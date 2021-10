Anna Tybor pierwszą Polką, która zjechała na nartach z ośmiotysięcznika!

bez wspomagania tlenem z butli wspięła się na szczyt Manaslu (8163 m n.p.m.) i rozpoczęła zjazd na nartach do obozu 4. Dziś razem z dwójką towarzyszących jej skialpinistów kontynuowali zjazd i udało im się dotrzeć do bazy. Ania pokonała całą trasę na nartach i została pierwszą kobietą na świecie, której dokonała tego bez tlenu. Jest też pierwszą Polką i drugim po

Ania na planowaną na zeszły rok wyprawę, wyruszyła z Polski 5 września. Ekipa w składzie: Federico Secchi, Piotrek Drzastwa, Anna Tybor, Chhang Dawa Sherpa i Marco Majori dotarła do bazy 12 września i bez zbędnej zwłoki przystąpiła do dalszej aklimatyzacji. Na początku ubiegłego tygodnia podczas wyjścia do obozu trzeciego Ania sprawdzała optymalną linię zjazdu. Potem w bazie trzeba było przeczekać krótkie załamanie pogodowe. W poniedziałek 27 września skialpiniści - Federico, Marco i Ania - ruszyli z bazy w celu wejścia na szczyt. Noc z poniedziałku na wtorek spędzili w dwójce na wysokości około 6800 m n.p.m. We wtorek popołudniu polskiego czasu dotarli do obozu 4. na wysokości około 7450 m n.p.m., skąd po kolejnym, dłuższym odpoczynku wyruszyli na szczyt.