. Trenuję we włoskim klubie pod okiem trenera. Spotykamy się w tygodniu na treningach i razem wyjeżdżamy na zawody. Trenowanie z innymi to bardzo duże udogodnienie w tej dziedzinie sportu. Dobrze wspominam lata spędzone na treningach w Tatrach, ale od wyjazdu na Erasmusa a potem zamieszkania w Livigno, zimowych dni w roku jest znacznie więcej - choć trening jest tak samo ciężki.

Anna Tybor © Marco Busacca

Gdzie lubisz trenować, kiedy jesteś w Polsce?

Oczywiście najwięcej trenowałam i nadal trenuję w Tatrach. Myślę, że są do tego dobrym miejscem. Są tam tereny trudniejsze, gdzie są żleby, podejścia wymagające użycia raków, czy ciekawe granie. Bardzo lubię wracać w Tatry i w nich trenować.

A lubisz trenować na Kasprowym?

Bardzo nie lubię chodzenia po szlakach, więc jak tylko mogę wybieram dzikie tereny, z dala od tras narciarskich, gdzie jestem tylko ja, góry i narty. Jednak co „święta góra”, to „święta góra” - wiadomo, że jest dla wielu punktem odniesienia.

Bardzo chciałabym się zmierzyć z Andrzejem w podejściu, jak również w zjeździe, ale niestety mam w tym czasie zawody we Włoszech. Może w przyszłym roku się uda wystartować?

Twój ojciec, Jan, był znanym skialpinistą. Czy to on zaraził cię sportem, czy też to kompletnie nie miało na ciebie wpływu, bo jest to tak fajny sport, że nawet gdyby w domu nikt nie biegał po górach i jeździł na nartach, pewnie i tak byś zaczęła sama?

Na pewno miał na mnie duży wpływ. Skialpinizm był u nas od zawsze, od dziecka, odkąd pamiętam. Tata był jednym z pierwszych Polaków, którzy startowali w zagranicznych zawodach i zabierał nas ze sobą. Chodziliśmy i kibicowaliśmy, więc mam to we krwi. Ale tak kocham ten sport i jest to tak wielka pasja, że może zainteresowałabym się nim bez tego. Jednak to, że tata trenował, było wielkim ułatwieniem – czy to ze sprzętem , czy wyborem tras. Na pewno to było pomocne. Rodzice otworzyli mi oczy na to, że góry można, a nawet trzeba, poznawać a nie podziwiać z dołu.

Anka biega po górach - nie tylko na nartach © Giacomo Meneghello

Czy w karierze skialpinisty zdobywanie coraz większych gór i zjeżdżanie z nich na nartach jest naturalne i wynika z postępu – zaczyna się od najmniejszych gór, a potem dochodzi do ośmiotysięczników?

To wszystko zależy. Niektórzy skialpiniści trenują tylko pod zawody. Znam takich, którzy trenują tylko na Kasprowym, czy na konkretnych, przygotowanych trasach. A dla mnie to normalne, że jak jest weekend i piękna pogoda, to idę gdzieś w góry, żeby zjechać fajnymi żlebami, poza trasami. Być może trening na przygotowanej trasie jest bardziej wydajny, mniej techniczny. Ale dla mnie to również przyjemność, więc zawsze idę sobie gdzieś w mniej przystępne góry. Czy one muszą być coraz wyższe? Myślę, że to wiąże się z moją pasją. Nie chodzi tylko o treningi i zawody. Chęć przebywania w górach prowadzi mnie coraz wyżej. Oczywiście moim marzeniem jest zjechanie z ośmiotysięcznika, ale są też inne góry, które mnie przyciągają i kiedyś chciałabym z nich zjechać. Są to i sześciotysięczniki - nieraz bardziej ekstremalne, trudniejsze.

Rozumiem, że pociągają cię trudności techniczne. Lubisz stawiać sobie wysoko poprzeczkę.

Ciągnie mnie do elementów wspinaczki, przejść graniami. To mnie jara.

Pytam, bo wygląda na to, że będziemy pierwsi z informacją, że twoja wyprawa, podczas której zamierzasz zjechać z ośmiotysięcznika dojdzie do skutku. Czy to prawda? Mówiłaś już w kilku wywiadach, że jest to twoje marzenie, ale teraz to marzenie nabiera kształtu.

Oczywiście ciągle jest to związane z tym, czy uda mi się znaleźć sponsorów, którzy pomogą w przygotowaniach do tej wyprawy. To jest obecnie największy problem i ich zdobycie jest obecnie moim najważniejszym celem. Jest to kosztowna wyprawa i dopiero kiedy będę miała na nią pieniądze, będę miała też stuprocentową pewność, że jadę. Dlatego jeszcze nie do końca się tym chwalę. Ale podjęłam decyzję. Wierzę w to, że się uda. Mam teraz spotkania z potencjalnymi sponsorami, będę też próbować crowdfundingu. Na pewno w tym roku stamtąd zjadę jako pierwsza Polka!

Anka Tybor © Anka Tybor

Czy to będzie Manaslu (8156 m n.p.m.)? Potwierdzasz?

Tak! Ósma góra świata.

To skoro już rozmawiamy o pieniądzach, powiedz ile musisz uzbierać i do kiedy?

Całkowity koszt tej wyprawy to około 200000 zł. Taki deadline, żeby zabookować wszystko w agencjach i kupić bilet, to czerwiec. Oczywiście im wcześniej pozyskałabym środki, tym lepiej, póki bilety są tańsze niż na przykład za trzy miesiące. Ale taki sobie wyznaczyłam ostateczny termin, do którego wszystko musi być zarezerwowane i opłacone. Intensywnie pracujemy nad tym aby udało się bezpiecznie - organizacyjnie i finansowo - ruszyć w Himalaje.

Opowiedz proszę o tym, kiedy to ma nastąpić, z kim jedziesz i jak będzie przebiegała akcja górska?

Wyjeżdżam na miesiąc – od początku września, do początku października. Będę się wspomagać informacjami od ludzi, którzy tam byli. Jestem w kontakcie z Włochem Francois Cazzanellim, który w ubiegłym roku pobił rekord szybkości Andrzeja ustanowiony przez niego na tej górze. On też jest skialpinistą, więc choć nie zjeżdżał stamtąd na nartach, na pewno może pomóc. Na samą wyprawę jedzie ze mną dwóch Włochów, przewodników wysokogórskich, doświadczonych wspinaczy i himalaistów. Co do samej akcji górskiej, przekonamy się, jak ona będzie wyglądać na miejscu. Oczywiście chcemy zakładać jak najmniej obozów, ale wszystko zależy od tego, jak się będę tam czuła.

Wspomniałaś o Andrzeju Bargielu, który w 2014 roku pobił ówczesny rekord szybkości wejścia i zejścia z Manaslu , ale warunki nie pozwoliły mu na pełny zjazd. Oczywiście warunki nie zależą od narciarza, ale... już podczas swojej pierwszej wyprawy na ośmiotysięcznik możesz być tą pierwszą, która stamtąd zjedzie? Do tej pory pełny zjazd, ze szczytu do bazy, bez odpinania nart, nie udał się żadnemu Polakowi.

Znam się z Andrzejem i nie robię tego, ani nie chcę tego robić, żeby z nim konkurować. Przede wszystkim jest to moje marzenie i chcę to zrobić dla siebie, a przy okazji zostać pierwszą Polką. A przecież nasze rodaczki wytyczały kierunek rozwoju światowego himalaizmu, wystarczy wspomnieć Wandę Rutkiewicz, czy Annę Czerwińską. Pora dorzucić do tego narty. Polki jeszcze nie zjeżdżały z ośmiotysięczników i to może być dla mnie zaszczytem, ale kompletnie nie rozpatruję tego w kategoriach rywalizacji z Andrzejem, Kibicuję jego kolejnym projektom.

Anka Tybor © Anna Figura

Tak jak wspomniałaś, nie słyszeliśmy dotąd o Polkach, które by chciały pójść tą drogą. Czy uważasz, że wiele naszych skialpinistek stać na zjazd z ośmiotysięcznika? Które mają na tyle umiejętności i odwagi?

Na pewno znalazłyby się takie. Ale to musi być pasja, która siedzi w człowieku. Kwestia umiejętności i odwagi nie jest tak ważna. Myślę, że to wszystko jest bardzo indywidualne. Ja czuję się na siłach w każdym z tych aspektów.

W niedzielę na Mistrzostwach Polski w skialpinizmie, startowałaś w parze z Anią Figurą-Polaczyk, zresztą nie pierwszy raz. Ponownie zdobyłyście razem tytuł najlepszych skialpinistek w kraju. Ania swojego czasu chciała pobić rekord prędkości w biegu na Aconcaguę (6962 m n.p.m.), tak więc obie wysoko stawiacie sobie poprzeczkę. To spaja wasz team?

Oczywiście. Byłyśmy też razem na kilku wyprawach. Razem startowałyśmy w biegu na Elbrus. Byłyśmy na Piku Lenina z Jackiem Żyłką-Żebrackim i Jerzym Zachwieją. Myślę, że jeszcze nie raz wyjedziemy razem na wspólne wyprawy. Jest wspaniałą przyjaciółką, zawodniczką i towarzyszką górską.

Anka Tybor © Giacomo Meneghello

Jak było na zawodach?

Bardzo się cieszę. Kolejny raz udało nam się zostać mistrzyniami Polski. Moje codzienne treningi zaowocowały dobrą formą. To wspaniałe wyróżnienie sięgnąć po ten tytuł kolejny raz. Tym bardziej, że przed zawodami trochę się pochorowałyśmy. Obie jesteśmy po kuracji antybiotykowej i stresowałam się wcześniej, ale na szczęście było dobrze.

Na koniec pytanie z zupełnie innej beczki. Z zawodu jesteś architektem. Jak wyglądałaby góra, którą zaprojektowałby człowiek?

Moje projekty są bardzo minimalistyczne, także myślę, że byłaby to góra idealna, o idealnych proporcjach i kształtach, z piękną linią zjazdu. Tak naprawdę istnieje taka góra, która jest tak fantastyczna. Nazywa się Laila Peak (6200 m n.p.m. - szacowana wysokość). Laila ma też trudności techniczne, które mi odpowiadają. Z jednej strony jest mocno skaliście, dzięki czemu można wejść trudną drogą, a jazd zaliczyć idealnie prostą. Takie połączenie to mój ideał.

Anka Tybor © John Cusini

Tymczasem Manaslu. Trzymać kciuki za zdobycie funduszy i przychylność sponsorów?

Tak. Jeśli pieniądze się znajdą, o resztę zadbam sama. Mieszkam niedaleko Szwajcarii, gdzie pracuję. Niedaleko mam czterotysięczniki, gdzie trenuję, i od strony technicznej będę dobrze przygotowana. Jestem na kursie do włoskiego odpowiednika TOPR-u, więc pod kątem bezpieczeństwa, wyciągania ze szczelin itd. też będę dobrze przygotowana. Największy problem to pozyskanie sponsorów. Nie jest to łatwa sprawa, nawet dla mistrzyń Polski. Samo przygotowanie i zjazd może się okazać tą łatwiejszą częścią projektu, dlatego gorąco zachęcam do kontaktu wszystkich, którzy chcieliby aby ich logo zatrzepotało na fladze na wysokości 8 tys. metrów. (śmiech) Gwarantuję piękne widoki i zdjęcia!

Anka Tybor na Facebooku: https://www.facebook.com/annatyborPL/

Śledź Ankę na Instagramie: https://www.instagram.com/annatybor/

